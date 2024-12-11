На сэкономленные 17 млрд грн в 2024 году Минобороны дополнительно закупило оборудование и снабжение для ВСУ, - ГОТ

Минобороны сэкономило 17 млрд грн на закупках в 2024 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГОТ.

В 2024 году Государственный оператор тыла (ГОТ) Украины провел закупки товаров для Вооруженных сил Украины на сумму 75 млрд грн, сэкономив 17 млрд грн от изначально выделенных 92 млрд грн. Благодаря эффективному управлению средствами, удалось обеспечить дополнительные потребности военных.

Сэкономленные средства были направлены на:

Закупку дополнительного топлива, масел и топливных талонов (впервые централизованно);

Суточные полевые наборы продуктов;

Средства индивидуальной защиты, в частности бронежилеты и шлемы.

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"Экономия - это не самоцель, а результат, который позволяет нам направлять дополнительные ресурсы на укрепление обороноспособности страны. Для Минобороны важно правильно использовать бюджет. Эти средства должны работать на Вооруженные силы Украины. Поэтому вместе с Государственным оператором тыла направляем сэкономленные средства на насущные потребности военных", - подчеркнул заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Генеральный директор ГОТ Арсен Жумадилов отметил, что экономия становится возможной благодаря соблюдению высоких антикоррупционных стандартов: "Каждая сэкономленная гривня - это шаг к более эффективному обеспечению наших военных. Экономия становится возможной только при соблюдении высоких антикоррупционных стандартов на каждом этапе работы".

Результаты свидетельствуют об успешности реформ в сфере государственных закупок и приоритетном удовлетворении потребностей украинской армии.

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