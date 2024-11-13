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Дрон ударив поблизу ТЦ у Харкові, є влучання в багатоповерхівку: 4 людини постраждали (оновлено)

шахед атакує Харків

Зранку 13 листопада 2024 року війська РФ атакують Харків ударними дронами. 

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Приліт ворожого БПЛА у Салтівському районі. Удар прийшовся поблизу одного з торгівельних центрів. Пошкоджені припарковані поряд з ним авто та скління будівлі. На місце виїхали усі відповідні служби", - зазначив він.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що об 11:30 у Салтівському районі м. Харків біля торгівельного комплексу зафіксовано удар ворожого БПЛА.

"Пошкоджено декілька автомобілів на парковці. Попередньо - постраждалих немає", - заявив він.

"Біля з місцем прильоту поряд з ТЦ пошкоджено більше двадцяти припаркованих машин, контактну мережу тролейбуса. Станом на зараз без загиблих та постраждалих", - згодом додав Терехов.

Оновлена інформація

О 12.29 Терехов повідомив про новий приліт.

"Попередньо маємо приліт ще одного ударного БПЛА по місту. Деталі уточнюємо", - зауважив він.

"У Салтівському району потрапляння ворожого БПЛА у багатоквартирний житловий будинок. Без пожежі. На дану хвилину інформації щодо постраждалих не надходило. На місце прямують усі відповідні служби", - уточнив згодом Терехов.

"На дану хвилину є інформація щодо двох постраждалих", - йдеться у повідомленні.

За останньою інформацією, кількість постраждалих зросла до чотирьох

Автор: 

обстріл (28296) Харків (5572) Шахед (957)


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Прифронтові міста і села продаваите колеса - бо компенсаціі хер діждетесь
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13.11.2024 12:00 Відповісти
Багато в яких регіонах на випадки пошкодження внаслідок бойових дій вже давно страховка не дається.
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13.11.2024 12:22 Відповісти
А як тікати у випадку чого?
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13.11.2024 12:23 Відповісти
Вивезуть! - а так ні машини ні грошеи
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13.11.2024 12:49 Відповісти
Як в перший день війни?
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13.11.2024 13:34 Відповісти
Я пам'ятаю цей ******* у Харкові, коли до вагонів пускали тільки жінок з малими дітьми та старих. І це ще тцк не лютувало.
Теж до війни все думав, навіщо я ту машину купив, щоб влітку раз на тиждень на дачу їздити а залишок року в гаражі стояла, який теж тільки заради неї був придбаний? А потім зрозумів і навіщо автівка, і навіщо гараж з льохом.
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13.11.2024 13:41 Відповісти
Хто тебе вивезе з жінкою, тещею та кількома дітьми? Особливо, якщо всі продадуть автівки.
І гроші за машину не допоможуть, особливо якщо там якийсь корч був.
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13.11.2024 13:35 Відповісти
 
 