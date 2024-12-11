Оккупанты с дронов сбрасывают на блиндажи ВСУ боеприпасы с ядовитыми веществами, - Силы обороны юга

На юге российские захватчики применяют боеприпасы с отравляющими веществами. Их оккупанты сбрасывают с дронов на блиндажи украинских защитников.

Об этом рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Влошин, пишет "Армия.Inform", сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказал Волошин, ежемесячно количество таких случаев увеличивается.

Поскольку сейчас холодно, бойцы стараются быть в теплом месте, то есть в блиндаже. Именно к этим блиндажам оккупанты направляют дроны с ядовитыми боеприпасами.

По словам спикера, в основном захватчики применяют слезоточивый газ.

"Когда противник подлетает беспилотными летательными аппаратами, он применяет боеприпасы с отравляющими веществами. Преимущественно это слезоточивый газ. Он стелется по земле, заходит в этот блиндаж - люди выскакивают, надевая противогазы. В это время противник наносит удар", - рассказал Волошин.

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