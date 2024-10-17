Российская БМП-3 взлетает в воздух после атаки украинского дрона на Курщине. ВИДЕО

Операторы дронов из 47-й ОМБр "Магура" уничтожили российскую БМП-3 на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки дрона и мощного взрыва вражеской бронемашины опубликована в соцсетях.

"Украинские операторы дронов-камикадзе на ходу всадили FPV в российскую БМП-3, обеспечив ее экипажу незабываемые впечатления от пребывания на своей родине. Курская область, работа пилотов батальона беспилотных систем 47-й механизированной бригады Strike Drones Company", - отмечается в комментарии к видео.

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