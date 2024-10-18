47 ОМБр, воевавшую на Покровском направлении, перебросили в Курскую область, - СМИ

В Курскую область РФ перебросили бойцов 47-й отдельно механизированной бригады. Воины ранее выполняли боевые задачи на Покровском направлении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske рассказали в самой бригаде.

Украинские защитники показали работу экипажа Strike Drone Company, который уничтожил вражескую БМП-3.

"Минус "гордость" российского ВПК и ликвидированный экипаж", - отметили в 47 ОМБр.

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Как пишет DeepState, видео сняли южнее Зеленого Пути днем 17 октября.

До этого бойцы 47-й бригады воевали на Покровском направлении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит операции в определенных районах территории Российской Федерации.

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