Победа Украины будет "нереалистичной", если мы позволим Путину определять реальность, - Ландсбергис

Большая часть Европы, преимущественно - страны, удаленные от российских границ, дальше не верят, что российский режим является угрозой для всех, и наивно надеются, что ситуация "сама каким-то образом уладится". Или же они думают, что Россию невозможно победить, или некоторые еще пытаются немного заработать на ситуации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом на конференции в Лондоне заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Из каких бы мотивов они ни исходили, утверждение, что Россию невозможно победить, является пророчеством, которое само реализуется, говорит Ландсбергис.

"Победа Украины будет "нереалистичной", если мы позволим Путину определять реальность. Мы должны перестать это делать", - сказал главный литовский дипломат.

Он убежден, что Украина могла победить Россию еще осенью 2022 года, если бы ей предоставили для этого необходимое оборудование.

Но и сейчас Европа все еще может сплотиться, как это сделали европейцы перед угрозой пандемии Covid-19, объединившись вокруг единой политики для достижения общих целей. Но чем европейцы будут медлить с признанием реальности, тем дороже будет цена таких действий, прежде всего - для украинцев.

"Россия не прекратит воевать, потому что это подрывает экономику, или это не нравится ее гражданам. Россия не остановит агрессию, если Запад откажет Украине в перспективе присоединиться к НАТО или ЕС, Россия не перестанет воевать из-за того, что будет подписано соглашение о мире или прекращении огня. Потому что российский режим является авторитарным и империалистическим, и его поведение определяет необходимость демонстрировать силу внутри страны и снаружи", - отметил Ландсбергис, выступая на конференции Chatham House, британского исследовательского учреждения.

По его словам, европейцы должны осознать, что только победа Украины сможет принести европейцам безопасность, а не переговоры с позиции слабости. Не лозунги "столько, сколько нужно", а именно решительная победа над Россией и наказание агрессора, согласно международному законодательству, и "депутинизация Европы".

Возвращение к предыдущим отношениям с Россией без каких-либо последствий для нее будет означать последствия для ЕС - Россия использует деньги, легитимность и технологии для того, чтобы подорвать Запад.

Без большого энтузиазма, но большинство европейских стран повысили расходы на оборону, говорит Ландсбергис, но этого все еще мало для того, чтобы сдержать Россию.

"У Европы есть материальные возможности для этого, но не хватает политической воли, которая появится только тогда, когда Европа осознает, что она уже в состоянии войны", - говорит Ландсбергис.

Он добавляет, что, по его мнению, достаточно называть "гибридными атаками" все те действия России, которые она уже применяет в отношении Запада - подрывы подземных кабелей, складов, поджоги, кибернетические нападения.

Напомним, несмотря на введенное еще в 2014 году эмбарго Евросоюза, Россия импортирует тысячи снайперских винтовок западного производства и миллионы патронов к ним. Это происходит не напрямую, а через третьи страны.

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