Силы обороны всего за два дня уничтожили 2 бронированных автомобиля, танк и блиндаж россиян на Сумском направлении. ВИДЕО
Бойцы 15-го мобильного пограничного отряда "Сталевий кордон" всего за двое суток работы FPV-дронами уничтожили два бронированных автомобиля, танк и вражеский блиндаж на Сумском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале Госпогранслужбы опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.
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тільки но писали, що не було ніякого просування даптєй під сумами.
а виявляється, що, навіть, бліндаж вже був.
як так?
що я пропустив?
Су́мська область - область на північному сході України. Межує на заході з Чернігівською областю України, на півночі та сході - з Російською Федерацією, на південному сході - з Харківською, на півдні - з Полтавською областями України.
Бог в допомогу карти Украини і Вікіпедія. А кацапські Суджі на якому напрямку ???