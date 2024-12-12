Авиазавод в Таганроге атаковала украинская ракета-дрон "Паляниця", - Forbes
Военные объекты на территории Таганрога были атакованы не только американскими ракетами ATACMS, но и ракетами-дронами "Паляниця".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.
Отмечается, что источник издания предполагает, что в атаке на военные объекты в Таганроге были задействованы не только американские ракеты, но и новейшие дроны "Паляниця". В частности, об этом свидетельствуют ряд видео, сделанных местными жителями недалеко от авиационного института.
Эксперты говорят, что применение дрона "Паляниця" против Таганрога - логичное решение Киева. Он сделан на основе спортивного самолета "А-22", летает на расстояние более 500 км и может нести на себе мощный боезаряд. "Паляниця" идеально подходит для атак на ангары, в которых находятся вражеские самолеты-радары "А-50".
Специалисты добавляют, что дрон "Паляниця" стоит около 100 тысяч долларов. По сравнению с крылатыми ракетами, это небольшая стоимость.
Дрон прибывает с завода прямо в ящике, а уже перед боевым заданием его оснащают боезарядом и крыльями. Эксперты не исключают, что дрон управляется с помощью системы GPS. Он идеально подходит для нанесения удара по небольшому ангару.
Издание пишет, что пока нет спутниковых снимков, то сложно судить о разрушениях, которые нанесли вчера ракеты и беспилотники ВСУ. Но очевидно, что украинцы по-прежнему остро заинтересованы в нанесении удара по аэродрому Таганрога и вполне способны сделать это с помощью новейших дронов.
"Если это был налет "Паляниці", то он может быть предвестником дополнительных налетов. Украинская промышленность производит "Паляниці" в небольших количествах с этого лета. Однако, по словам министра обороны Украины Рустема Умерова, недавно новый стартап запустил полномасштабное производство "Паляниці", - говорится в материале.
Напомним, минобороны РФ заявило, что 11 декабря Украина якобы атаковала ракетами ATACMS военный аэродром в Таганроге Ростовской области России.
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...в тексті. В заголовку вже безапеляційне твердження. За що я лублу журналюх...
Що тут спільного?
???
ПрофіТ!
Нехріново так Зе-слуги на війні заробляють!
https://suspilne.media/823011-ukrainska-dalekobijna-raketa-palanica-kostue-mens-niz-1-mln/
«Враг ударил по Таганрогу неизвестными ракетами. Погибли ценные военные специалисты. Такую информацию нам сообщили источники в Минобороны. «Об этом никто пока не скажет, но мы до сих пор не понимаем, чем был нанесен удар по Таганрогу. Я таких ракет еще не видел. Разбираемся, что это было», - сказал один из собеседников. По словам другого, это могли быть либо какие-то ракеты украинского производства, либо западное оружие, которое ранее не применялось. «Сейчас разбираемся», - добавил источник…
К сожалению, в результате удара погибли ценные военные специалисты, инженеры и офицеры. Они собрались на секретное совещание, посвященное повышению эффективности наших ударов по врагу в рамках СВО. Погибли четыре человека, еще трое ранены».
https://dl-news.defence-line.org/?p=47255
Это значит, что нашим военным стало известно не только о факте самого совещания, которое запланировано для проведения в Таганроге, но было известно время и место его проведения, а также - состав участников. И насколько можно понять, сами удары могли быть не слишком и красочными, поскольку охота была не за топливом и взрывчаткой, а за тушками особо ценных деятелей их ВПК. А как известно, тушки если и горят, то не дают заметного эффекта, как это бывает при взрыве артскладов или горении хотя бы одной емкости с нефтью или нефтепродуктами, емкостью 5-10 тыс кубов.
Кроме того, противник проболтался о том, что в этот раз удар наносился не дронами, а ракетами. Причем, враг имеет основания полагать, что ракеты были либо украинские и наверное - из новых разработок, либо что-то новое, поставленное нашими партнерами. Дело в том, что все применяемое оружие в этой войне давно описано соответствующей сигнатурой и потому, если даже не удалось засечь цель радаром, то по другим характерным признакам, его применение все же можно идентифицировать. Судя по расплывчатым предположениям того, что прилетело в этот раз, противник столкнулся с чем-то новым, что пока не соотносится ни с чем из того, что ему было известно.
Если это то, что первым приходит на ум, то в таком случае, большая часть самых массовых средств ПВО, которыми противник прикрывает тыловые объекты, может стать бесполезной. А с учетом того, что предполагаемая дальность работы этих не названных противником девайсов является в несколько раз большей, чем расстояние до Таганрога, то можно предположить, что по местам враг уже подал команду пристегнуть ремни и памперсы.
Ведь они привыкли к тому, что массово валят по нашим городам, а в ответ прилетают медленные и добрые «дроны самолетного типа», но теперь полетит нечто быстрое, злое и как можно понять по сообщениям противника - очень точное. Скажем так, если наш боеприпас успешно принял участие в секретном, причем - ночном, чтобы не было утечек от персонала предприятия совещании, то с точностью у него - все в порядке.
Надо заметить, что резонанса по первому удару (Брянский НПЗ роснефти) практически нет. Видимо, рядовые лапти как-то недолюбливают своих газовиков и нефтяников и когда такие удары прямо не влияют на возможность покупать бензин или пользоваться бытовым газом, то они вроде бы как и довольны тому, что прилетело по хозяйству зажравшихся котов, а вот прилет по Таганрогу их явно зацепил. Как обычно бывает в таких случаях, там раздаются вопли: «Где ПВО?», но прямо сейчас репертуар возмущенных комментариев неожиданно расширился, и вслед за ПВО, там возникает вопрос: «Где Орешник?»
https://dl-news.defence-line.org/?p=47258
80 тонн бойова частина.
У нас є списані, але для дрона підійде.
Так це ракета чи літак безпілотний???
Невже ШІ і тут статті пише.