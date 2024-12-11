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Новости Война
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На сэкономленные 17 млрд грн в 2024 году Минобороны дополнительно закупило оборудование и снабжение для ВСУ, - ГОТ

Міноборони зекономило 17 млрд грн на закупівлях у 2024 році

Минобороны сэкономило 17 млрд грн на закупках в 2024 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГОТ.

В 2024 году Государственный оператор тыла (ГОТ) Украины провел закупки товаров для Вооруженных сил Украины на сумму 75 млрд грн, сэкономив 17 млрд грн от изначально выделенных 92 млрд грн. Благодаря эффективному управлению средствами, удалось обеспечить дополнительные потребности военных.

Сэкономленные средства были направлены на:

  • Закупку дополнительного топлива, масел и топливных талонов (впервые централизованно);
  • Суточные полевые наборы продуктов;
  • Средства индивидуальной защиты, в частности бронежилеты и шлемы.

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"Экономия - это не самоцель, а результат, который позволяет нам направлять дополнительные ресурсы на укрепление обороноспособности страны. Для Минобороны важно правильно использовать бюджет. Эти средства должны работать на Вооруженные силы Украины. Поэтому вместе с Государственным оператором тыла направляем сэкономленные средства на насущные потребности военных", - подчеркнул заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Генеральный директор ГОТ Арсен Жумадилов отметил, что экономия становится возможной благодаря соблюдению высоких антикоррупционных стандартов: "Каждая сэкономленная гривня - это шаг к более эффективному обеспечению наших военных. Экономия становится возможной только при соблюдении высоких антикоррупционных стандартов на каждом этапе работы".

Результаты свидетельствуют об успешности реформ в сфере государственных закупок и приоритетном удовлетворении потребностей украинской армии.

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Минобороны (9314) экономия (120) закупки (752) Государственный оператор тыла (56)


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Цікаво, на чому ж зекономили - невже чинуші з МО пили кофе без цукру і сливок?
А скоріше за все провалили якусь программу з закупівлі *********** або дронів.
Прям як в тому анекдоті про Суворова
- Братушки солдатушки, а добре вас годують?
- Добре! Їмо ще й зостається!
- А куди діваєте те, шо остається?
- Поїдаємо, ще й не вистачає!
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11.12.2024 12:49 Ответить
так а хто сказав що зекономили ? ))

ви вірити зельоним покидькам ? ..це ж гра словами ..брехня розбавлена напівправдою..а потім або шоломи браковані..або їжа підпорчена

або "було спрямовано на:" тобто ще до ЗСУ нічого не доїхало ..це ж все в зельоном майбутньому як і "незабаром "Нептуни""
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11.12.2024 13:06 Ответить
І це також Єканомія МО ? https://youtu.be/V0_6M8_bIfQ
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11.12.2024 12:51 Ответить
на будівніцтві ліній оборони, точно, зєкономили. просто не стали їх будувати.
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11.12.2024 12:52 Ответить
Арсен Жумаділов друган целофана-умєрова ..вірю звичайно

Закупівлю додаткового палива, мастил і паливних талонів (уперше централізовано); - тотальна брехня ..в частинах ЗСУ побори на паливо вже просто стали обов'язковими.
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11.12.2024 13:04 Ответить
А скільки просрав Умєров з своїми чурко-радниками?
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11.12.2024 13:11 Ответить
 
 