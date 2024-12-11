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Новости Война
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Орбан инициировал звонок Путину после встречи с Трампом

Орбан подзвонив до Путіна: про що говорили

Премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

В Кремле заявили, что Орбан "выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического решения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров".

Диктатор Путин оценил развитие ситуации и "деструктивную линию киевского режима", который, по его словам, исключает возможность мирного урегулирования.

В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе Орбана.

9 декабря 2024 года, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Читайте: Путин: "Орешник" минимизирует необходимость применения Россией ядерного оружия

Автор: 

Венгрия (1941) путин владимир (31237) Виктор Орбан (461) война в Украине (3729)


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Топ комментарии
+9
Поштовий голуб...! "Вісточку притаранив"
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11.12.2024 12:29
+9
Шнирь.
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11.12.2024 12:32
+9
а шо, орбан - не шнирь сєви могилєвича? та ви шо?
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11.12.2024 12:36
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Поштовий голуб...! "Вісточку притаранив"
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11.12.2024 12:29 Ответить
наш ЗЄльоний геній дипломатії у брудній футболці накатався на пАттужний саміт зливу України
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11.12.2024 13:08 Ответить
Нравится как буквально все кто управляет делами в США русские агенты. От Орбана до Натаньяху. Охрененная война где с двух сторон русские. Прямо как у нас с зелибобами.
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11.12.2024 12:31 Ответить
а шо, орбан - не шнирь сєви могилєвича? та ви шо?
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11.12.2024 12:36 Ответить
Так я о том. Все эти мутные ребята, которые активно лоббируют интересы России имеют свободный вход с двух сторон. А вот у западных нет никакого входа в Россию, так как в России все прозападные давно инагенты и враги государства.
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11.12.2024 12:36 Ответить
якшо зірки ********** - то це комусь треба.
думаю це наслідки із досліджень теорії ігр далеких 60-х. співпрацювати завжди вигідніше, ніж конфілктувати, навіть коли точно знаєш, шо тебе обманюють. принаймні там в це вірять.
пруф: https://www.youtube.com/watch?v=mScpHTIi-kM
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11.12.2024 12:45 Ответить
Сотрудничая с бандитами выиггрывают только бандиты. Нельзя сотрудничать с теми кто не создает социального капитала.
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11.12.2024 12:46 Ответить
з такої точки зору - звичайно. але якшо ваша мета - профіт, і від такого співробітництва профіт можливий, то тоді можна. там заради профіта можна усе прям по карлу-марлу.
інший гарний приклад - угода між армією США та сицилійською мафією при висадці на Сицилії в 43-му. так, потім штати довго кашляли мафіозними розбіками і мафіозними кланами від такого співробітництва, але ж...
та й кіна скільки за мотивами зняли, ну чим не профіт?
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11.12.2024 12:51 Ответить
Они мафию уничтожили в 30 годы. Лаки Лучиано сидел в тюрьме, когда его выпустили поговорить с боссами. Так что это как раз обратный случай. Мафию использовали США, а не наоборот США была использована мафией. То что у нас сейчас.

Бандиты в природе это паразиты. Когда паразит поселяется на организме, то он просто питается им, пока не съедает и хозяин умирает. Это не взаимовыгодное сотрудничество двух организмов. Мелкий бандитизм это как глисты. Никакой пользы, но не опасны особо. Но Путины-Орбаны это не мелкий бандитизм.
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11.12.2024 12:56 Ответить
Американские мафиози так обосрались, что бежали от правосудия куда глаза глядят после того как главных боссов всех посадили. Собственно это был крах мафии. Они там пытались зацепиться за всякие серые зоны, но ФСБ или как оно там называется постоянно сидело у них на пятках, чтобы они не расширили свое влияние. Итог - та мафия которая есть сейчас. Кучка мелких гопников как в Клане Сопрано.
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11.12.2024 13:04 Ответить
Собственно нет ничего удивительного что место итальянской и еврейской мафии уже в 70ые заняли негры, а потом латиносы. Единственная реинкарнация произошла недавно когда итальянский клан Ндрангеты решил расширить свои дела в США. Ндрагнета серьезные ребята, которые пережили десятилетия итальянских преследований. Так что посмотрим куда это их вывезет.
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11.12.2024 13:06 Ответить
але в 60-70 відбувся ренесанс мафії. саме завдяки тому співробітництву із сицилійцями. звичайно, шо це стало проблемою.
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11.12.2024 13:13 Ответить
Современная американская мафия давно заменена латиносами. Те намного жестче и безумнее.
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11.12.2024 13:14 Ответить
Хтось побачив шось дивне у тому шо нащадок мудья..рских фашистів орбан звонить неофашисту рашисту путлеру?
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11.12.2024 12:32 Ответить
Шнирь.
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11.12.2024 12:32 Ответить
Але, але, льольок, всЬо пропалоЮ всЬо пропало !
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11.12.2024 12:33 Ответить
Тіпа трампакс с ****** напряму не розмовляли, так-так, віримо-віримо.
Це просто мудяр самопіариться. За рахунок *****, такий собі вибір.
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11.12.2024 12:33 Ответить
Орбан проиграет следующие выборы. Хотя это будет через год. В Венгрии нашелся чел такой же как он, но помоложе.
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11.12.2024 12:37 Ответить
Мля... А я плекав надію, що здохне. Десь наприклад опиниться поруч з ****** і трампаксом на одній сцені, осмислить, що він просто ніхто поруч з такими богоносцями і лусне *****.
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11.12.2024 12:43 Ответить
"Секс по телефону"
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11.12.2024 12:36 Ответить
Це як і казали - про Україну без України ні ні.
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11.12.2024 12:37 Ответить
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11.12.2024 12:39 Ответить
Скоріше ху...ла з підх....ликом
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11.12.2024 14:27 Ответить
Ну, а як же... ********** повія ***** повинен же був доповісти своєму хазяїну...
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11.12.2024 12:41 Ответить
Алло ! Єта )(уйло ?
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11.12.2024 12:42 Ответить
Політичні повії, на кшталт орбана, такий самий ходовий товар, як і натуральні курви.
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11.12.2024 12:44 Ответить
Мадьярский шнирь маляву отморозку путлеру от нового мирового пахана передал.
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11.12.2024 12:48 Ответить
***** пох. Для него это уже 5-й американский президент. Он их всех временщиками считает
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11.12.2024 13:00 Ответить
Здайоцца міл чєловєк, шо ти стукачьок ...
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11.12.2024 12:58 Ответить
ЧмОрбан - вітер для кремлівського флюгера...Цього б пі..ора відловити і допитати що Трамп з Ілоном нашептали...
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11.12.2024 13:45 Ответить
Орбан заявив, що Трамп пообіцяв грошей, і запитав у ху..ла, він піднімає ставки, чи лізати Трампу. Як цей нелюд ще существует. Невже у ЄС не розуміють, що воно получило завдання його розвалити
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11.12.2024 13:59 Ответить
 
 