С начала полномасштабного вторжения РФ убила 50 украинских священников, - Зеленский

С начала полномасштабной войны РФ убила 50 украинских священнослужителей.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для CBN, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, россияне, зайдя на украинскую территорию, полностью уничтожали все школы и церкви. Он рассказал, что захватчики уничтожили около 700 украинских церквей.

Также глава государства сказал, что многие священники были в российском плену, а некоторых из них рашисты пытали.

"Есть все доказательства, как они (россияне. - Ред.) их (священников. - Ред.) пытали. За что? Только за то, что они должны были служить патриарху Кириллу и их церкви. Но священники просто отказывались, потому что священник служит людям. За это их расстреливали, просто хотели сломать людей", - сказал Зеленский.

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