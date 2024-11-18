Для Китая будут последствия за военную помощь РФ, - Бербок
Глава МИД Анналена Бербок пригрозила Китаю последствиями за военную помощь России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Это должно иметь и будет иметь последствия", - сказала Бербок.
По ее словам, война РФ против Украины является также атакой на свободу в Европе и затрагивает основные интересы всех европейских государств.
Китай помогает России
Ранее СМИ сообщили, что западные чиновники считают, что получили доказательства того, что китайские компании тайно поставляют оружие в Россию. Это может означать существенную эскалацию вовлеченности Пекина в войну в Украине.
ЕС рассматривает возможность введения санкций против Китая из-за того, что Пекин впервые поставил оружие России для использования в войне против Украины.
Топ комментарии
+11 Марта Шепель #549182
показать весь комментарий18.11.2024 15:28
+10 Lawkeeper UA
показать весь комментарий18.11.2024 15:28
+6 Пересічний українець #452786
показать весь комментарий18.11.2024 15:32
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо б мита не були потужними , то нащо будувати заводи у Німеччині.
А якщо потужні , то це ще раз доводить ефективність подібної політики
Тепер зрозуміло чого з таким рівнем логіки в Україні Зєля - президент
Враховуючи, що більшість недорогих товарів у Німеччині - з Китаю.
З іншим теж можливо
Якщо не буде соплежуя шульця
Подивимось , що буде на виборах
ХДС/ХСС наче зробило роботу над помилками меркельщини
ну не ідіоти? Вони не мають уяви як боротися з рашкою
ТАК ЩЕ І УКРАЇНЦІВ СЛУХАТИ НЕ ХОЧУТЬ . В результаті довиобиваються до Третий світової.