В течение дня россияне атаковали Херсонщину: ранены 3 человека, повреждены 15 гражданских объектов
11 декабря российская армия атаковала дронами Херсон и область: ранения получили три человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Херсонской области.
Под процессуальным руководством органов прокуратуры Херсонской области начато расследование фактов совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
"По данным следствия, 11 декабря российские военные в очередной раз обстреляли населенные пункты Херсонщины, используя артиллерию и дроны. По состоянию на 17:30 известно о трех пострадавших гражданских", - говорится в сообщении.
В Херсоне вследствие сброса взрывчатки с беспилотника осколочные ранения получила 91-летняя женщина. При аналогичных обстоятельствах пострадал 50-летний мужчина в Антоновке. Также из-за вражеского обстрела Белозерки травмирован 68-летний мужчина.
Также вследствие обстрелов повреждено не менее 15 гражданских объектов, среди которых частные дома, автомобили и т.д.
Напомним, 6 декабря пять человек пострадали в результате атаки вражеского дрона на гражданское авто на Херсонщине.
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