Дрон ударил вблизи ТЦ в Харькове, есть попадание в многоэтажку: 4 человека пострадали (обновлено)
Утром 13 ноября 2024 года войска РФ атакуют Харьков ударными дронами.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Прилет вражеского БПЛА в Салтовском районе. Удар пришелся вблизи одного из торговых центров. Повреждены припаркованные рядом с ним авто и остекление здания. На место выехали все соответствующие службы", - отметил он.
Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в 11:30 в Салтовском районе г. Харьков возле торгового комплекса зафиксирован удар вражеского БПЛА.
"Повреждены несколько автомобилей на парковке. Предварительно - пострадавших нет", - заявил он.
"Рядом с местом прилета, возле с ТЦ, повреждено более двадцати припаркованных машин, контактная сеть троллейбуса. По состоянию на сейчас без погибших и пострадавших", - впоследствии добавил Терехов.
Обновленная информация
В 12:29 Терехов сообщил о новом прилете.
"Предварительно, есть прилет еще одного ударного БПЛА по городу. Детали уточняем", - отметил он.
"В Салтовском районе попадание вражеского БПЛА в многоквартирный жилой дом. Без пожара. На данную минуту информации о пострадавших не поступало. На место следуют все соответствующие службы", - уточнил впоследствии Терехов.
"На данную минуту есть информация о двух пострадавших", - говорится в сообщении.
По последней информации, количество пострадавших выросло до четырех человек.
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Теж до війни все думав, навіщо я ту машину купив, щоб влітку раз на тиждень на дачу їздити а залишок року в гаражі стояла, який теж тільки заради неї був придбаний? А потім зрозумів і навіщо автівка, і навіщо гараж з льохом.
І гроші за машину не допоможуть, особливо якщо там якийсь корч був.