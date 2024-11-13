Дрон ударив поблизу ТЦ у Харкові, є влучання в багатоповерхівку: 4 людини постраждали (оновлено)
Зранку 13 листопада 2024 року війська РФ атакують Харків ударними дронами.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Приліт ворожого БПЛА у Салтівському районі. Удар прийшовся поблизу одного з торгівельних центрів. Пошкоджені припарковані поряд з ним авто та скління будівлі. На місце виїхали усі відповідні служби", - зазначив він.
Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що об 11:30 у Салтівському районі м. Харків біля торгівельного комплексу зафіксовано удар ворожого БПЛА.
"Пошкоджено декілька автомобілів на парковці. Попередньо - постраждалих немає", - заявив він.
"Біля з місцем прильоту поряд з ТЦ пошкоджено більше двадцяти припаркованих машин, контактну мережу тролейбуса. Станом на зараз без загиблих та постраждалих", - згодом додав Терехов.
Оновлена інформація
О 12.29 Терехов повідомив про новий приліт.
"Попередньо маємо приліт ще одного ударного БПЛА по місту. Деталі уточнюємо", - зауважив він.
"У Салтівському району потрапляння ворожого БПЛА у багатоквартирний житловий будинок. Без пожежі. На дану хвилину інформації щодо постраждалих не надходило. На місце прямують усі відповідні служби", - уточнив згодом Терехов.
"На дану хвилину є інформація щодо двох постраждалих", - йдеться у повідомленні.
За останньою інформацією, кількість постраждалих зросла до чотирьох
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Теж до війни все думав, навіщо я ту машину купив, щоб влітку раз на тиждень на дачу їздити а залишок року в гаражі стояла, який теж тільки заради неї був придбаний? А потім зрозумів і навіщо автівка, і навіщо гараж з льохом.
І гроші за машину не допоможуть, особливо якщо там якийсь корч був.