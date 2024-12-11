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Новости Помощь Украине
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Средства ПВО являются приоритетом военной помощи Украине, - Пентагон

петріот

Обеспечение Украины возможностями для эффективной противовоздушной обороны остается приоритетом военной поддержки со стороны США.

Об этом заявила заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Приоритетом обороны Украины остается, в частности, противовоздушная оборона", - сказала представитель Пентагона.

Она отметила, что США продолжают предоставлять средства ПВО в пакетах военной помощи по президентским полномочиям, а также в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

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Автор: 

ПВО (2739) Пентагон (1451) США (26583) война в Украине (3761)


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DW

У Лондоні повідомили про успішне збиття безпілотників новою лазерною зброєю. У міноборони Великобританії покладають великі надії на новий вид озброєнь. Раніше згадувалося про передачу подібних систем Україні.

Уперше британським військовим вдалося успішно застосувати під час навчань високоенергетичну лазерну установку проти безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Як повідомило в середу, 11 грудня, міністерство оборони Великобританії, бойове випробування проводили на полігоні у Вельсі.

Систему вдалося інтегрувати в бронемашину Wolfhound. Під час навчань артилеристам вдалося відстежити й збити кілька дронів, застосувавши потужний інфрачервоний лазер.
Переваги лазерних установок - це невидима і безшумна зброя спрямованої енергії дальньої дії, що може вражати цілі зі швидкістю світла. Для удару застосовується інтенсивний промінь, який спроможний перетворити поверхню металу на плазму і може за лічені секунди пропалити листовий метал, фюзеляж і зброю, що зрештою призводить до руйнування конструкції. Крім того, у Лондоні наголошують, що однією з найбільших переваг лазерної зброї є відсутність потреби в ***********, оскільки ці системи можна застосовувати практично безкінечно.
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11.12.2024 23:51 Ответить
У квітні на той час міністр оборони Британії Грант Шаппс заявляв, що Британія вивчає, чи зможе вона надіслати прототипи лазерної зброї в Україну раніше 2027 року, навіть якщо вони "не будуть на 100 відсотків вдосконалені". Йшлося саме про лазерні установки DragonFire.
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11.12.2024 23:53 Ответить
Пріоритети терпіли.
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12.12.2024 00:37 Ответить
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12.12.2024 01:44 Ответить
Та не може бути ППО приоритетом, бо це - про оборону, а маємо йти вперед та звільняти свою землю. Вихід на кордони 2013 року, після чого, так, буде оборона в приоритеті.
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12.12.2024 08:43 Ответить
 
 