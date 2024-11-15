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Новости Война
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РФ сбросила взрывчатку с БПЛА на Херсонщине: погибла женщина

РФ вбила жительку Антонівки: скинули вибухівку з БПЛА

Российские оккупационные войска сбросили взрывчатку на гражданскую жительницу Антоновки в Херсонской области, в результате чего она погибла.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Около 10 часов российские захватчики атаковали Антоновку с БПЛА.

"В результате сброса взрывчатки с дрона погибла 74-летняя женщина, которая находилась на улице", - говорится в сообщении.

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Автор: 

обстрел (26835) Херсонская область (4706)


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Херсон потерпає від нелюдей ((((. Тримайся, Херсон!!
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15.11.2024 13:28 Ответить
 
 