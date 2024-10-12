У ЗСУ служить понад 300 священників та богословів від 13 релігійних організацій, - СтратКом

Нині в Збройних силах України служить понад 300 священників та богословів від 13 релігійних організацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив СтратКом ЗСУ.

"Зараз у війську служать понад 300 священників та богословів від 13 релігійних організацій. На фронті, в тилу чи у шпиталі, вони завжди поруч зі своїми підопічними, щоб помолитись разом, здійснити Таїнство чи просто вислухати людину, якій потрібна порада духівника. Збройні сили України вітають своїх духовних отців і дякують їм за жертовність і служіння Богу та українському воїнству", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, капеланське служіння у ЗСУ розпочалося з 2021 року, але фактично з’явилося ще на початку російського вторгнення в Крим та на схід України у 2014 році.

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12 жовтня відзначають День військового капелана. Це свято було започатковане на честь святого Мартина Милостивого, єпископа Турського, якого вважають засновником та покровителем військового духовенства. Святителя Мартина Милостивого вважають засновником військового капеланства і покровителем військових капеланів.

Військові капелани в Україні виконують надзвичайно важливу роль, допомагаючи воїнам зберігати віру та моральний дух у важкі часи. Вони є не лише духовною, а й психологічною підтримкою для бійців.

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Військові капелани в ЗСУ

Нагадаємо, у вересні 2022 року було затверджено Положення про порядок видачі мандата на право здійснення військової капеланської діяльності, яким визначено організацію роботи, пов’язаної з видачею мандата, порядок виготовлення та видачі мандатів та їх дублікатів. Затверджено зразок бланка мандата та його опис.

Також у вересні 2023 року Міністерство оборони України затвердило нові емблеми на комір для Служби військового капеланства ЗСУ.

У серпні 2024 року Міноборони впорядкувало діяльність Міжконфесійної ради з питань військового капеланства.