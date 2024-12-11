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Новости Война
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Бывший главный сержант 47-й ОМБр Маркус рассказал о конфликтах с руководством: "Человеческая зависть, незрелость и некомпетентность все похоронили"

Валерій Маркус розповів про конфлікти з керівництвом 47 ОМБр

Валерий Маркус, бывший главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", впервые за полтора года рассказал о внутренних конфликтах и проблемах с руководством бригады.

Соответствующее видео опубликовано на You-Tube-канале бывшего сержанта, информирует Цензор.НЕТ.

Маркус подробно рассказал о превращении "Магуры" из батальона в полк, а также о трудностях, которые возникли из-за, по его словам, незрелости и некомпетентности отдельных представителей командования, в частности - заместителя командира бригады Ивана Шаламаги.

"Человеческая зависть, незрелость и некомпетентность все похоронили, а то огромное количество людей, которые это создавали, выгнали, скомпрометировали, оболгали, в том числе тех, кто уже погиб", - отмечает он.

По словам Маркуса, в апреле 2022 года Шаламага предложил ему стать главным сержантом вновь созданного 47-го отдельного стрелкового батальона. Маркус сразу начал разрабатывать концепцию уникального подразделения:

"В моей голове сразу начали появляться идеи. Как сделать этот батальон уникальным? В том же разговоре я начал набрасывать идеи по набору людей через собеседования, по созданию фонда, по тренировке, геральдике, идеологии и тому подобное. Мне не было интересно создавать очередной стрелковый батальон, который запакуют теми, кого поймают в наливайках, а потом батальон расформируют".

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Однако, как утверждает Маркус, Шаламага участвовал в этих процессах лишь формально: "На отборе он присутствовал только первый день, а дальше просто уехал домой, потому что ему надоело".

Несмотря на трудности, благодаря усилиям команды батальон привлек в свои ряды талантливых и мотивированных людей: "Наше подразделение стало магнитом для талантов и гениальных людей. Среди личного состава были дипломаты, программисты Кремниевой долины, архитекторы, юристы, профессиональные музыканты, чемпионы по различным видам спорта. Нашей столовой руководил человек, открывший десятки ресторанов по всему миру. Все мотивированы, готовы делать, готовы сражаться".

Маркус отметил, что все эти достижения реализовывались без участия Шаламаги. "Часто даже СМС, которые Иван Михайлович Шаламага посылал высшему командованию, также писали мы. Если коротко, то Иван Михайлович Шаламага - это результат коллективного труда многих людей. Мы придумали Ивана Михайловича Шаламагу и его подвиги", - заявил он.

Впоследствии батальон решили реформировать в полк. По словам Маркуса, именно ему предложили возглавить это подразделение, что вызвало недовольство у Шаламаги: "Когда он должен что-то сделать, он этого не делает неделю, вторую. Ты ему напоминаешь, он все равно ничего не делает. В результате ты сам вынужден браться за эту работу".

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Также Маркус рассказал о потерях подразделения во время обороны Углегорской ТЭС. Он возложил ответственность за эти события на Шаламагу, который пытался присвоить личные вещи одного из погибших бойцов и пользовался служебным положением для собственного обогащения: "Ему хватало наглости улучшать свое финансовое положение за счет своей должности".

Валерий Маркус

11 июля 2023 года тогдашний главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус подал рапорт с просьбой перевести его на более низкую должность. В своем обращении он отметил, что руководство бригады не дает возможности строить подразделение в соответствии с ценностями, которые декларируют бойцы.

Среди причин своего решения Маркус назвал "систематические унижения сержантского корпуса", "непонимание важности морального духа бойцов" и "некомпетентность офицерского состава". Он также жестко раскритиковал заместителя командира воинской части А4699, назвав его "аморальным дегенератом", и подчеркнул, что пребывание с этим человеком в одном коллективе является унизительным для его чести и достоинства.

После этого Маркуса сняли с должности главного сержанта, и на его место назначили Виталия Аверина. После отставки он почти полтора года избегал публичности. В январе 2024 года стало известно, что Маркус продолжает военную службу, однако уже не в составе 47-й бригады.

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Автор: 

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Топ комментарии
+21
Маркус на війні з 14 року ... Думаю в нього досвіду і знань більше в основної маси офіцерів які останні 30 років розкрадали та пропивали армію і
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11.12.2024 16:51
+14
Ось такі сержанти мають уже бути комбригами
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11.12.2024 16:42
+13
... може одразу на Головкома?
А краще замість Боневтіка - все рівно толку із нього ніякого!
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11.12.2024 16:46
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І як же ж це чмо з армії звільнилось?
Вся бригада 47 рже як він порожні окопи штурмував... Як прес-офіцера булив...
Чому некомпетентне керівництво бригади тричі поранене... Останній раз важко... Особисто вело бригаду в бій... В той час коли маркус у Києві в адміністрації президента інтерв'ю давав...
Для кого цей цирк??? Вибори на носі???
Знову вся наволоч на сцену?
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11.12.2024 17:14 Ответить
У него занятие поважнее менеджмент и сбор людей)) дипломатов в столовой))) а потом парочка видосов и фоточек и можно обратно на интервью)))))
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11.12.2024 18:54 Ответить
Розкажи це Азову та 3шбр
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11.12.2024 21:14 Ответить
А азов тут причем?)
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12.12.2024 00:13 Ответить
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11.12.2024 17:28 Ответить
100 разів праві американці - ні воювати ні зброю робити - все за вас всі повинні робити..
не канає так - стидоба за країну...
3 рази ухулянтів виростили, 4 рази ухилянта відбулавили.
як побачите міст? - там - 2-3 Nептуни...
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11.12.2024 17:30 Ответить
.... дуже шкода, що відбувається таке неподобство, совок, проявляється тупість керівництва.
Повага таким людям, як Маркус.
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11.12.2024 17:58 Ответить
на войне с 14-го, еще гиркинда гонял, до сих пор не лейтенант..сам вернулся в строй я почему-то верю ему....
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11.12.2024 18:04 Ответить
Барани керують левами. Леви закінчуються...
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11.12.2024 18:13 Ответить
Языком трепать он конечно мастак. Видать с пригретого места поперли) хотя таких тик ток воинов которые видосики в окопах снимали и так хватает))
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11.12.2024 18:52 Ответить
Гантон Гантонов, ти я бачу не вспокоішси. Шо ти знаєш про Валерія? Може знаєш його особисто?
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11.12.2024 21:11 Ответить
Мне виднее чем школотрону с поляндии)
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12.12.2024 00:12 Ответить
В нас комбриги ближче 100 км. до фронту не наближаються...
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11.12.2024 19:07 Ответить
На цензорі писали, що його дівчина безмозгла , та що Мар'яна . Може із-за неї все почалося ? Хоча я пам'ятаю кожний день він відосики створював , він такий наче блогер , всі воюють, а він відосики . Форумчани, хто пам'ятає з чого почалося , що він рапорт написав ?
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11.12.2024 20:30 Ответить
Ну то може весь 4308 запишете у «блогери з відосиками»? Це була частина створення іміджу бригади, ще до того, як 3-тя Штурмова по країні з концертами їздити почала,
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11.12.2024 21:13 Ответить
Чи були би такі безмізкі командири в нормального президента ?
Мабуть ні. Так що все може бути у зелених. Та команда давно дегенератів скрізь на посади тикає.
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11.12.2024 20:34 Ответить
Так воно зазвичай і буває.
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12.12.2024 00:58 Ответить
Зіркова хвороба у хлопця чи маніакально - депресивний психоз? Його було дуже багато на екрані у позі самозакоханого секс-символа війни, який постійно чимось був незадоволений.
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12.12.2024 04:58 Ответить
підтримую Маркуса....
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12.12.2024 15:23 Ответить
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