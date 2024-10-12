Ви стали солдатами духовного фронту, уособленням віри та надії, - Сирський привітав військових капеланів

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський привітав військових капеланів, подякувавши їм за підтримку захисників і захисниць та їхніх родин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сирський написав 12 жовтня в соцмережах.

"Шановні духовні наставники захисників та захисниць України. Щиро вітаю вас із Днем військового капелана", - написав Головнокомандувач.

Як зазначив Сирський, у час, коли українські воїни героїчно воюють на полі бою, військові капелани стали солдатами духовного фронту, уособленням віри та надії.

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"Ваше служіння - це саме та духовна підтримка, яка супроводжує наших воїнів, вселяє у їхні душі надію й любов, віру в Бога, а також віру в нашу спільну перемогу. Україна демонструє всьому світу унікальний досвід міжконфесійного миру та співпраці", - зазначив він.

"Гасло українських капеланів - "Бути поруч". Бути поруч з кожним українським захисником та захисницею на передовій і в тилу, в шпиталі з пораненими, поруч з ветеранами, опікуватися родинами воїнів. Дякую, що ви з нами! Дякую, що ви поруч!", - резюмував він.

Сирський також закликав духовних отців усіх конфесій долучатися до Сил оборони України.

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Військові капелани в ЗСУ

Нагадаємо, у вересні 2022 року було затверджено Положення про порядок видачі мандата на право здійснення військової капеланської діяльності, яким визначено організацію роботи, пов’язаної з видачею мандата, порядок виготовлення та видачі мандатів та їх дублікатів. Затверджено зразок бланка мандата та його опис.

Також у вересні 2023 року Міністерство оборони України затвердило нові емблеми на комір для Служби військового капеланства ЗСУ.

У серпні 2024 року Міноборони впорядкувало діяльність Міжконфесійної ради з питань військового капеланства.