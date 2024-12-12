ЮНЕСКО применит механизм "специального мониторинга" для восстановления Дома Государственной промышленности в Харькове

Во время первого дня работы 19-го заседания Комитета ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, было принято решение о применении в экстренном порядке механизма "специального мониторинга" (ad hoc monitoring) в отношении Дома Государственной промышленности в Харькове.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и стратегических коммуникаций.

В МКСК напоминают, что 8 ноября 2024 года здание Госпрома в Харькове получило значительные повреждения и разрушения в результате очередной атаки со стороны российской федерации. Мощный взрыв, произошедший в седьмом подъезде на уровне третьего этажа, вызвал обвал перекрытия третьего и второго этажей, а также части фасада и крыши.

Отмечается, что механизм "специального мониторинга" позволит должным образом зафиксировать повреждения объекта, скоординировать меры по восстановлению памятника и иметь доказательства для дальнейшего привлечения к ответственности российских военных преступников.

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