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Новости Война
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На восточном направлении бойцы 15-й бригады артразведки "Чорний ліс" уничтожили российскую РЛС "Зоопарк-1М". ВИДЕО

На восточном направлении украинские артиллеристы нанесли сокрушительный удар по позициям российских войск.

Об этом сообщает 15 отдельная бригада артиллерийской разведки "Чорний ліс" в телеграм-канале "Хортицький вітер", информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщается, они успешно ликвидировали российскую радиолокационную станцию "Зоопарк-1М" вместе с личным составом на одном из направлений Восточного фронта. В результате скоординированной работы удалось нанести огневое поражение врагу.

РЛС 1Л260 "Зоопарк-1М"

РЛС 1Л260 "Зоопарк-1М" является мобильным средством контрбатарейной борьбы. Основное назначение этого комплекса - разведка огневых средств противника и корректировка своего артиллерийского огня. Уничтожение этого объекта существенно ограничивает возможности врага в противодействии огневой мощи украинской армии.

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уничтожение (6892) техника (1735) 15-я отдельная бригада артразведки (8)


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Яка краса. Авторам цього дива велика подяка. Чудово!
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11.12.2024 17:03 Ответить
Бац, бац, и.... Нема зоопарка.
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11.12.2024 17:09 Ответить
А где же аналоговнетный сигнализатор наличия дронов"светофор"?
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11.12.2024 17:13 Ответить
Его не проапгрейдили до смарагдового уровня.
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11.12.2024 20:36 Ответить
 
 