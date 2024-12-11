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Новости Война
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297 человек до сих пор остаются в Часовом Яру, более 400 в Курахово, - ОВА

ОВа про ситуацію в прифронтових містах Донеччини

По состоянию на среду, 11 декабря, в Часовом Яру и Курахово, что в Донецкой области, до сих пор остаются около 700 гражданских.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"297 человек до сих пор остаются в Часовом Яру, в Курахово - более 400. Завозить гуманитарную помощь в эти и другие города, где продолжаются боевые действия, почти невозможно",- рассказал чиновник.

По словам Филашкина, также тяжелой является ситуация в Покровске. Город полностью остался без газоснабжения.

По состоянию на сейчас, в городе находятся 11 тысяч гражданских, из них - 18 детей. За неделю из Покровска эвакуировали еще 500 человек.

Чиновник в очередной раз призвал жителей прифронтовых городов Донецкой области эвакуироваться в более безопасные места.

Ранее ВСУ с помощью камер дронов показали, как выглядит сегодня прифронтовой Торецк.

Читайте также: ВСУ зачистили один квартал в Часовом Яре: оккупанты пытаются обойти наших воинов с тыла, - 24 ОМБр

Автор: 

эвакуация (2071) Донецкая область (9612) Торецк (447) Покровск (588) Часов Яр (324) война в Украине (3761)


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Топ комментарии
+6
Ждуни
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11.12.2024 18:48
+6
Уточнення ...
297 ждунов досі залишаються у Часовому Яру, понад 400 ждунов в Кураховому
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11.12.2024 18:49
+4
Не кажіть дурниць . Вони можуть виїхати закордон , можуть залишитися в Україні , поїхати в села , наприклад центральні області , де їм дадуть хату , їжу , все село підтримає , принесуть все необхідне .
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11.12.2024 19:05
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Ждуни
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11.12.2024 18:48 Ответить
Уточнення ...
297 ждунов досі залишаються у Часовому Яру, понад 400 ждунов в Кураховому
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11.12.2024 18:49 Ответить
Чому одразу ждуни? Ви знаєте скільки коштує кудись виїхати? Тільки одне харчування буде коштувати кілька сотень гривень на день, яких у цих людей немає.
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11.12.2024 19:00 Ответить
Не кажіть дурниць . Вони можуть виїхати закордон , можуть залишитися в Україні , поїхати в села , наприклад центральні області , де їм дадуть хату , їжу , все село підтримає , принесуть все необхідне .
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11.12.2024 19:05 Ответить
100% ніколи не виїде, самі не меліть дурниць. Є люди які взагалі не хочуть нікуди їхати. Це спосіб життя. А поїдуть, то одразу хочуть назад.
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11.12.2024 19:07 Ответить
Це їх вибір.
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11.12.2024 19:14 Ответить
Так нажаль це їх вибір , але більшість з них потім здають позиції ЗСУ ворогу , і просто заважають військовим .
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11.12.2024 19:18 Ответить
Якби я не знала , що так є, то не писала б . Саме села найбільше допомагають ЗСУ --продуктами , миючими , одягом , коштами на дрони . Саме села приймають переселенців як в свою родину . Але , переселенцям у нас або Київ подавай , або самі не знають що хочуть .
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11.12.2024 19:17 Ответить
здають позиції ЗСУ ворогу за кілька сотень гривень на день ....
не всі , але здають ....
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11.12.2024 20:11 Ответить
Напевно, всi вони голосували за цю вiйну в 2019. Хай мають, що хотiли. Хай сидять i далi.
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11.12.2024 19:04 Ответить
Так ця война с 2014.
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11.12.2024 19:12 Ответить
Пані Ольга права , в 2019 вони "поржать " вибрали війну повномасштабну + антимайдан +поголовну корупцію , крадівництво вселенського масштабу .
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11.12.2024 19:21 Ответить
ЗЕлупонь тупорила, у 2014 році війна почалась з анексії Криму та вторгнення кацапів на Донбас до виборів Президента та Верховної Ради! 2/3 Донбасу було звільнено, Україна вела "повзучий наступ", звільняючи село за селом, з'явилась армія, запрацювала оборонка! Тобі нагадати що почалося після квітня 2019-го року?
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11.12.2024 19:47 Ответить
Влада обрана в 2014 зупинила війну , зупинила повне захоплення кацапами України . А також створила ******* українську армію , впровадила стандарти НАТО , які скасувала наступна зрадницька смарагдова влада . При п'ятій владі поголовно всі були добровольці , тих кого не брали , просилися в ЗСУ .
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11.12.2024 19:48 Ответить
спалився ти чорт недорозвинений! я наприклад гадки не маю що сказала *********, а ти бачу добре обізнаний, мабуть жодного ефіру не пропускаєш...
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11.12.2024 20:21 Ответить
нахер мені дивитись на ********* через прямий, кривий чи будь-який? чи так незрозуміло що в тому лепрозорії відбувається?
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11.12.2024 20:42 Ответить
Пане , "смарагдовий " від кольору світлофора , бо зеленого не буде , буде -смарагдовий , це зЕлені видумали , щоб грошей вкрасти . Тому ми їх зараз називаємо-смарагдовими .
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11.12.2024 20:21 Ответить
Тільки створюють купу проблем українським захисникам. Жратву і воду їм принось. Ліки безплатно давай. Коли їх посіче осколками від "дружнього" прильоту з рюззгє міра, куди вони припхаються? Правильно, на позиції ЗСУ до наших медиків: бинтуй і зашивай їх, антибіотиками годуй. Після окупації міста рашистами що будуть розказувати ждуни роспропагандонам на камери? Правильно: в ґорадє стаялі нєґри із Нати, насілавалі бабушек, палякі в формє ВСУ заражалі епілєпсієй і гомосексуалізмом юних дєвствєнніц, апстрєлівалі наши дома. Ах как харашо, чьто нас наканєц асвабіділа роіся ат гньота чьорних біндерафцеф!!!
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11.12.2024 19:14 Ответить
ждуни ******
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11.12.2024 19:42 Ответить
Нехай ті почекуни там і залишаються.
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11.12.2024 19:51 Ответить
 
 