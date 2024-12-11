Бывший главный сержант 47-й ОМБр Маркус рассказал о конфликтах с руководством: "Человеческая зависть, незрелость и некомпетентность все похоронили"

Валерий Маркус, бывший главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", впервые за полтора года рассказал о внутренних конфликтах и проблемах с руководством бригады.

Соответствующее видео опубликовано на You-Tube-канале бывшего сержанта, информирует Цензор.НЕТ.

Маркус подробно рассказал о превращении "Магуры" из батальона в полк, а также о трудностях, которые возникли из-за, по его словам, незрелости и некомпетентности отдельных представителей командования, в частности - заместителя командира бригады Ивана Шаламаги.

"Человеческая зависть, незрелость и некомпетентность все похоронили, а то огромное количество людей, которые это создавали, выгнали, скомпрометировали, оболгали, в том числе тех, кто уже погиб", - отмечает он.

По словам Маркуса, в апреле 2022 года Шаламага предложил ему стать главным сержантом вновь созданного 47-го отдельного стрелкового батальона. Маркус сразу начал разрабатывать концепцию уникального подразделения:

"В моей голове сразу начали появляться идеи. Как сделать этот батальон уникальным? В том же разговоре я начал набрасывать идеи по набору людей через собеседования, по созданию фонда, по тренировке, геральдике, идеологии и тому подобное. Мне не было интересно создавать очередной стрелковый батальон, который запакуют теми, кого поймают в наливайках, а потом батальон расформируют".

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Однако, как утверждает Маркус, Шаламага участвовал в этих процессах лишь формально: "На отборе он присутствовал только первый день, а дальше просто уехал домой, потому что ему надоело".

Несмотря на трудности, благодаря усилиям команды батальон привлек в свои ряды талантливых и мотивированных людей: "Наше подразделение стало магнитом для талантов и гениальных людей. Среди личного состава были дипломаты, программисты Кремниевой долины, архитекторы, юристы, профессиональные музыканты, чемпионы по различным видам спорта. Нашей столовой руководил человек, открывший десятки ресторанов по всему миру. Все мотивированы, готовы делать, готовы сражаться".

Маркус отметил, что все эти достижения реализовывались без участия Шаламаги. "Часто даже СМС, которые Иван Михайлович Шаламага посылал высшему командованию, также писали мы. Если коротко, то Иван Михайлович Шаламага - это результат коллективного труда многих людей. Мы придумали Ивана Михайловича Шаламагу и его подвиги", - заявил он.

Впоследствии батальон решили реформировать в полк. По словам Маркуса, именно ему предложили возглавить это подразделение, что вызвало недовольство у Шаламаги: "Когда он должен что-то сделать, он этого не делает неделю, вторую. Ты ему напоминаешь, он все равно ничего не делает. В результате ты сам вынужден браться за эту работу".

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Также Маркус рассказал о потерях подразделения во время обороны Углегорской ТЭС. Он возложил ответственность за эти события на Шаламагу, который пытался присвоить личные вещи одного из погибших бойцов и пользовался служебным положением для собственного обогащения: "Ему хватало наглости улучшать свое финансовое положение за счет своей должности".

Валерий Маркус

11 июля 2023 года тогдашний главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус подал рапорт с просьбой перевести его на более низкую должность. В своем обращении он отметил, что руководство бригады не дает возможности строить подразделение в соответствии с ценностями, которые декларируют бойцы.

Среди причин своего решения Маркус назвал "систематические унижения сержантского корпуса", "непонимание важности морального духа бойцов" и "некомпетентность офицерского состава". Он также жестко раскритиковал заместителя командира воинской части А4699, назвав его "аморальным дегенератом", и подчеркнул, что пребывание с этим человеком в одном коллективе является унизительным для его чести и достоинства.

После этого Маркуса сняли с должности главного сержанта, и на его место назначили Виталия Аверина. После отставки он почти полтора года избегал публичности. В январе 2024 года стало известно, что Маркус продолжает военную службу, однако уже не в составе 47-й бригады.

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