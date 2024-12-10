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Силы обороны всего за два дня уничтожили 2 бронированных автомобиля, танк и блиндаж россиян на Сумском направлении. ВИДЕО

Бойцы 15-го мобильного пограничного отряда "Сталевий кордон" всего за двое суток работы FPV-дронами уничтожили два бронированных автомобиля, танк и вражеский блиндаж на Сумском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале Госпогранслужбы опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.

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Автор: 

Госпогранслужба (6412) танк (2252) уничтожение (6887)


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тільки но писали, що не було ніякого просування даптєй під сумами.
а виявляється, що, навіть, бліндаж вже був.
як так?
що я пропустив?
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10.12.2024 17:33 Ответить
на Сумському напрямі.....
Су́мська область - область на північному сході України. Межує на заході з Чернігівською областю України, на півночі та сході - з Російською Федерацією, на південному сході - з Харківською, на півдні - з Полтавською областями України.

Бог в допомогу карти Украини і Вікіпедія. А кацапські Суджі на якому напрямку ???
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10.12.2024 18:23 Ответить
А ему лишь бы зрады подкинуть.
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10.12.2024 21:16 Ответить
А болота, непрохідні???
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10.12.2024 17:37 Ответить
 
 