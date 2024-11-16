Россияне атаковали дроном автобус в Херсонской области: два человека ранены. Еще один мужчина пострадал в Бериславе

Вечером 16 ноября российские войска атаковали с дрона автобус в Камышанах на Херсонщине. Двое мужчин ранены. Также из-за сброса с дрона пострадал мужчина в Бериславе.

Об этом сообщили в Херсонской, передает Цензор.НЕТ.

Комишаны

"Около пяти часов вечера под удар российского дрона попали двое жителей Камышан, которые находились в автобусе. У них - взрывные травмы и контузии. 41-летний мужчина также получил осколочные ранения лица и предплечья. У 19-летнего пострадавшего диагностировали ранение руки. Сейчас мужчины - в больнице, где им оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

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Берислав

"Российские войска сбросили взрывчатку с БПЛА на 55-летнего жителя Берислава. Пострадавшего доставили в больницу со взрывной травмой и ранением ноги. Сейчас больницы оказывают ему всю необходимую помощь", - сообщили в ОВА.

Напомним, сегодня также в херсонскую больницу доставлен 43-летний мужчина с ожогами и рублеными ранами. Его машину атаковал вражеский дрон в Днепровском районе Херсона после 14.00.