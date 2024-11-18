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Россия наращивает производство твердотопливных двигателей для ракет, - IISS. СПУТНИКОВЬІЕ ФОТО

Россия активно увеличивает мощности по производству твердотопливных двигателей для ракет, что свидетельствует о планах значительно расширить арсенал современного вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Международный институт стратегических исследований (IISS).

Научный сотрудник IISS Фабиан Гинц с помощью спутниковых снимков, сделанных Maxar Technologies в июле, сентябре и октябре 2024 года, проанализировал российские производственные площади.

По его словам, американские чиновники называют это "самым амбициозным расширением военного производства со времен СССР".

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Россия модернизирует заброшенные объекты советской эпохи

Спутниковые изображения указывают на то, что строительные работы ведут на нескольких объектах. Возможна также модернизация заброшенных советских предприятий и сооружение новой инфраструктуры, говорится в анализе.

Производство твердотопливных ракетных двигателей расположено в Алтайском крае, Ростове-на-Дону, вблизи Москвы, Санкт-Петербурга, а также в Перми.

РФ модернізує заводи для виробництва ракетних двигунів - супутникові знімки

Двигатели для советских и новых баллистических ракет

"Такая деятельность заслуживает внимания, ведь в течение последних 30 лет ее не было. Только в 2023 году, через три десятилетия после распада СССР, были зафиксированы существенные инвестиции в сферы расширения и модернизации", - отметил Фабиан Гинц.

Он отметил, что пока нет достоверной информации о типах двигателей, которые производятся на территории комплекса Бийск II, что в Алтайском крае. Однако данные одной из компаний РФ свидетельствуют о том, что там производят двигатели как для советских баллистических ракет, так и для новых ракет "Булава", которые могут нести ядерное оружие.

Так, в рассекреченном документе ЦРУ упоминается, что на этом объекте могли производить верхнюю часть корпуса двигателя для ракетного комплекса Тополь-М.

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РФ модернізує заводи для виробництва ракетних двигунів - супутникові знімки

РФ модернізує заводи для виробництва ракетних двигунів - супутникові знімки

Он подчеркнул, что точная цель расширений предприятий "остается непонятной".

Помощь из Ирана и КНДР

"Определение цели осложняется вероятностью того, что в разработку и производство двигателей для одной ракетной системы могут быть вовлечены несколько заводов. Эта неопределенность затрудняет возможность точно указать, к какой именно ракетной программе или категории относится конкретное расширение", - утверждает Гинц.

Аналитик считает, что импорт баллистических ракет из Ирана и Северной Кореи указывает на то, что производство ракет малой дальности в России недостаточно для того, чтобы удовлетворить ее потребности для войны против Украины.

"Расширение мощностей по производству твердотопливных двигателей может дать России возможность пополнить и улучшить свой имеющийся арсенал систем, развернутых в Украине. В долгосрочной перспективе это расширение также может укрепить способность России разрабатывать системы, способные представлять угрозу для стран НАТО", - резюмировал ученый IISS.

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РФ модернізує заводи для виробництва ракетних двигунів - супутникові знімки

РФ модернізує заводи для виробництва ракетних двигунів - супутникові знімки

Автор: 

производство (464) ракеты (3569) россия (95515)


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Топ комментарии
+13
- Де ракети?
- Ми перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року ...
- ок, але де ці ракети? Або результати ударів по росії цими ракетами?
- Тут без деталей, але я хочу подякувати кожному й кожній, хто задіяний у цьому нашому виробництві ...
- зрозуміло, але де саме ті ракети зараз? Чому вони не застосовуються?
- є "данська модель" інвестування в українську оборонку, яку започаткувала Данія. Також, є домовленість з Францією...
- до чого тут модель інвестування? Дайте нарешті чітку відповідь, де наші ракети ?

Зараз уперше за понад 30 років незалежності ми маємо такого преЗЕдента..
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18.11.2024 22:56
+5
Походу там майже всіх росіян треба вбивати.
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18.11.2024 23:02
+3
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18.11.2024 22:45
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18.11.2024 22:45 Ответить
Спостерігають і занепокоюються?
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18.11.2024 22:48 Ответить
УБЕЙТЕ ПУТИНА И ВСЁ ЗАКОНЧИТСЯ !!!
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18.11.2024 22:54 Ответить
Потім треба буде вбити мєдвєдєва...потім...
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18.11.2024 22:58 Ответить
НЕ ФАКТ !)
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18.11.2024 23:13 Ответить
Потім чукчу, потім того хто герич з Аргентини літаком возив. Потім ще приблизно 100 мільйонів кацапів. Но не факт, що спрацює.
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18.11.2024 23:21 Ответить
Походу там майже всіх росіян треба вбивати.
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18.11.2024 23:02 Ответить
700 тисяч вже вбитих довбойобів, що за своєю волею хотіли воювати проти України - це факт.
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18.11.2024 23:17 Ответить
Кадиров буде краще гадаєш? Патрушев? Мєдвєдов? Воно закінчиться тільки якщо діти рос.політиків, що живуть у Європі, будуть "гостями" на лінії фронту.
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18.11.2024 23:55 Ответить
ВІН НЕ БУДЕ НА НЬОГО МОЖЕ МОЛОТОК НАПАСТИ!)
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20.11.2024 08:24 Ответить
- Де ракети?
- Ми перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року ...
- ок, але де ці ракети? Або результати ударів по росії цими ракетами?
- Тут без деталей, але я хочу подякувати кожному й кожній, хто задіяний у цьому нашому виробництві ...
- зрозуміло, але де саме ті ракети зараз? Чому вони не застосовуються?
- є "данська модель" інвестування в українську оборонку, яку започаткувала Данія. Також, є домовленість з Францією...
- до чого тут модель інвестування? Дайте нарешті чітку відповідь, де наші ракети ?

Зараз уперше за понад 30 років незалежності ми маємо такого преЗЕдента..
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18.11.2024 22:56 Ответить
Звичайно, що нарощує, поки ви спостерігаєте. Капітали за кордон, як раніше вони вже не виводять, тому вкладають у виробництво зброї .
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18.11.2024 22:57 Ответить
Хто саме хотів зменшити потенціал?
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18.11.2024 23:50 Ответить
То муйня, от у нас є 5-6 ефективних менеджерів.
Можна спати спокійно і дивись сни, як Резніченко сидить у "Леопарді".
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18.11.2024 23:01 Ответить
пардон, Резнікоф
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19.11.2024 19:48 Ответить
Певно і Україна не відстає!
Правда Умєров? Що мовчиш?
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18.11.2024 23:38 Ответить
Від ЛБЗ до ФКП "Комбінат Камєнскій", який виробляє тверде ракетне паливо, твердопаливні заряди та компоненти двигунів, що використовуються в РСЗВ "Град", "Смерч", "Ураган", відстань 200 км.
Чотири "скальпи" гарантовано зупинили б роботу кобіната. Але тоді можуть загинути цивільні мірниє камєн-овци.
Тому - ні.
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18.11.2024 23:53 Ответить
Поки ми тут жартуємо, буратінка зі свома 5-6 потужними менеджерами Державу окупантові зливають.
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19.11.2024 00:01 Ответить
А ростов це вже курська область ???
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19.11.2024 20:47 Ответить
 
 