803 6
Средства ПВО являются приоритетом военной помощи Украине, - Пентагон
Обеспечение Украины возможностями для эффективной противовоздушной обороны остается приоритетом военной поддержки со стороны США.
Об этом заявила заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Приоритетом обороны Украины остается, в частности, противовоздушная оборона", - сказала представитель Пентагона.
Она отметила, что США продолжают предоставлять средства ПВО в пакетах военной помощи по президентским полномочиям, а также в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У Лондоні повідомили про успішне збиття безпілотників новою лазерною зброєю. У міноборони Великобританії покладають великі надії на новий вид озброєнь. Раніше згадувалося про передачу подібних систем Україні.
Уперше британським військовим вдалося успішно застосувати під час навчань високоенергетичну лазерну установку проти безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Як повідомило в середу, 11 грудня, міністерство оборони Великобританії, бойове випробування проводили на полігоні у Вельсі.
Систему вдалося інтегрувати в бронемашину Wolfhound. Під час навчань артилеристам вдалося відстежити й збити кілька дронів, застосувавши потужний інфрачервоний лазер.
Переваги лазерних установок - це невидима і безшумна зброя спрямованої енергії дальньої дії, що може вражати цілі зі швидкістю світла. Для удару застосовується інтенсивний промінь, який спроможний перетворити поверхню металу на плазму і може за лічені секунди пропалити листовий метал, фюзеляж і зброю, що зрештою призводить до руйнування конструкції. Крім того, у Лондоні наголошують, що однією з найбільших переваг лазерної зброї є відсутність потреби в ***********, оскільки ці системи можна застосовувати практично безкінечно.