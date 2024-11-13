Дрон ударил вблизи ТЦ в Харькове, есть попадание в многоэтажку: 4 человека пострадали (обновлено)

Утром 13 ноября 2024 года войска РФ атакуют Харьков ударными дронами.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Прилет вражеского БПЛА в Салтовском районе. Удар пришелся вблизи одного из торговых центров. Повреждены припаркованные рядом с ним авто и остекление здания. На место выехали все соответствующие службы", - отметил он.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в 11:30 в Салтовском районе г. Харьков возле торгового комплекса зафиксирован удар вражеского БПЛА.

"Повреждены несколько автомобилей на парковке. Предварительно - пострадавших нет", - заявил он.

"Рядом с местом прилета, возле с ТЦ, повреждено более двадцати припаркованных машин, контактная сеть троллейбуса. По состоянию на сейчас без погибших и пострадавших", - впоследствии добавил Терехов.

Обновленная информация

В 12:29 Терехов сообщил о новом прилете.

"Предварительно, есть прилет еще одного ударного БПЛА по городу. Детали уточняем", - отметил он.

"В Салтовском районе попадание вражеского БПЛА в многоквартирный жилой дом. Без пожара. На данную минуту информации о пострадавших не поступало. На место следуют все соответствующие службы", - уточнил впоследствии Терехов.

"На данную минуту есть информация о двух пострадавших", - говорится в сообщении.

По последней информации, количество пострадавших выросло до четырех человек.