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Новости Война
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С начала полномасштабного вторжения РФ убила 50 украинских священников, - Зеленский

Зеленський розповів, скільки священників вбили рашисти

С начала полномасштабной войны РФ убила 50 украинских священнослужителей.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для CBN, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, россияне, зайдя на украинскую территорию, полностью уничтожали все школы и церкви. Он рассказал, что захватчики уничтожили около 700 украинских церквей.

Также глава государства сказал, что многие священники были в российском плену, а некоторых из них рашисты пытали.

"Есть все доказательства, как они (россияне. - Ред.) их (священников. - Ред.) пытали. За что? Только за то, что они должны были служить патриарху Кириллу и их церкви. Но священники просто отказывались, потому что священник служит людям. За это их расстреливали, просто хотели сломать людей", - сказал Зеленский.

Читайте также: В ВСУ служит более 300 священников и богословов от 13 религиозных организаций, - СтратКом

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) россия (95481) священник (228) военные преступления (1434) война в Украине (3761)


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Топ комментарии
+10
А шо, за Термос ничого не сказав з такій пістною пикою?
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11.12.2024 20:42
+7
Ми ж Різдво не відзначаємо тепер. Робочий день. Бо зеля іншої віри
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11.12.2024 20:44
+6
І це, і ще багато чого, все тобі згадається, скоморох...
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11.12.2024 20:41
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І це, і ще багато чого, все тобі згадається, скоморох...
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11.12.2024 20:41 Ответить
При чому тут попи, може порахуємо інженерів, вчителів чи водіїв, чим попи відрізняються від них?
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11.12.2024 20:41 Ответить
То ж прості холопи, шо їх рахувать...
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11.12.2024 20:54 Ответить
Тим що вони саме українські попи які одразу попадають в катівні.
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12.12.2024 07:26 Ответить
А шо, за Термос ничого не сказав з такій пістною пикою?
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11.12.2024 20:42 Ответить
Ми ж Різдво не відзначаємо тепер. Робочий день. Бо зеля іншої віри
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11.12.2024 20:44 Ответить
Він же артист. Де його імпровізація ? Ось замість статистики у мене є пропозиція. Як чудово було б аби наші морські дрони перехопили кацапський "караван бєглянок" на виході з Гібралтару. Яка б була прекрасна панорама на золотих пляжах Іспанії. Буданов, не промаж ! Ми віримо у наших біженців. Це їх шанс помсти. За Бучу та Ірпінь. І за наших священників теж.
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11.12.2024 20:44 Ответить
ваЗЕлін артист?! Кривляка він!
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11.12.2024 20:55 Ответить
В першу чергу ЗЄ ватний мудак.

А то, ким він прикидається - другорядне.
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11.12.2024 20:59 Ответить
Чудово, а як моя пропозиція ?
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11.12.2024 21:23 Ответить
Та ви шо, він АРТИСТ?
А у якому театральномк чи артистичномк ВУЗ він навчався? Коли навчався? Має відповідний діплом? Надайте фото діплома.
Він паяць. БЛАЗЕНЬ без освіти та діплому.
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11.12.2024 21:12 Ответить
Ні ви, ні я не знімались у головній ролі серіалу ! Не бігали у бікіні з баБАлайкою по сцені у Юрмалі. І ще десь. Тому я намагався бути об'єктивним.
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11.12.2024 21:22 Ответить
Об'єктивним?
Артист це той хто має відповідну освіту та відповідний диплом. А це БЛАЗЕНЬ без вищой освіти. І ле воно у СВОЇХ тупих і для тупих серіалах не знимався, це блазня не робит артистом.
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11.12.2024 21:57 Ответить
Та й хрін з ним, а !
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11.12.2024 22:02 Ответить
То так, а на майбутне цього блазня не називайте артистом.
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11.12.2024 23:17 Ответить
Щось сьогодні зелені забагато! Щось забалакують..
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11.12.2024 20:50 Ответить
Нагадати, як ЗЄ "готував" Україну до цього вторгнення?

- розмінування проходів,
- відведення військ,
- скорочення аеророзвідки та снайперів,
- зняття клістронів з систем ППО,
- репресії проти бойових генералів,
- саботаж фінансування та забезпечення зброєю та спорядженням ЗСУ,
- брехня про те, що не буде вторгнення.

Нагадати, як ЗЄ "керує" обороною України?

- розкрадає гроші на озброєнні ЗСУ,
- звільняє найбільш ефективних генералів,
- дискредитує ЗСУ,
- покриває саботаж та шкідництво у системі постачанні озброєнь та спорядження ЗСУ,
- бреше майже про все.

А чим же тоді весь цей час займався ЗЄ?

- узурповував владу,
- будував корупційну вертикаль,
- слідкував за рейтингами,
- витрачав гроші на піар,
- витрачав гроші на підкуп майбутніх виборців.
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11.12.2024 20:51 Ответить
Єдиним плюсом Зе - є його нахабність - сумніваюся що комусь з іншим президентів дали б стільки зброї.
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11.12.2024 20:55 Ответить
Взагалі то зброю дають не за нахабність.
Взагалі без такого тупорилого хама могли б надати навіть більше.
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11.12.2024 20:57 Ответить
Це не Лідору давали зброю. Його зброя - Мівіна. Дякувати Богу, що ЗСУ він не встиг розвалити.
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11.12.2024 21:36 Ответить
За іншого президента можливо і не знадобилася зброя
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12.12.2024 07:47 Ответить
Скажи краще, коли твоє Міністерство Тотальної Брехні дрони на фронт поставить.
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11.12.2024 20:53 Ответить
Після "зниження тарифів для насєлєнія"
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11.12.2024 20:56 Ответить
Жоден з московського паханату не загинув
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11.12.2024 20:56 Ответить
Це він за своїх чорнобородих обрізаних мойш так бідкається
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11.12.2024 21:12 Ответить
Вигадана химера не врятувала своїх послідовників? А чого так?
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11.12.2024 22:09 Ответить
 
 