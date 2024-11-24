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Россияне пытаются внедрить искусственный интеллект в "шахеды", чтобы преодолеть украинскую ПВО, - The Guardian

Росіяни намагаються впровадити штучний інтелект у

Россияне пытаются внедрить искусственный интеллект в дроны "шахед". Цель захватчиков - создать рои БпЛА, которые будут коммуницировать и координировать атаки таким образом, чтобы преодолевать противовоздушную оборону Украины.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники среди украинских военных, информирует Цензор.НЕТ.

The Guardian отмечает, что Россия постоянно модифицирует беспилотники, пытаясь сделать их более смертоносными.

Так, ранее в этом месяце украинские военные опубликовали видео термобарической боеголовки, которая при детонации создает огненное облако с температурой около 2000С и считается особенно смертоносной, если она взрывается внутри зданий.

Издание пишет, что россияне теперь еще и пытаются внедрить ИИ в дроны-камикадзе "шахеды". Целью захватчиков является создание "роев беспилотников", в которых "шахеды" коммуницируют и координируют атаки таким образом, чтобы преодолеть противовоздушную оборону Украины.

В то же время The Guardian отмечает, что до сих пор непонятно, насколько эффективной может оказаться эта технология.

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Также издание пишет, что РФ сейчас уже создала два завода по производству беспилотников Shahed 136, которые в Москве называют "Герань-2".

По словам собеседника из украинского правительства, производство дронов составляет "сотни в неделю".

Ранее сообщалось, что во время массированных дроновых атак против Украины россияне начали применять смертоносные термобарические беспилотники вместе с большим количеством дронов-приманок, не содержащих взрывчатки.

Смотрите также: Россия наращивает производство твердотопливных двигателей для ракет, - IISS. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Автор: 

ПВО (2727) производство (460) россия (95418) искусственный интеллект (37) Шахед (960)


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Топ комментарии
+6
Хто б самим росіянам інтелект запровадив...
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24.11.2024 20:30
+6
Ще на початку війни писав, треба "клепати" дуже дешеві безпілотники і запускати по 300-500 за раз. І з ними пару ударних.
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24.11.2024 20:45
+5
Якщо правильно пам'ятаю, то технологія рою дронів вперше застосована на протикорабельних крилатих ракетах "граніт". Там одна ракета була ведучою і розподіляла цілі та траєкторії для інших семи. При її поразці, ведучою ставала наступна.
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24.11.2024 20:37
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Хто б самим росіянам інтелект запровадив...
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24.11.2024 20:30 Ответить
Не приживеться той інтелект у дурній голові кацапа ...
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24.11.2024 20:55 Ответить
Те саме можна сказати про 73% виборувв в 19-му в Україні
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24.11.2024 21:38 Ответить
Якщо правильно пам'ятаю, то технологія рою дронів вперше застосована на протикорабельних крилатих ракетах "граніт". Там одна ракета була ведучою і розподіляла цілі та траєкторії для інших семи. При її поразці, ведучою ставала наступна.
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24.11.2024 20:37 Ответить
Ще на початку війни писав, треба "клепати" дуже дешеві безпілотники і запускати по 300-500 за раз. І з ними пару ударних.
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24.11.2024 20:45 Ответить
Так треба клепати, а не писати.
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24.11.2024 21:17 Ответить
Куйлу треба до Маска щоб йому чіп в мозок вживив. Може перед тіткою з косою порозумнішає і сконає.
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24.11.2024 20:39 Ответить
ні, просто сконає, розуму всеодно вже більше не стане, бо х...ло, а це невиліковно.
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25.11.2024 07:54 Ответить
Нехай робота ''бориса'' туди посадять
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24.11.2024 20:49 Ответить
Це вже у роботі західні санкції, чи ше ні?
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24.11.2024 21:02 Ответить
Орки показують відео FPV-дронів з термобаричним зарядом, якими б'ють по бліндажах.
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24.11.2024 21:24 Ответить
Взагалі то це погана новина. Пам'ятаю як багато хто, тут на Цензорі, до речі, теж, ржав з іранських безпілотників, а потім стало якось не до сміху...
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24.11.2024 21:39 Ответить
Вот пока этого не случилось надо работников завода разобрать на запчасти чтоб их семьи взвыли. Может поймут что то.
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24.11.2024 22:53 Ответить
Поки це не вдається, тому що 3 х літрова скляна банка з якутьскими мізками (штучний інтєлєкт постійно розбивається при запускі того клятого шахєда.
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24.11.2024 23:27 Ответить
Сначала пытаются, потом делают, и сделают. А потом на поток ставят , ВПК там работает.
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25.11.2024 10:39 Ответить
На россии начаты работы по созданию Искусственного Интеллекта. Он будет скопирован с интеллекта лидера страны путина. Интеллект уже умеет врать, покашливать и какать в чемодан.
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25.11.2024 18:28 Ответить
 
 