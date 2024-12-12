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Новости IT
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РФ использует ИИ ElevenLabs для генерации голосов, чтобы подорвать поддержку Украины

РФ використовує ШІ для підриву підтримки України

Россия ведет новую пропагандистскую кампанию, направленную на дискредитацию Украины и подрыв помощи со стороны европейских стран с помощью генеративного искусственного интеллекта компании ElevenLabs.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Recorded Future.

В отчете говорится, что за организацией кампании стоит"Агентство социального дизайна" - российская структура, которая находится под санкциями США. В видео, ориентированных на европейскую аудиторию, украинских политиков обвиняли в коррупции, а западную технику, в частности американские танки Abrams, выставляли как неэффективную.

Ключевым инструментом пропагандистской кампании стали голоса, сгенерированные искусственным интеллектом. Recorded Future заявляет, что организаторы использовали технологии компании ElevenLabs для создания на разных европейских языках без акцента аудио, в частности на английском, немецком, французском, польском.

Также отмечается, что несколько видео были озвучены реальными людьми. Это стало заметным из-за заметного русского акцента.

Читайте: Россияне пытаются внедрить искусственный интеллект в "Шахеды", чтобы преодолеть украинскую ПВО, - The Guardian

Автор: 

пропаганда (3675) россия (95481) фейк (678) искусственный интеллект (37)


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Топ комментарии
+7
Цей "ШІ" пише тексти для БоНеВтіка та гардероб підбирає?
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12.12.2024 02:26
+6
Хто заважає використовувати ті ж самі, і навіть кращі!, інструменти проти ***** і **********? Хто заважає чмонити кацапів всюди? То ж досить скавчати!
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12.12.2024 03:55
+5
трусские - это ******. подлежат полному уничтожению и истреблению...
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12.12.2024 03:30
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Який нафіг ШІ?
Ось 1295-а Центральна танкова резервна база рашистів:

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12.12.2024 02:18 Ответить
Цей "ШІ" пише тексти для БоНеВтіка та гардероб підбирає?
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12.12.2024 02:26 Ответить
для нього пише і підбирає не ШІ, а ПІ (примітивний інтелект) хоча, інтелект, тут взагалі лишнє.
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12.12.2024 08:41 Ответить
трусские - это ******. подлежат полному уничтожению и истреблению...
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12.12.2024 03:30 Ответить
Хто заважає використовувати ті ж самі, і навіть кращі!, інструменти проти ***** і **********? Хто заважає чмонити кацапів всюди? То ж досить скавчати!
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12.12.2024 03:55 Ответить
Заважають зрадники
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12.12.2024 09:31 Ответить
Мгм.
А лапті рузгіє пєчатают на 3D-прінтерє!
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12.12.2024 04:58 Ответить
Хтось використовував програму для створення голосу для створення голосу. І ми, неймовірна компанія з кібербезпеки Рекорду Футуре розкрили цю змову, запам'ятайте нас. До речi, ElevenLabs це пара поляків які живуть в Нью-Йорку. Напевно хлопці теж доклали руку до цієї реклами.
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12.12.2024 06:34 Ответить
НАвіщо їм ШІ коли є Лєксус і Вован ?
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12.12.2024 08:35 Ответить
Нам не нужен ElevenLabs у нас Маркус из волков Да Винчи лучше справляются.
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12.12.2024 08:36 Ответить
 
 