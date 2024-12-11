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Новости Война
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В прифронтовой Малой Токмачке Запорожской области до сих пор остаются 16 человек

Поліція про евакуацію із Малої Токмачки

По состоянию на среду, 11 декабря, в прифронтовом селе Малая Токмачка Запорожской области остаются 16 человек. С теми, кто отказывается выезжать, полиция проводит разъяснительную работу.

Об этом сообщил заместитель начальника управления - начальник отдела офицеров полиции УПД ГУНП в Запорожской области Александр Кривенко, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"На момент принятия решения об обязательной эвакуации из Малой Токмачки там проживал 51 человек, из которых 6 выехали самостоятельно, эвакуированы непосредственно полицией 22. Сейчас там находится еще 16 человек, из них 14 отказываются от эвакуации, с ними ведется разъяснительная работа", - рассказал чиновник.

Два человека, по словам Кривенко, находятся в той части населенного пункта, куда добраться невозможно.

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Автор: 

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Боже хто там в тій малій токмачці взагалі може жити.
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11.12.2024 23:23 Ответить
"Двоє осіб, за словами Кривенка, перебувають в тій частині населеного пункту, куди дістатися неможливо"
Так а где они возьмут продукты, если магазины не работают?
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12.12.2024 05:36 Ответить
Та а кого це мае Колихати? За ради тупих або відвертів ждунів чому мають ризикувати життям хтось інший? Було багато часу для виїзду, без нараження небеспеки. Значить чекають кацапів
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12.12.2024 08:05 Ответить
 
 