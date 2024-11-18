Для Китая будут последствия за военную помощь РФ, - Бербок

Глава МИД Анналена Бербок пригрозила Китаю последствиями за военную помощь России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Это должно иметь и будет иметь последствия", - сказала Бербок.

По ее словам, война РФ против Украины является также атакой на свободу в Европе и затрагивает основные интересы всех европейских государств.

Китай помогает России

Ранее СМИ сообщили, что западные чиновники считают, что получили доказательства того, что китайские компании тайно поставляют оружие в Россию. Это может означать существенную эскалацию вовлеченности Пекина в войну в Украине.

ЕС рассматривает возможность введения санкций против Китая из-за того, что Пекин впервые поставил оружие России для использования в войне против Украины.

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