Дрон ударив поблизу ТЦ у Харкові, є влучання в багатоповерхівку: 4 людини постраждали (оновлено)

Зранку 13 листопада 2024 року війська РФ атакують Харків ударними дронами.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Приліт ворожого БПЛА у Салтівському районі. Удар прийшовся поблизу одного з торгівельних центрів. Пошкоджені припарковані поряд з ним авто та скління будівлі. На місце виїхали усі відповідні служби", - зазначив він.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що об 11:30 у Салтівському районі м. Харків біля торгівельного комплексу зафіксовано удар ворожого БПЛА.

"Пошкоджено декілька автомобілів на парковці. Попередньо - постраждалих немає", - заявив він.

"Біля з місцем прильоту поряд з ТЦ пошкоджено більше двадцяти припаркованих машин, контактну мережу тролейбуса. Станом на зараз без загиблих та постраждалих", - згодом додав Терехов.

Оновлена інформація

О 12.29 Терехов повідомив про новий приліт.

"Попередньо маємо приліт ще одного ударного БПЛА по місту. Деталі уточнюємо", - зауважив він.

"У Салтівському району потрапляння ворожого БПЛА у багатоквартирний житловий будинок. Без пожежі. На дану хвилину інформації щодо постраждалих не надходило. На місце прямують усі відповідні служби", - уточнив згодом Терехов.

"На дану хвилину є інформація щодо двох постраждалих", - йдеться у повідомленні.

За останньою інформацією, кількість постраждалих зросла до чотирьох