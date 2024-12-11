С начала полномасштабного вторжения РФ убила 50 украинских священников, - Зеленский
С начала полномасштабной войны РФ убила 50 украинских священнослужителей.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для CBN, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, россияне, зайдя на украинскую территорию, полностью уничтожали все школы и церкви. Он рассказал, что захватчики уничтожили около 700 украинских церквей.
Также глава государства сказал, что многие священники были в российском плену, а некоторых из них рашисты пытали.
"Есть все доказательства, как они (россияне. - Ред.) их (священников. - Ред.) пытали. За что? Только за то, что они должны были служить патриарху Кириллу и их церкви. Но священники просто отказывались, потому что священник служит людям. За это их расстреливали, просто хотели сломать людей", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А то, ким він прикидається - другорядне.
А у якому театральномк чи артистичномк ВУЗ він навчався? Коли навчався? Має відповідний діплом? Надайте фото діплома.
Він паяць. БЛАЗЕНЬ без освіти та діплому.
Артист це той хто має відповідну освіту та відповідний диплом. А це БЛАЗЕНЬ без вищой освіти. І ле воно у СВОЇХ тупих і для тупих серіалах не знимався, це блазня не робит артистом.
- розмінування проходів,
- відведення військ,
- скорочення аеророзвідки та снайперів,
- зняття клістронів з систем ППО,
- репресії проти бойових генералів,
- саботаж фінансування та забезпечення зброєю та спорядженням ЗСУ,
- брехня про те, що не буде вторгнення.
Нагадати, як ЗЄ "керує" обороною України?
- розкрадає гроші на озброєнні ЗСУ,
- звільняє найбільш ефективних генералів,
- дискредитує ЗСУ,
- покриває саботаж та шкідництво у системі постачанні озброєнь та спорядження ЗСУ,
- бреше майже про все.
А чим же тоді весь цей час займався ЗЄ?
- узурповував владу,
- будував корупційну вертикаль,
- слідкував за рейтингами,
- витрачав гроші на піар,
- витрачав гроші на підкуп майбутніх виборців.
Взагалі без такого тупорилого хама могли б надати навіть більше.