Россия наращивает производство твердотопливных двигателей для ракет, - IISS. СПУТНИКОВЬІЕ ФОТО
Россия активно увеличивает мощности по производству твердотопливных двигателей для ракет, что свидетельствует о планах значительно расширить арсенал современного вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Международный институт стратегических исследований (IISS).
Научный сотрудник IISS Фабиан Гинц с помощью спутниковых снимков, сделанных Maxar Technologies в июле, сентябре и октябре 2024 года, проанализировал российские производственные площади.
По его словам, американские чиновники называют это "самым амбициозным расширением военного производства со времен СССР".
Россия модернизирует заброшенные объекты советской эпохи
Спутниковые изображения указывают на то, что строительные работы ведут на нескольких объектах. Возможна также модернизация заброшенных советских предприятий и сооружение новой инфраструктуры, говорится в анализе.
Производство твердотопливных ракетных двигателей расположено в Алтайском крае, Ростове-на-Дону, вблизи Москвы, Санкт-Петербурга, а также в Перми.
Двигатели для советских и новых баллистических ракет
"Такая деятельность заслуживает внимания, ведь в течение последних 30 лет ее не было. Только в 2023 году, через три десятилетия после распада СССР, были зафиксированы существенные инвестиции в сферы расширения и модернизации", - отметил Фабиан Гинц.
Он отметил, что пока нет достоверной информации о типах двигателей, которые производятся на территории комплекса Бийск II, что в Алтайском крае. Однако данные одной из компаний РФ свидетельствуют о том, что там производят двигатели как для советских баллистических ракет, так и для новых ракет "Булава", которые могут нести ядерное оружие.
Так, в рассекреченном документе ЦРУ упоминается, что на этом объекте могли производить верхнюю часть корпуса двигателя для ракетного комплекса Тополь-М.
Он подчеркнул, что точная цель расширений предприятий "остается непонятной".
Помощь из Ирана и КНДР
"Определение цели осложняется вероятностью того, что в разработку и производство двигателей для одной ракетной системы могут быть вовлечены несколько заводов. Эта неопределенность затрудняет возможность точно указать, к какой именно ракетной программе или категории относится конкретное расширение", - утверждает Гинц.
Аналитик считает, что импорт баллистических ракет из Ирана и Северной Кореи указывает на то, что производство ракет малой дальности в России недостаточно для того, чтобы удовлетворить ее потребности для войны против Украины.
"Расширение мощностей по производству твердотопливных двигателей может дать России возможность пополнить и улучшить свой имеющийся арсенал систем, развернутых в Украине. В долгосрочной перспективе это расширение также может укрепить способность России разрабатывать системы, способные представлять угрозу для стран НАТО", - резюмировал ученый IISS.
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