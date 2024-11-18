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Новости Война
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Для Китая будут последствия за военную помощь РФ, - Бербок

Китай допомагає РФ: Бербок пригрозила наслідками

Глава МИД Анналена Бербок пригрозила Китаю последствиями за военную помощь России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Это должно иметь и будет иметь последствия", - сказала Бербок.

По ее словам, война РФ против Украины является также атакой на свободу в Европе и затрагивает основные интересы всех европейских государств.

Китай помогает России

Ранее СМИ сообщили, что западные чиновники считают, что получили доказательства того, что китайские компании тайно поставляют оружие в Россию. Это может означать существенную эскалацию вовлеченности Пекина в войну в Украине.

ЕС рассматривает возможность введения санкций против Китая из-за того, что Пекин впервые поставил оружие России для использования в войне против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бербок планирует обсудить ситуацию в Украине с Рютте и в "расширенном Веймарском формате"

Автор: 

Китай (2910) россия (95361) Анналена Бербок (347)


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Топ комментарии
+11
Які? Виробництво там згорнете? Чи мита на електромобілі піднімете?
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18.11.2024 15:28
+10
Цікаво, які? Глибоко стурбуються знову?
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18.11.2024 15:28
+6
Грізно. Потужно. Зіпсувати повітря - воно ж не складно.
Враховуючи, що більшість недорогих товарів у Німеччині - з Китаю.
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18.11.2024 15:32
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Які? Виробництво там згорнете? Чи мита на електромобілі піднімете?
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18.11.2024 15:28 Ответить
Какие мита? Где вы видели в Германии китайские электромобили?
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18.11.2024 15:32 Ответить
Цікаво, які? Глибоко стурбуються знову?
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18.11.2024 15:28 Ответить
Ну якщо вони такі ж мита введуть на всі товари з Китаю ,як на автівки з китаю. То може це і добре
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18.11.2024 15:36 Ответить
так, 17-35% - це потужні мита.
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18.11.2024 15:47 Ответить
Китай вже побудував кілька заводів в Німеччині. Тож це будуть такі самі європейські машини, як Вольво.
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18.11.2024 15:56 Ответить
Тю , ти ж як та жаба на мокшанських болотах - протирічиш сам собі
Якщо б мита не були потужними , то нащо будувати заводи у Німеччині.
А якщо потужні , то це ще раз доводить ефективність подібної політики
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18.11.2024 18:53 Ответить
" китайці навчилися обходити санкції, знаить санкції працюють" ))
Тепер зрозуміло чого з таким рівнем логіки в Україні Зєля - президент
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18.11.2024 19:50 Ответить
Ага, ага!
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18.11.2024 15:29 Ответить
🤣🤣🤣
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18.11.2024 15:31 Ответить
Грізно. Потужно. Зіпсувати повітря - воно ж не складно.
Враховуючи, що більшість недорогих товарів у Німеччині - з Китаю.
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18.11.2024 15:32 Ответить
Електромобілі теж там дешеві. Але це не завадило на них зробити мито.
З іншим теж можливо
Якщо не буде соплежуя шульця
Подивимось , що буде на виборах
ХДС/ХСС наче зробило роботу над помилками меркельщини
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18.11.2024 15:37 Ответить
Заборонить китайські товари 3 ЕС
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18.11.2024 16:27 Ответить
Мені сподобалось , як США грозились знищити черноморський флот якщо рашка застосує ЯО.

ну не ідіоти? Вони не мають уяви як боротися з рашкою
ТАК ЩЕ І УКРАЇНЦІВ СЛУХАТИ НЕ ХОЧУТЬ . В результаті довиобиваються до Третий світової.
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18.11.2024 16:30 Ответить
 
 