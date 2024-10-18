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Новини Війна
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47 ОМБр, яка воювала на Покровському напрямку, перекинули у Курську область, - ЗМІ

Бійців 47-ї ОМБр перекинули з Покровському напрямку на Курщину

У Курську область РФ перекинули бійців 47-ї окремо механізованої бригади. Воїни раніше виконували бойові завдання на Покровському напрямку. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske розповіли в самій бригаді. 

Українські захисники показали роботу екіпажу Strike Drone Company, який знищив ворожу БМП-3.

"Мінус "гордість" російського ВПК та ліквідований екіпаж", - зазначили у 47 ОМБр. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Залужний про Курську операцію: Командування врахувало усі необхідні лінії для її проведення

Як пише DeepState, відео зняли південніше Зеленого Шляху вдень 17 жовтня.

До цього бійці 47-ї бригади воювали на Покровському напрямку. 

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить операції у визначених районах території Російської Федерації.

Дивіться також: Воїни 47 ОМБр фугасним зарядом знищили бойову машину десанту росіян. ВIДЕО

Автор: 

Курськ (1155) 47 окрема механізована бригада (272)


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Топ коментарі
+8
Гори сарай, гори і хата!
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18.10.2024 08:54 Відповісти
+8
Оманські угоди в усій своїй красі. Запасаємося попкормом.
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18.10.2024 08:57 Відповісти
+7
Мдаааа. Навіщо ж такі боєздатні підрозділи на мокшанськи болота.
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18.10.2024 09:08 Відповісти
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Гори сарай, гори і хата!
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18.10.2024 08:54 Відповісти
Оманські угоди в усій своїй красі. Запасаємося попкормом.
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18.10.2024 08:57 Відповісти
Фортеця Львів готується!
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18.10.2024 09:03 Відповісти
Мдаааа. Навіщо ж такі боєздатні підрозділи на мокшанськи болота.
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18.10.2024 09:08 Відповісти
Здати Покровськ-це кінець металургіїї України.Без металу немає бронетехніки.
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18.10.2024 09:18 Відповісти
Коксуюче вугілля ми вже давно експортуємо,того що видобувається в Покровську для всієї металургії дуже мало.
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18.10.2024 09:21 Відповісти
Київ теж здавати будемо ?Арахамія вже веде таємні переговори з рашистами.
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18.10.2024 09:32 Відповісти
Все залежить які плани в Єрмака ?
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18.10.2024 09:34 Відповісти
"Арселор" аж з Казахстану пре,в них там свої шахти.
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18.10.2024 09:22 Відповісти
А навіщо про це горланити?
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18.10.2024 09:19 Відповісти
На курському фронті набагато спокійніше, ніж на домбасюрському. Хоч таким чином хлопці з 47 ОМБр передихнуть.
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18.10.2024 09:33 Відповісти
А ті бригади що залишились під Покровським нехай гинуть чи розбігаються хто куди ?
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18.10.2024 09:36 Відповісти
Хто тобі таке сказав, що спокійніше?
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18.10.2024 10:17 Відповісти
Текст читав? Розповіли в самій бригаді. До чого тут ЦН?
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18.10.2024 10:16 Відповісти
А то кацапи цього не знають. Ти як дитина.
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18.10.2024 10:14 Відповісти
земразі здали Вугледар,на черзі Покровськ.
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18.10.2024 10:29 Відповісти
Сами себе второй фронт придумали. У себя фронт удержать не можем., так отломили ещё часть своих скудных ресурсов и отправили хер знает-куда и, ещё не решили толком, зачем.
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18.10.2024 11:22 Відповісти
Оо, я лиш нещодавно писав що ЗЕлена банда планомірно нищить кращі бригади. Яка ж буде наступною?
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18.10.2024 18:11 Відповісти
 
 