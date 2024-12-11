Средства ПВО являются приоритетом военной помощи Украине, - Пентагон

Обеспечение Украины возможностями для эффективной противовоздушной обороны остается приоритетом военной поддержки со стороны США.

Об этом заявила заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Приоритетом обороны Украины остается, в частности, противовоздушная оборона", - сказала представитель Пентагона.

Она отметила, что США продолжают предоставлять средства ПВО в пакетах военной помощи по президентским полномочиям, а также в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

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