ВСУ зачистили один квартал в Часовом Яре: оккупанты пытаются обойти наших воинов с тыла, - 24 ОМБр

Ситуация в Часовом Яре Донецкой области меняется постоянно: бои продолжаются за каждый дом и улицу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Суспільного рассказал представитель пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады им. Короля Данила ВСУ Андрей Полухин.

"На данный момент одна из успешных операций - это зачистка одного из кварталов города Часов Яр от вражеской пехотной группы, которой удалось прорваться через Канал и закрепиться в одной из руин. Наши ребята зашли на территорию и зачистили несколько зданий", - сообщает представитель 24 ОМБр.

Отмечается, что особых изменений в тактике армии РФ не наблюдается, поскольку бои продолжаются в пределах городской полосы.

"Ситуация остается непростой. Противник пытается штурмовать позиции наших защитников в районе города Часов Яр, пытается их и обходить, и использует малые пехотные группы как ДРГ, которые пытаются завязать бой в тылу, за спинами наших защитников. Враг активно обстреливает из различных огневых систем территорию города, также оказывает поражение авиационными бомбами", - сказал военный.

Напомним, ранее военные рассказывали, что в Часовом Яре враг, кроме своей привычной тактики малых групп, начал использовать другую - более прямолинейную.

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