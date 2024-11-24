Россияне пытаются внедрить искусственный интеллект в "шахеды", чтобы преодолеть украинскую ПВО, - The Guardian

Россияне пытаются внедрить искусственный интеллект в дроны "шахед". Цель захватчиков - создать рои БпЛА, которые будут коммуницировать и координировать атаки таким образом, чтобы преодолевать противовоздушную оборону Украины.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники среди украинских военных, информирует Цензор.НЕТ.

The Guardian отмечает, что Россия постоянно модифицирует беспилотники, пытаясь сделать их более смертоносными.

Так, ранее в этом месяце украинские военные опубликовали видео термобарической боеголовки, которая при детонации создает огненное облако с температурой около 2000С и считается особенно смертоносной, если она взрывается внутри зданий.

Издание пишет, что россияне теперь еще и пытаются внедрить ИИ в дроны-камикадзе "шахеды". Целью захватчиков является создание "роев беспилотников", в которых "шахеды" коммуницируют и координируют атаки таким образом, чтобы преодолеть противовоздушную оборону Украины.

В то же время The Guardian отмечает, что до сих пор непонятно, насколько эффективной может оказаться эта технология.

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Также издание пишет, что РФ сейчас уже создала два завода по производству беспилотников Shahed 136, которые в Москве называют "Герань-2".

По словам собеседника из украинского правительства, производство дронов составляет "сотни в неделю".

Ранее сообщалось, что во время массированных дроновых атак против Украины россияне начали применять смертоносные термобарические беспилотники вместе с большим количеством дронов-приманок, не содержащих взрывчатки.

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