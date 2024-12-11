Премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

В Кремле заявили, что Орбан "выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического решения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров".

Диктатор Путин оценил развитие ситуации и "деструктивную линию киевского режима", который, по его словам, исключает возможность мирного урегулирования.

В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе Орбана.

9 декабря 2024 года, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом.

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