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Единая онлайн-платформа для родных пропавших без вести заработает в течение месяца, - ОП

Зустріч із рідними воїнів, які зникли безвісти

Чтобы сосредоточить информацию о пропавших без вести от всех служб в одном месте, будет запущена единая онлайн-платформа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Сообщается, что под председательством заместителя руководителя ОП Ирины Верещук состоялась встреча с родными воинов, пропавших без вести.

Также во встрече приняли участие представители профильных министерств, Генштаба ВСУ, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свободы лиц в результате вооруженной агрессии РФ при СБУ, Национального информационного бюро, Международного комитета Красного Креста и гражданского общества.

Во время встречи обсудили алгоритмы взаимодействия Координационного штаба с Объединенным центром СБУ, механизмы поиска пропавших без вести защитников, а также проведение ДНК-экспертизы и ускорение получения соответствующего заключения.

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Участники приняли решение подать в Верховную Раду законопроект о том, что уголовные производства об исчезновении без вести защитников и защитниц, которые следователи открывают по заявлению родных, будут вестись по месту жительства семьи. Проект закона подготовит Министерство внутренних дел вместе с народными депутатами.

"Это будет способствовать более удобной коммуникации родных со следователями относительно экспертиз, справок и тому подобного. Очень важно, чтобы это решение было наработано как можно скорее, а сам закон безотлагательно принят", - пояснила Верещук.

Кроме того, чтобы сосредоточить информацию от всех служб в одном месте, будет запущена единая онлайн-платформа. Она должна заработать в течение месяца.

Отдельный фокус обсуждений - выплаты для семей погибших воинов. До конца года будут приняты изменения в постановление №168 от 28 февраля 2022 года. Они нужны, чтобы в случае, когда пропавшего без вести воина признают погибшим, семья не теряла права на выплаты и имела достаточно времени на подачу соответствующего заявления.

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Автор: 

пропавший без вести (153) Офис Президента (1796) Верещук Ирина (504)


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Верещук уже шатли запустила - тепер і тут хоче внести "свою лєпту"!
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12.12.2024 00:15 Ответить
Всюди де зявлялась верещук там повний провал, бездіяльність і тупа демагогія. Ця стара курва реально ******* на владі і її прагнення до державних посад паталогічне. Це як "ну і що з того що я дурна, але я на посаді, а ви розумники смокчете лапу"... Досить увімкнути телевізор і кожен українець відразу отримує "відро крижаної демотивації" на свою дурну голову та ще й за свої гроші...
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12.12.2024 04:14 Ответить
 
 