В прифронтовой Малой Токмачке Запорожской области до сих пор остаются 16 человек

По состоянию на среду, 11 декабря, в прифронтовом селе Малая Токмачка Запорожской области остаются 16 человек. С теми, кто отказывается выезжать, полиция проводит разъяснительную работу.

Об этом сообщил заместитель начальника управления - начальник отдела офицеров полиции УПД ГУНП в Запорожской области Александр Кривенко, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"На момент принятия решения об обязательной эвакуации из Малой Токмачки там проживал 51 человек, из которых 6 выехали самостоятельно, эвакуированы непосредственно полицией 22. Сейчас там находится еще 16 человек, из них 14 отказываются от эвакуации, с ними ведется разъяснительная работа", - рассказал чиновник.

Два человека, по словам Кривенко, находятся в той части населенного пункта, куда добраться невозможно.

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