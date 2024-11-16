УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10096 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 074 13

Росіяни використовують смертоносні "термобаричні" дрони одночасно з приманками, - Associated Press

Шахеди

Під час масованих дронових атак проти України росіяни почали застосовувати смертоносні термобаричні безпілотники разом із великою кількістю дронів-приманок, що не містять вибухівки.

Про це пише Associated Press, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Як ідеться в матеріалі, завод у російській особливій економічній зоні "Алабуга" нещодавно почав випускати термобаричні безпілотники разом з приманками.

Термобаричні боєголовки створюють вихор високого тиску і температури, який може проникати крізь товсті стіни. Вони висмоктують весь кисень на своєму шляху і мають страшну репутацію через травми, які завдаються навіть за межами початкового місця вибуху: ураження легенів, очних яблук, пошкодження мозку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували дроном автобус у Комишанах на Херсонщині: двох людей поранено. Ще один чоловік постраждав у Бериславі

За словами людини, знайомої з російським виробництвом безпілотників, Росія розробила план щодо приманок наприкінці 2022 року і дала йому кодову назву "Операція "Хибна ціль"". Ідея полягала в тому, щоб запустити озброєні дрони разом з десятками приманок, іноді набитих ганчірками або пінопластом, які на радарі неможливо відрізнити від тих, що несуть справжні бомби. Таким чином, українські війська повинні за долі секунди приймати рішення про те, як витрачати обмежені ресурси, щоб врятувати життя і зберегти критично важливу інфраструктуру.

Цей співрозмовник, а також український експерт з електроніки Сергій Бескрестнов розповіли виданню, що дрони-приманки складають більше половини безпілотників, націлених на Україну.

Бескрестнов, більш відомий як "Флеш", розповів, що термобаричні дрони вперше були використані влітку і що, за його оцінками, зараз вони складають від 3% до 5% всіх безпілотників, які застосовуються проти України.

"Цей тип боєприпасів має можливість зруйнувати величезну будівлю, особливо багатоповерхівку. І це дуже ефективно, якщо Російська Федерація спробує атакувати наші електростанції", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог вночі атакував Одесу "шахедами", а не дронами-приманками

Завдяки оптичним хитрощам радар не може відрізнити безпілотник, озброєний звичайним 50-кілограмовим вантажем вибухівки або термобаричною зброєю від безпілотника без боєголовки або оснащеного камерами спостереження з прямою трансляцією. Тому, навіть знаючи, що приманки зараз складають більшу частину рою, Україна не може дозволити собі пропустити що-небудь.

"Для нас це просто точка на радарі... Вона має швидкість, напрямок і висоту. Ми не маємо можливості ідентифікувати точну ціль під час польоту, тому ми повинні або глушити їх засобами радіоелектронної боротьби, або використовувати вогневу міць для їх нейтралізації. Ворог використовує це, щоб розсіяти нашу увагу", - розповів представник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат.

Раніше видання Defense express повідомляло, що Росія почала масово використовувати на ударних дронах типу Shahed-136 термобаричну бойову частину, яка становить значно більшу загрозу під час ураження приміщень.

Автор: 

росія (64895) дрони (4615) Ігнат (786)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
це все ясно а що буба-щеневтік виробляє? ніщо!
показати весь коментар
16.11.2024 22:11
+9
Такі новини мабуть тільки додадуть впевненості у собі людям, які і так вже страждають на нервові розлади через постійні нальоти.

Ну а решті буде дуже цікаво.
показати весь коментар
16.11.2024 22:10
+6
І що заважає Україні прийняти таку ж тактику?
показати весь коментар
16.11.2024 23:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такі новини мабуть тільки додадуть впевненості у собі людям, які і так вже страждають на нервові розлади через постійні нальоти.

Ну а решті буде дуже цікаво.
показати весь коментар
16.11.2024 22:10 Відповісти
Люди зі слабкою нервовою системою дивляться "Марахвон". Там все добре і він має терапевтичний ефект
показати весь коментар
16.11.2024 22:34 Відповісти
Тоді треба дивитися в майбутнє
показати весь коментар
16.11.2024 22:39 Відповісти
I сподіватися що кордони таки відкриють.
показати весь коментар
16.11.2024 22:57 Відповісти
це все ясно а що буба-щеневтік виробляє? ніщо!
показати весь коментар
16.11.2024 22:11 Відповісти
Скоріше за все буба з Єрмаком планують у яку країну дряпати і коли те найкраще зробили. Щури слуги дряпають майже щодня з країни.
Трамп ще не став презом а бубочку вже ставлять у дужі цікаві пози
показати весь коментар
16.11.2024 22:22 Відповісти
Піздец.
показати весь коментар
16.11.2024 22:38 Відповісти
І що заважає Україні прийняти таку ж тактику?
показати весь коментар
16.11.2024 23:23 Відповісти
Зла штука.... Правило двох стін не врятує , хіба шанс є - зачиняти міжкімнатні вікна
показати весь коментар
17.11.2024 00:47 Відповісти
Міжкімнатні двері, пардон
показати весь коментар
17.11.2024 00:48 Відповісти
 
 