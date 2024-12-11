Силы обороны из РСЗО уничтожили вражеские окопные линии, блиндажи, позиции и ликвидировали 30 оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО

Пограничная бригада "Гарт" нанесла удар по врагу на Харьковщине

Артиллеристы пограничной бригады "Гарт" продолжают демонстрировать безупречную эффективность на фронте, даже в сложных погодных условиях. На Волчанском направлении воины нанесли несколько прицельных ударов по позициям оккупантов.

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С помощью реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии наши бойцы уничтожили окопные линии, блиндажи, места сосредоточения живой силы врага. Также артиллеристы уничтожили склад с продуктовым обеспечением и инженерным оборудованием оккупантов. По подтвержденным данным, потери противника составили около 30 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале Госпогранслужбы опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.

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