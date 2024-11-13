Удар РФ дронами по Харькову: три человека госпитализированы

В результате сегодняшних дроновых атак на Харьков пострадали 4 человека.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Три женщины и один мужчина пострадали из-за действий оккупантов. Двое пострадавших с осколочными ранениями госпитализированы - 74-летние мужчина и женщина. 84-летняя женщина госпитализирована в больницу с гипертоническим кризом", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что у 53-летней женщины диагностирована острая реакция на стресс.

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По словам Синегубова, информация о пострадавших еще может обновляется.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вражеский дрон ударил вблизи ТЦ в Харькове, есть также попадание в многоэтажку: 4 человека пострадали.