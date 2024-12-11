На восточном направлении бойцы 15-й бригады артразведки "Чорний ліс" уничтожили российскую РЛС "Зоопарк-1М". ВИДЕО

На восточном направлении украинские артиллеристы нанесли сокрушительный удар по позициям российских войск.

Об этом сообщает 15 отдельная бригада артиллерийской разведки "Чорний ліс" в телеграм-канале "Хортицький вітер", информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщается, они успешно ликвидировали российскую радиолокационную станцию "Зоопарк-1М" вместе с личным составом на одном из направлений Восточного фронта. В результате скоординированной работы удалось нанести огневое поражение врагу.

РЛС 1Л260 "Зоопарк-1М"

РЛС 1Л260 "Зоопарк-1М" является мобильным средством контрбатарейной борьбы. Основное назначение этого комплекса - разведка огневых средств противника и корректировка своего артиллерийского огня. Уничтожение этого объекта существенно ограничивает возможности врага в противодействии огневой мощи украинской армии.