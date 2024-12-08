ЗСУ зачистили один квартал у Часовому Яру: окупанти намагаються обійти наших воїнів з тилу, - 24 ОМБр

Ситуація у Часовому Ярі Донецької області змінюється постійно: бої тривають за кожен будинок і вулицю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Суспільного розповів представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади ім. Короля Данила ЗСУ. Андрій Полухін.

"На цей момент одна з успішних операцій - це зачистка одного з кварталів міста Часів Яр від ворожої піхотної групи, котрій вдалося проти через Канал і закріпитися в одній з руїн. Наші хлопці зайшли на територію і зачистили декілька будівель", — повідомляє представник 24 ОМБр.

Зазначається, що особливих змін в тактиці армії РФ не спостерігається, оскільки бої тривають в межах міської смуги.

"Ситуація залишається непростою. Противник намагається штурмувати позиції наших оборонців в районі міста Часів Яр, намагається їх і обходити, і використовує малі піхотні групи як ДРГ, котрі намагаються зав'язати бій в тилу, за спинами наших захисників. Ворог активно обстрілює з різних вогневих систем територію міста, також чинить ураження авіаційними бомбами", - сказав військовий.

Нагадаємо, раніше військові розповідали, що у Часовому Ярі ворог, крім своєї звичної тактики малих груп, почав використовувати іншу - більш прямолінійну.

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