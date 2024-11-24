Росіяни намагаються впровадити штучний інтелект у "шахеди", щоб подолати українську ППО, - The Guardian

Росіяни намагаються впровадити штучний інтелект у дрони "шахед". Мета загарбників - створити рої БпЛА, які будуть комунікувати та координувати атаки таким чином, щоб долати протиповітряну оборону України.

Про це пише The Guardian з посиланням на джерела серед українських військових, інформує Цензор.НЕТ.

The Guardian зауважує, що Росія постійно модифікує безпілотники, намагаючись зробити їх більш смертоносними.

Так, раніше цього місяця українські військові опублікували відео термобаричної боєголовки, яка при детонації створює вогняну хмару з температурою близько 2000С і вважається особливо смертоносною, якщо вона вибухає всередині будівель.

Видання пише, що росіяни тепер ще й намагаються впровадити ШІ у дрони-камікадзе "шахеди". Метою загарбників є створення "роїв безпілотників", в яких "шахеди" комунікають і координують атаки таким чином, щоб подолати протиповітряну оборону України.

Водночас The Guardian зауважує, що досі незрозуміло, наскільки ефективною може виявитися ця технологія.

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Також видання пише, що РФ наразі вже створила два заводи з виробництва безпілотників Shahed 136, які в Москві називають "Герань-2".

За словами співрозмовника з українського уряду, виробництво дронів складає "сотні на тиждень".

Раніше повідомлялося, що під час масованих дронових атак проти України росіяни почали застосовувати смертоносні термобаричні безпілотники разом із великою кількістю дронів-приманок, що не містять вибухівки.

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