РФ сбросила взрывчатку с БПЛА на Херсонщине: погибла женщина

Российские оккупационные войска сбросили взрывчатку на гражданскую жительницу Антоновки в Херсонской области, в результате чего она погибла.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Около 10 часов российские захватчики атаковали Антоновку с БПЛА.

"В результате сброса взрывчатки с дрона погибла 74-летняя женщина, которая находилась на улице", - говорится в сообщении.

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