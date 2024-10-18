47 ОМБр, яка воювала на Покровському напрямку, перекинули у Курську область, - ЗМІ

У Курську область РФ перекинули бійців 47-ї окремо механізованої бригади. Воїни раніше виконували бойові завдання на Покровському напрямку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske розповіли в самій бригаді.

Українські захисники показали роботу екіпажу Strike Drone Company, який знищив ворожу БМП-3.

"Мінус "гордість" російського ВПК та ліквідований екіпаж", - зазначили у 47 ОМБр.

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Як пише DeepState, відео зняли південніше Зеленого Шляху вдень 17 жовтня.

До цього бійці 47-ї бригади воювали на Покровському напрямку.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить операції у визначених районах території Російської Федерації.

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