В ВСУ служит более 300 священников и богословов от 13 религиозных организаций, - СтратКом
Сейчас в Вооруженных силах Украины служит более 300 священников и богословов от 13 религиозных организаций.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил СтратКом ВСУ.
"Сейчас в армии служат более 300 священников и богословов от 13 религиозных организаций. На фронте, в тылу или в госпитале, они всегда рядом со своими подопечными, чтобы помолиться вместе, совершить Таинство или просто выслушать человека, которому нужен совет духовника. Вооруженные силы Украины приветствуют своих духовных отцов и благодарят их за жертвенность и служение Богу и украинскому воинству", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, капелланское служение в ВСУ началось с 2021 года, но фактически появилось еще в начале российского вторжения в Крым и на восток Украины в 2014 году.
12 октября отмечают День военного капеллана. Этот праздник был основан в честь святого Мартина Милостивого, епископа Турского, которого считают основателем и покровителем военного духовенства. Святителя Мартина Милостивого считают основателем военного капелланства и покровителем военных капелланов.
Военные капелланы в Украине выполняют чрезвычайно важную роль, помогая воинам сохранять веру и моральный дух в трудные времена. Они являются не только духовной, но и психологической поддержкой для бойцов.
Военные капелланы в ВСУ
Напомним, в сентябре 2022 года было утверждено Положение о порядке выдачи мандата на право осуществления военной капелланской деятельности, которым определена организация работы, связанной с выдачей мандата, порядок изготовления и выдачи мандатов и их дубликатов. Утвержден образец бланка мандата и его описание.
Также в сентябре 2023 года Министерство обороны Украины утвердило новые эмблемы на воротник для Службы военного капелланства ВСУ.
В августе 2024 года Минобороны упорядочило деятельность Межконфессионального совета по вопросам военного капелланства.
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