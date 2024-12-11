В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи жалуются на проблемы в работе ряда сервисов компании Meta: Facebook (и Messenger), Instagram и WhatsApp.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сервис DownDetector.

В частности количество жалоб на работу указанных приложений достигает десятков тысяч.

Пользователи жалуются на невозможность отправить сообщение в WhatsApp. А также сообщают о проблемах со входом на Facebook и Instagram.

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