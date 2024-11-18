Россия наращивает производство твердотопливных двигателей для ракет, - IISS. СПУТНИКОВЬІЕ ФОТО

Россия активно увеличивает мощности по производству твердотопливных двигателей для ракет, что свидетельствует о планах значительно расширить арсенал современного вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Международный институт стратегических исследований (IISS).

Научный сотрудник IISS Фабиан Гинц с помощью спутниковых снимков, сделанных Maxar Technologies в июле, сентябре и октябре 2024 года, проанализировал российские производственные площади.

По его словам, американские чиновники называют это "самым амбициозным расширением военного производства со времен СССР".

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Россия модернизирует заброшенные объекты советской эпохи

Спутниковые изображения указывают на то, что строительные работы ведут на нескольких объектах. Возможна также модернизация заброшенных советских предприятий и сооружение новой инфраструктуры, говорится в анализе.

Производство твердотопливных ракетных двигателей расположено в Алтайском крае, Ростове-на-Дону, вблизи Москвы, Санкт-Петербурга, а также в Перми.

Двигатели для советских и новых баллистических ракет

"Такая деятельность заслуживает внимания, ведь в течение последних 30 лет ее не было. Только в 2023 году, через три десятилетия после распада СССР, были зафиксированы существенные инвестиции в сферы расширения и модернизации", - отметил Фабиан Гинц.

Он отметил, что пока нет достоверной информации о типах двигателей, которые производятся на территории комплекса Бийск II, что в Алтайском крае. Однако данные одной из компаний РФ свидетельствуют о том, что там производят двигатели как для советских баллистических ракет, так и для новых ракет "Булава", которые могут нести ядерное оружие.

Так, в рассекреченном документе ЦРУ упоминается, что на этом объекте могли производить верхнюю часть корпуса двигателя для ракетного комплекса Тополь-М.

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Он подчеркнул, что точная цель расширений предприятий "остается непонятной".

Помощь из Ирана и КНДР

"Определение цели осложняется вероятностью того, что в разработку и производство двигателей для одной ракетной системы могут быть вовлечены несколько заводов. Эта неопределенность затрудняет возможность точно указать, к какой именно ракетной программе или категории относится конкретное расширение", - утверждает Гинц.

Аналитик считает, что импорт баллистических ракет из Ирана и Северной Кореи указывает на то, что производство ракет малой дальности в России недостаточно для того, чтобы удовлетворить ее потребности для войны против Украины.

"Расширение мощностей по производству твердотопливных двигателей может дать России возможность пополнить и улучшить свой имеющийся арсенал систем, развернутых в Украине. В долгосрочной перспективе это расширение также может укрепить способность России разрабатывать системы, способные представлять угрозу для стран НАТО", - резюмировал ученый IISS.

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