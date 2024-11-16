Росіяни атакували дроном автобус у Комишанах на Херсонщині: двох людей поранено. Ще один чоловік постраждав у Бериславі
Увечері 16 листопада російські війська атакували з дрона автобус у Комишанах на Херсонщині. Двох чоловіків поранено. Також через скид з дрона постраждав чоловік у Бериславі.
Про це повідомили в Херсонській, передає Цензор.НЕТ.
Комишани
"Близько п’ятої години вечора під удар російського дрона потрапили двоє жителів Комишан, які перебували в автобусі. В них - вибухові травми й контузії. 41-річний чоловік також дістав уламкові поранення обличчя та передпліччя. В 19-річного потерпілого діагностували поранення руки. Нині чоловіки - у лікарні, де їм надають необхідну допомогу", - ідеться в повідомленні.
Берислав
"Російські війська скинули вибухівку з БпЛА на 55-річного жителя Берислава. Потерпілого доправили до лікарні з вибуховою травмою та пораненням ноги. Нині лікарні надають йому всю необхідну допомогу", - повідомили в ОВА.
Нагадаємо, сьогодні також у херсонську лікарню доправлено 43-річного чоловіка з опіками та рубаними ранами. Його автівку атакував ворожий дрон у Дніпровському районі Херсона після 14.00.
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