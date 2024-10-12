Вы стали солдатами духовного фронта, олицетворением веры и надежды, - Сырский поздравил военных капелланов

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский поздравил военных капелланов, поблагодарив их за поддержку защитников и защитниц и их семей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сырский написал 12 октября в соцсетях.

"Уважаемые духовные наставники защитников и защитниц Украины. Искренне поздравляю вас с Днем военного капеллана", - написал Главнокомандующий.

Как отметил Сырский, во время, когда украинские воины героически воюют на поле боя, военные капелланы стали солдатами духовного фронта, олицетворением веры и надежды.

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"Ваше служение - это именно та духовная поддержка, которая сопровождает наших воинов, вселяет в их души надежду и любовь, веру в Бога, а также веру в нашу общую победу. Украина демонстрирует всему миру уникальный опыт межконфессионального мира и сотрудничества", - отметил он.

"Лозунг украинских капелланов - "Быть рядом". Быть рядом с каждым украинским защитником и защитницей на передовой и в тылу, в госпитале с ранеными, рядом с ветеранами, заниматься семьями воинов. Спасибо, что вы с нами! Спасибо, что вы рядом!", - резюмировал он.

Сирский также призвал духовных отцов всех конфессий участвовать в Силах обороны Украины.

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Военные капелланы в ВСУ

Напомним, в сентябре 2022 года было утверждено Положение о порядке выдачи мандата на право осуществления военной капелланской деятельности, которым определена организация работы, связанной с выдачей мандата, порядок изготовления и выдачи мандатов и их дубликатов. Утвержден образец бланка мандата и его описание.

Также в сентябре 2023 года Министерство обороны Украины утвердило новые эмблемы на воротник для Службы военного капелланства ВСУ.

В августе 2024 года Минобороны упорядочило деятельность Межконфессионального совета по вопросам военного капелланства.