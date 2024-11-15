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Новини Війна
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РФ скинула вибухівку з БПЛА на Херсонщині: загинула жінка

РФ вбила жительку Антонівки: скинули вибухівку з БПЛА

Російські окупаційні війська скинули вибухівку на цивільну жительку Антонівки на Херсонщині, внаслідок чого вона загинула.

Про це повідомила пресслужба прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 10 години російські загарбники атакували Антонівку з БПЛА.

"Внаслідок скидання вибухівки з дрона загинула 74-річна жінка, яка перебувала на вулиці", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури, пошкодили газопровід та газорозподільчу станцію на Херсонщині, 5 людей дістали поранення

Автор: 

обстріл (28339) Херсонська область (5722)


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Херсон потерпає від нелюдей ((((. Тримайся, Херсон!!
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15.11.2024 13:28 Відповісти
 
 