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Російська БМП-3 злітає у повітря після атаки українського дрона на Курщині. ВIДЕО

Оператори дронів із 47-ї ОМБр "Магура" знищили російську БМП-3 на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки дрона та потужного вибуху ворожої бронемашини опублікований у соцмережах.

"Українські оператори дронів-камікадзе на ходу всадили FPV у російську БМП-3, забезпечивши її екіпажу незабутні враження від перебування на своїй батьківщині. Курська область, робота пілотів батальйону безпілотних систем 47-ї механізованої бригади Strike Drones Company", - зазначається у коментарі до відео.

Також дивіться: Воїни 47 ОМБр фугасним зарядом знищили бойову машину десанту росіян. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7525) БМП (414) Курськ (1155) 47 окрема механізована бригада (272)


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Топ коментарі
+18
Летюча піхота 😂
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17.10.2024 14:35 Відповісти
+14
Надеемся все живы и здоровы 😁
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17.10.2024 14:36 Відповісти
+9
как тебе такое , Илон Маск ?
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17.10.2024 15:10 Відповісти
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Летюча піхота 😂
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17.10.2024 14:35 Відповісти
Надеемся все живы и здоровы 😁
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17.10.2024 14:36 Відповісти
Залатой ти чілавєк, Юрій Вєнєдіктавіч!"(с)
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17.10.2024 14:40 Відповісти
За их здоровье - стоя и не чокаясь.
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17.10.2024 16:05 Відповісти
Курські солов"і розлетілися по лану.
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17.10.2024 14:38 Відповісти
Клімат-контроль вийшов з ладу і піддав жару
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17.10.2024 14:38 Відповісти
Це не завдяки, а всупереч зеленим зрадникам у владі(
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17.10.2024 14:43 Відповісти
как тебе такое , Илон Маск ?
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17.10.2024 15:10 Відповісти
Шикарно. І додасти нема чого. Просто став 0.
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17.10.2024 15:55 Відповісти
Красавчегі!
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17.10.2024 16:01 Відповісти
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17.10.2024 16:27 Відповісти
Хто був усередені так і не зрозуміли, що ж трапилося...
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17.10.2024 17:55 Відповісти
Дуже гарно!
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18.10.2024 06:03 Відповісти
 
 