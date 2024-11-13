Удар РФ дронами по Харкову: три людини госпіталізовані

Внаслідок сьогоднішніх дронових атак на Харків постраждали 4 людини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Три жінки та один чоловік постраждали через дії окупантів. Двоє потерпілих з уламковими пораненнями госпіталізовані - 74-річні чоловік та жінка. 84-річна жінка госпіталізована до лікарні з гіпертонічнмм кризом", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у 53-річної жінки діагностована гостра реакція на стрес.

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За словами Синєгубова, інформація щодо постраждалих ще може оновлюється.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворожий дрон ударив поблизу ТЦ у Харкові, є також влучання в багатоповерхівку: 4 людини постраждали.