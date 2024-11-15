РФ скинула вибухівку з БПЛА на Херсонщині: загинула жінка
Російські окупаційні війська скинули вибухівку на цивільну жительку Антонівки на Херсонщині, внаслідок чого вона загинула.
Про це повідомила пресслужба прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
Близько 10 години російські загарбники атакували Антонівку з БПЛА.
"Внаслідок скидання вибухівки з дрона загинула 74-річна жінка, яка перебувала на вулиці", - йдеться в повідомленні.
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shokolad
показати весь коментар15.11.2024 13:28 Відповісти Мені подобається 2
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