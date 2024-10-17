Російська БМП-3 злітає у повітря після атаки українського дрона на Курщині. ВIДЕО
Оператори дронів із 47-ї ОМБр "Магура" знищили російську БМП-3 на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки дрона та потужного вибуху ворожої бронемашини опублікований у соцмережах.
"Українські оператори дронів-камікадзе на ходу всадили FPV у російську БМП-3, забезпечивши її екіпажу незабутні враження від перебування на своїй батьківщині. Курська область, робота пілотів батальйону безпілотних систем 47-ї механізованої бригади Strike Drones Company", - зазначається у коментарі до відео.
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