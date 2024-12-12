Утром рашисты бьют по Херсону, погиб мужчина

Утром 12 декабря армия РФ дронами атаковала Днепровский район Херсона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"С самого утра россияне бьют по Херсону из БПЛА. В результате очередной дроновой атаки в Днепровском районе города ранения, несовместимые с жизнью, получил 67-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Обстрелы Херсонщины за сутки

За минувшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Камышаны, Белозерка, Станислав, Благовещенское, Томина Балка, Берислав, Томарино, Красный Маяк, Нововоронцовка, Шляховое, Понятовка, Токаревка, Ольговка, Днепровское, Кизомыс, Львово, Михайловка, Монастырское, Ивановка, Николаевка, Тягинка, Саблуковка, Никольское, Качкаровка, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Российские военные били по социальной инфраструктуре и жилых кварталах населенных пунктов области, в частности, повредили многоэтажку и 16 частных домов. Также оккупанты повредили хозяйственную постройку, гараж и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.

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