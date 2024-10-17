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Новости Видео Война
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Российская БМП-3 взлетает в воздух после атаки украинского дрона на Курщине. ВИДЕО

Операторы дронов из 47-й ОМБр "Магура" уничтожили российскую БМП-3 на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки дрона и мощного взрыва вражеской бронемашины опубликована в соцсетях.

"Украинские операторы дронов-камикадзе на ходу всадили FPV в российскую БМП-3, обеспечив ее экипажу незабываемые впечатления от пребывания на своей родине. Курская область, работа пилотов батальона беспилотных систем 47-й механизированной бригады Strike Drones Company", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также: Воины 47 ОМБр фугасным зарядом уничтожили боевую машину десанта россиян. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7183) БМП (404) Курск (1143) 47 отдельная механизированная бригада (269)


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Топ комментарии
+18
Летюча піхота 😂
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17.10.2024 14:35
+14
Надеемся все живы и здоровы 😁
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17.10.2024 14:36
+9
как тебе такое , Илон Маск ?
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17.10.2024 15:10
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Летюча піхота 😂
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17.10.2024 14:35 Ответить
Надеемся все живы и здоровы 😁
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17.10.2024 14:36 Ответить
Залатой ти чілавєк, Юрій Вєнєдіктавіч!"(с)
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17.10.2024 14:40 Ответить
За их здоровье - стоя и не чокаясь.
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17.10.2024 16:05 Ответить
Курські солов"і розлетілися по лану.
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17.10.2024 14:38 Ответить
Клімат-контроль вийшов з ладу і піддав жару
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17.10.2024 14:38 Ответить
Це не завдяки, а всупереч зеленим зрадникам у владі(
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17.10.2024 14:43 Ответить
как тебе такое , Илон Маск ?
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17.10.2024 15:10 Ответить
Шикарно. І додасти нема чого. Просто став 0.
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17.10.2024 15:55 Ответить
Красавчегі!
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17.10.2024 16:01 Ответить
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17.10.2024 16:27 Ответить
Хто був усередені так і не зрозуміли, що ж трапилося...
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17.10.2024 17:55 Ответить
Дуже гарно!
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18.10.2024 06:03 Ответить
 
 