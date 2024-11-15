РФ сбросила взрывчатку с БПЛА на Херсонщине: погибла женщина
Российские оккупационные войска сбросили взрывчатку на гражданскую жительницу Антоновки в Херсонской области, в результате чего она погибла.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
Около 10 часов российские захватчики атаковали Антоновку с БПЛА.
"В результате сброса взрывчатки с дрона погибла 74-летняя женщина, которая находилась на улице", - говорится в сообщении.
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shokolad
показать весь комментарий15.11.2024 13:28 Ответить Мне нравится 2
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