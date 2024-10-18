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Новости Война
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47 ОМБр, воевавшую на Покровском направлении, перебросили в Курскую область, - СМИ

Бійців 47-ї ОМБр перекинули з Покровському напрямку на Курщину

В Курскую область РФ перебросили бойцов 47-й отдельно механизированной бригады. Воины ранее выполняли боевые задачи на Покровском направлении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske рассказали в самой бригаде.

Украинские защитники показали работу экипажа Strike Drone Company, который уничтожил вражескую БМП-3.

"Минус "гордость" российского ВПК и ликвидированный экипаж", - отметили в 47 ОМБр.

Читайте: Залужный о Курской операции: Командование учло все необходимые линии для ее проведения

Как пишет DeepState, видео сняли южнее Зеленого Пути днем 17 октября.

До этого бойцы 47-й бригады воевали на Покровском направлении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит операции в определенных районах территории Российской Федерации.

Также смотрите: Воины 47 ОМБр фугасным зарядом уничтожили боевую машину десанта россиян. ВИДЕО

Автор: 

Курск (1144) 47 отдельная механизированная бригада (269)


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Топ комментарии
+8
Гори сарай, гори і хата!
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18.10.2024 08:54 Ответить
+8
Оманські угоди в усій своїй красі. Запасаємося попкормом.
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18.10.2024 08:57 Ответить
+7
Мдаааа. Навіщо ж такі боєздатні підрозділи на мокшанськи болота.
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18.10.2024 09:08 Ответить
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Гори сарай, гори і хата!
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18.10.2024 08:54 Ответить
Оманські угоди в усій своїй красі. Запасаємося попкормом.
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18.10.2024 08:57 Ответить
Фортеця Львів готується!
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18.10.2024 09:03 Ответить
Мдаааа. Навіщо ж такі боєздатні підрозділи на мокшанськи болота.
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18.10.2024 09:08 Ответить
Здати Покровськ-це кінець металургіїї України.Без металу немає бронетехніки.
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18.10.2024 09:18 Ответить
Коксуюче вугілля ми вже давно експортуємо,того що видобувається в Покровську для всієї металургії дуже мало.
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18.10.2024 09:21 Ответить
Київ теж здавати будемо ?Арахамія вже веде таємні переговори з рашистами.
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18.10.2024 09:32 Ответить
Все залежить які плани в Єрмака ?
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18.10.2024 09:34 Ответить
"Арселор" аж з Казахстану пре,в них там свої шахти.
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18.10.2024 09:22 Ответить
А навіщо про це горланити?
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18.10.2024 09:19 Ответить
На курському фронті набагато спокійніше, ніж на домбасюрському. Хоч таким чином хлопці з 47 ОМБр передихнуть.
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18.10.2024 09:33 Ответить
А ті бригади що залишились під Покровським нехай гинуть чи розбігаються хто куди ?
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18.10.2024 09:36 Ответить
Хто тобі таке сказав, що спокійніше?
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18.10.2024 10:17 Ответить
Текст читав? Розповіли в самій бригаді. До чого тут ЦН?
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18.10.2024 10:16 Ответить
А то кацапи цього не знають. Ти як дитина.
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18.10.2024 10:14 Ответить
земразі здали Вугледар,на черзі Покровськ.
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18.10.2024 10:29 Ответить
Сами себе второй фронт придумали. У себя фронт удержать не можем., так отломили ещё часть своих скудных ресурсов и отправили хер знает-куда и, ещё не решили толком, зачем.
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18.10.2024 11:22 Ответить
Оо, я лиш нещодавно писав що ЗЕлена банда планомірно нищить кращі бригади. Яка ж буде наступною?
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18.10.2024 18:11 Ответить
 
 