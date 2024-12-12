РФ использует ИИ ElevenLabs для генерации голосов, чтобы подорвать поддержку Украины

Россия ведет новую пропагандистскую кампанию, направленную на дискредитацию Украины и подрыв помощи со стороны европейских стран с помощью генеративного искусственного интеллекта компании ElevenLabs.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Recorded Future.

В отчете говорится, что за организацией кампании стоит"Агентство социального дизайна" - российская структура, которая находится под санкциями США. В видео, ориентированных на европейскую аудиторию, украинских политиков обвиняли в коррупции, а западную технику, в частности американские танки Abrams, выставляли как неэффективную.

Ключевым инструментом пропагандистской кампании стали голоса, сгенерированные искусственным интеллектом. Recorded Future заявляет, что организаторы использовали технологии компании ElevenLabs для создания на разных европейских языках без акцента аудио, в частности на английском, немецком, французском, польском.

Также отмечается, что несколько видео были озвучены реальными людьми. Это стало заметным из-за заметного русского акцента.

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