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Новости Война
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Морские пехотинцы из ПТРК "Стугна-П" уничтожили вражеский бронеавтомобиль 3-СТС "Ахмат". ВИДЕО

Враг пытался приблизиться к украинским позициям. Однако противотанкисты 35-й отдельной бригады морской пехоты уничтожили из ПТРК "Стугна-П" вражеский бронеавтомобиль 3-СТС "Ахмат".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсети опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.

Камаз 3-СТС "Ахмат" - российский бронеавтомобиль класса MRAP (Mine Resistant Ambush Protected - машина с защитой от мин и засад). Машину спроектировали и изготовили в 2022 году по заказу боевиков специального отряда быстрого реагирования "Ахмат", который принадлежит Рамзану Кадырову.

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армия РФ (19168) уничтожение (6892) 35 отдельная бригада морской пехоты (62)


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Автомобіль "ахмат-ракло"
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11.12.2024 17:53 Ответить
Какая "Стугна"? Ви о чём?Всего лишь у шофера рванул пукан.
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11.12.2024 17:57 Ответить
Рванули 🤣
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11.12.2024 18:18 Ответить
Чому мєхвод капота не відкрив? Двері-люки ж повідкривав!
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11.12.2024 18:07 Ответить
Ехали к овцам на ****** 😂
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11.12.2024 18:17 Ответить
Ахмад чай...
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11.12.2024 18:34 Ответить
чорний, міцно заварений
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11.12.2024 19:40 Ответить
Чефір?
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11.12.2024 19:46 Ответить
 
 