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Новости IT
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В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

meta

Пользователи жалуются на проблемы в работе ряда сервисов компании Meta: Facebook (и Messenger), Instagram и WhatsApp.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сервис DownDetector.

В частности количество жалоб на работу указанных приложений достигает десятков тысяч.

Пользователи жалуются на невозможность отправить сообщение в WhatsApp. А также сообщают о проблемах со входом на Facebook и Instagram.

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Автор: 

Facebook (391) WhatsApp (10) Instagram (49) Meta (7)


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А как же прасмотри і лайкі?
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11.12.2024 21:25 Ответить
Все працює
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11.12.2024 21:27 Ответить
Так на ФБ вже тиждень якась муйня. Я ним рідко користуюсь, так для підтримання стосунків з друзями які живуть далеко. Почали надходити підтвердження дружби від людей яким запит на дружбу я ніколи не давав, а вони просто є в моїх контактах. Я взагалі не розумію тих людей які мають по тисячу і більше друзів. Нахрена ця колекція? Я розумію друзі це друзі росли в дитинстві, працювали, навчались, товаришували та т.і.
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11.12.2024 21:28 Ответить
Ну я постю там Бутусова,Березу,Лапіна..свої роботи теж..й все..Збій таки е..дійсно..
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11.12.2024 22:03 Ответить
це як "підписка" на цензорі ))) нах оті гонки за підписниками? тим більше нові "подоляцькі слуги" шикарно йдуть на нульові "читання" )))
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11.12.2024 22:40 Ответить
я так розумію що Х товариша хвуйла маска не пострадав
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11.12.2024 22:39 Ответить
Від усієї душі насрати!
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12.12.2024 01:08 Ответить
Сім літ мак не родив, та голоду не було...
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12.12.2024 10:51 Ответить
 
 