Орбан инициировал звонок Путину после встречи с Трампом
Премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.
В Кремле заявили, что Орбан "выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического решения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров".
Диктатор Путин оценил развитие ситуации и "деструктивную линию киевского режима", который, по его словам, исключает возможность мирного урегулирования.
В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе Орбана.
9 декабря 2024 года, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом.
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думаю це наслідки із досліджень теорії ігр далеких 60-х. співпрацювати завжди вигідніше, ніж конфілктувати, навіть коли точно знаєш, шо тебе обманюють. принаймні там в це вірять.
пруф: https://www.youtube.com/watch?v=mScpHTIi-kM
інший гарний приклад - угода між армією США та сицилійською мафією при висадці на Сицилії в 43-му. так, потім штати довго кашляли мафіозними розбіками і мафіозними кланами від такого співробітництва, але ж...
та й кіна скільки за мотивами зняли, ну чим не профіт?
Бандиты в природе это паразиты. Когда паразит поселяется на организме, то он просто питается им, пока не съедает и хозяин умирает. Это не взаимовыгодное сотрудничество двух организмов. Мелкий бандитизм это как глисты. Никакой пользы, но не опасны особо. Но Путины-Орбаны это не мелкий бандитизм.
Це просто мудяр самопіариться. За рахунок *****, такий собі вибір.