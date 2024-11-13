Удар РФ дронами по Харькову: три человека госпитализированы
В результате сегодняшних дроновых атак на Харьков пострадали 4 человека.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Три женщины и один мужчина пострадали из-за действий оккупантов. Двое пострадавших с осколочными ранениями госпитализированы - 74-летние мужчина и женщина. 84-летняя женщина госпитализирована в больницу с гипертоническим кризом", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что у 53-летней женщины диагностирована острая реакция на стресс.
По словам Синегубова, информация о пострадавших еще может обновляется.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вражеский дрон ударил вблизи ТЦ в Харькове, есть также попадание в многоэтажку: 4 человека пострадали.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль