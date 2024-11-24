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Росіяни намагаються впровадити штучний інтелект у "шахеди", щоб подолати українську ППО, - The Guardian

Росіяни намагаються впровадити штучний інтелект у

Росіяни намагаються впровадити штучний інтелект у дрони "шахед". Мета загарбників - створити рої БпЛА, які будуть комунікувати та координувати атаки таким чином, щоб долати протиповітряну оборону України.

Про це пише The Guardian з посиланням на джерела серед українських військових, інформує Цензор.НЕТ.

The Guardian зауважує, що Росія постійно модифікує безпілотники, намагаючись зробити їх більш смертоносними.

Так, раніше цього місяця українські військові опублікували відео термобаричної боєголовки, яка при детонації створює вогняну хмару з температурою близько 2000С і вважається особливо смертоносною, якщо вона вибухає всередині будівель.

Видання пише, що росіяни тепер ще й намагаються впровадити ШІ у дрони-камікадзе "шахеди". Метою загарбників є створення "роїв безпілотників", в яких "шахеди" комунікають і координують атаки таким чином, щоб подолати протиповітряну оборону України.

Водночас The Guardian зауважує, що досі незрозуміло, наскільки ефективною може виявитися ця технологія.

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Також видання пише, що РФ наразі вже створила два заводи з виробництва безпілотників Shahed 136, які в Москві називають "Герань-2". 

За словами співрозмовника з українського уряду, виробництво дронів складає "сотні на тиждень".

Раніше повідомлялося, що під час масованих дронових атак проти України росіяни почали застосовувати смертоносні термобаричні безпілотники разом із великою кількістю дронів-приманок, що не містять вибухівки.

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Автор: 

ППО (3183) виробництво (1628) росія (65122) штучний інтелект (291) Шахед (984)


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Топ коментарі
+6
Хто б самим росіянам інтелект запровадив...
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24.11.2024 20:30
+6
Ще на початку війни писав, треба "клепати" дуже дешеві безпілотники і запускати по 300-500 за раз. І з ними пару ударних.
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24.11.2024 20:45
+5
Якщо правильно пам'ятаю, то технологія рою дронів вперше застосована на протикорабельних крилатих ракетах "граніт". Там одна ракета була ведучою і розподіляла цілі та траєкторії для інших семи. При її поразці, ведучою ставала наступна.
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24.11.2024 20:37
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Хто б самим росіянам інтелект запровадив...
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24.11.2024 20:30 Відповісти
Не приживеться той інтелект у дурній голові кацапа ...
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24.11.2024 20:55 Відповісти
Те саме можна сказати про 73% виборувв в 19-му в Україні
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24.11.2024 21:38 Відповісти
Якщо правильно пам'ятаю, то технологія рою дронів вперше застосована на протикорабельних крилатих ракетах "граніт". Там одна ракета була ведучою і розподіляла цілі та траєкторії для інших семи. При її поразці, ведучою ставала наступна.
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24.11.2024 20:37 Відповісти
Ще на початку війни писав, треба "клепати" дуже дешеві безпілотники і запускати по 300-500 за раз. І з ними пару ударних.
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24.11.2024 20:45 Відповісти
Так треба клепати, а не писати.
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24.11.2024 21:17 Відповісти
Куйлу треба до Маска щоб йому чіп в мозок вживив. Може перед тіткою з косою порозумнішає і сконає.
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24.11.2024 20:39 Відповісти
ні, просто сконає, розуму всеодно вже більше не стане, бо х...ло, а це невиліковно.
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25.11.2024 07:54 Відповісти
Нехай робота ''бориса'' туди посадять
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24.11.2024 20:49 Відповісти
Це вже у роботі західні санкції, чи ше ні?
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24.11.2024 21:02 Відповісти
Орки показують відео FPV-дронів з термобаричним зарядом, якими б'ють по бліндажах.
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24.11.2024 21:24 Відповісти
Взагалі то це погана новина. Пам'ятаю як багато хто, тут на Цензорі, до речі, теж, ржав з іранських безпілотників, а потім стало якось не до сміху...
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24.11.2024 21:39 Відповісти
Вот пока этого не случилось надо работников завода разобрать на запчасти чтоб их семьи взвыли. Может поймут что то.
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24.11.2024 22:53 Відповісти
Поки це не вдається, тому що 3 х літрова скляна банка з якутьскими мізками (штучний інтєлєкт постійно розбивається при запускі того клятого шахєда.
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24.11.2024 23:27 Відповісти
Сначала пытаются, потом делают, и сделают. А потом на поток ставят , ВПК там работает.
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25.11.2024 10:39 Відповісти
На россии начаты работы по созданию Искусственного Интеллекта. Он будет скопирован с интеллекта лидера страны путина. Интеллект уже умеет врать, покашливать и какать в чемодан.
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25.11.2024 18:28 Відповісти
 
 