Морские пехотинцы из ПТРК "Стугна-П" уничтожили вражеский бронеавтомобиль 3-СТС "Ахмат". ВИДЕО

Враг пытался приблизиться к украинским позициям. Однако противотанкисты 35-й отдельной бригады морской пехоты уничтожили из ПТРК "Стугна-П" вражеский бронеавтомобиль 3-СТС "Ахмат".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсети опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.

Камаз 3-СТС "Ахмат" - российский бронеавтомобиль класса MRAP (Mine Resistant Ambush Protected - машина с защитой от мин и засад). Машину спроектировали и изготовили в 2022 году по заказу боевиков специального отряда быстрого реагирования "Ахмат", который принадлежит Рамзану Кадырову.

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