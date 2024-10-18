47 ОМБр, яка воювала на Покровському напрямку, перекинули у Курську область, - ЗМІ
У Курську область РФ перекинули бійців 47-ї окремо механізованої бригади. Воїни раніше виконували бойові завдання на Покровському напрямку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske розповіли в самій бригаді.
Українські захисники показали роботу екіпажу Strike Drone Company, який знищив ворожу БМП-3.
"Мінус "гордість" російського ВПК та ліквідований екіпаж", - зазначили у 47 ОМБр.
Як пише DeepState, відео зняли південніше Зеленого Шляху вдень 17 жовтня.
До цього бійці 47-ї бригади воювали на Покровському напрямку.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить операції у визначених районах території Російської Федерації.
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