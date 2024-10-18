47 ОМБр, воевавшую на Покровском направлении, перебросили в Курскую область, - СМИ
В Курскую область РФ перебросили бойцов 47-й отдельно механизированной бригады. Воины ранее выполняли боевые задачи на Покровском направлении.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske рассказали в самой бригаде.
Украинские защитники показали работу экипажа Strike Drone Company, который уничтожил вражескую БМП-3.
"Минус "гордость" российского ВПК и ликвидированный экипаж", - отметили в 47 ОМБр.
Как пишет DeepState, видео сняли южнее Зеленого Пути днем 17 октября.
До этого бойцы 47-й бригады воевали на Покровском направлении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит операции в определенных районах территории Российской Федерации.
Топ комментарии
+8 Zahar Kolombet
показать весь комментарий18.10.2024 08:54 Ответить Ссылка
+8 Макар #591193
показать весь комментарий18.10.2024 08:57 Ответить Ссылка
+7 Толя Онопрієнко
показать весь комментарий18.10.2024 09:08 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
✘
Zahar Kolombet
показать весь комментарий18.10.2024 08:54 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Макар #591193
показать весь комментарий18.10.2024 08:57 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
✘
✘
✘
Isolda Peres
показать весь комментарий18.10.2024 09:03 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Толя Онопрієнко
показать весь комментарий18.10.2024 09:08 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Онуфрій Бабула
показать весь комментарий18.10.2024 09:18 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Serhios Bond #490169
показать весь комментарий18.10.2024 09:21 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Влад Крук #534638
показать весь комментарий18.10.2024 09:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Онуфрій Бабула
показать весь комментарий18.10.2024 09:34 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
✘
Serhios Bond #490169
показать весь комментарий18.10.2024 09:22 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Serhios Bond #490169
показать весь комментарий18.10.2024 09:19 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Всеволод Марчелло
показать весь комментарий18.10.2024 09:33 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Онуфрій Бабула
показать весь комментарий18.10.2024 09:36 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
✘
✘
МИКОЛА #584940
показать весь комментарий18.10.2024 10:17 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
✘
МИКОЛА #584940
показать весь комментарий18.10.2024 10:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
МИКОЛА #584940
показать весь комментарий18.10.2024 10:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
andrij Javorskyj #593033
показать весь комментарий18.10.2024 10:29 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
belge
показать весь комментарий18.10.2024 11:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
rejestrowyj bazil
показать весь комментарий18.10.2024 18:11 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль