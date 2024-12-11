297 человек до сих пор остаются в Часовом Яру, более 400 в Курахово, - ОВА
По состоянию на среду, 11 декабря, в Часовом Яру и Курахово, что в Донецкой области, до сих пор остаются около 700 гражданских.
Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
"297 человек до сих пор остаются в Часовом Яру, в Курахово - более 400. Завозить гуманитарную помощь в эти и другие города, где продолжаются боевые действия, почти невозможно",- рассказал чиновник.
По словам Филашкина, также тяжелой является ситуация в Покровске. Город полностью остался без газоснабжения.
По состоянию на сейчас, в городе находятся 11 тысяч гражданских, из них - 18 детей. За неделю из Покровска эвакуировали еще 500 человек.
Чиновник в очередной раз призвал жителей прифронтовых городов Донецкой области эвакуироваться в более безопасные места.
Ранее ВСУ с помощью камер дронов показали, как выглядит сегодня прифронтовой Торецк.
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297 ждунов досі залишаються у Часовому Яру, понад 400 ждунов в Кураховому
не всі , але здають ....