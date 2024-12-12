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Авиазавод в Таганроге атаковала украинская ракета-дрон "Паляниця", - Forbes

паляниця,дрон

Военные объекты на территории Таганрога были атакованы не только американскими ракетами ATACMS, но и ракетами-дронами "Паляниця".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

Отмечается, что источник издания предполагает, что в атаке на военные объекты в Таганроге были задействованы не только американские ракеты, но и новейшие дроны "Паляниця". В частности, об этом свидетельствуют ряд видео, сделанных местными жителями недалеко от авиационного института.

Эксперты говорят, что применение дрона "Паляниця" против Таганрога - логичное решение Киева. Он сделан на основе спортивного самолета "А-22", летает на расстояние более 500 км и может нести на себе мощный боезаряд. "Паляниця" идеально подходит для атак на ангары, в которых находятся вражеские самолеты-радары "А-50".

Специалисты добавляют, что дрон "Паляниця" стоит около 100 тысяч долларов. По сравнению с крылатыми ракетами, это небольшая стоимость.

Дрон прибывает с завода прямо в ящике, а уже перед боевым заданием его оснащают боезарядом и крыльями. Эксперты не исключают, что дрон управляется с помощью системы GPS. Он идеально подходит для нанесения удара по небольшому ангару.

Издание пишет, что пока нет спутниковых снимков, то сложно судить о разрушениях, которые нанесли вчера ракеты и беспилотники ВСУ. Но очевидно, что украинцы по-прежнему остро заинтересованы в нанесении удара по аэродрому Таганрога и вполне способны сделать это с помощью новейших дронов.

"Если это был налет "Паляниці", то он может быть предвестником дополнительных налетов. Украинская промышленность производит "Паляниці" в небольших количествах с этого лета. Однако, по словам министра обороны Украины Рустема Умерова, недавно новый стартап запустил полномасштабное производство "Паляниці", - говорится в материале.

Напомним, минобороны РФ заявило, что 11 декабря Украина якобы атаковала ракетами ATACMS военный аэродром в Таганроге Ростовской области России.

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Автор: 

россия (95481) аэродром (292) Удары по РФ (275)


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Топ комментарии
+11
Це тільки якщо ти, кицюня, школу прогулював, а насправді 200,000 більше ніж 100,000 всього в два рази.
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12.12.2024 09:58
+10
Ну - і як ім украінськии хлібець?
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12.12.2024 09:47
+10
Гадаю поперек горлянки став
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12.12.2024 09:48
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Правила форума Совет форумчан
Ну - і як ім украінськии хлібець?
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12.12.2024 09:47 Ответить
Гадаю поперек горлянки став
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12.12.2024 09:48 Ответить
а СБУшний "малюк", зроблений з гімна й палиць, коштує вдесятеро дорожче
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12.12.2024 09:49 Ответить
Це тільки якщо ти, кицюня, школу прогулював, а насправді 200,000 більше ніж 100,000 всього в два рази.
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12.12.2024 09:58 Ответить
Чотири Тесли за ціною одного "малюка"..
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12.12.2024 12:11 Ответить
джерело видання припускає...

...в тексті. В заголовку вже безапеляційне твердження. За що я лублу журналюх...
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12.12.2024 09:50 Ответить
отаку муйню атакований авіазавод виготовляє/ремонтує

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12.12.2024 09:56 Ответить
подивися на фото А-22. А "паляниця" точно ракета-дрон?
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12.12.2024 09:57 Ответить
Цей А-22 взагалі продається у вигляді конструктора. Хочеш, збираєш А-22 - хочеш, збираєш щось інше, використовуючі деталі цього конструктора.
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12.12.2024 10:01 Ответить
а які сумніви? сказано ж зроблений на базі літака А-22, якщо дрон, то це означає, що керується не з кабіни, причепили щось, що вибухає, ось вам ракета... з крилами...
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12.12.2024 10:03 Ответить
Звісно сумніви: ракета це- реактивна тяга, тобто швидкість, а літак А-22 комплектується звичайним ДВЗ на 100 кінських сил
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12.12.2024 11:01 Ответить
Дрон "Паляниця" зроблений на основі спортивного літака "А-22"? Це як?


Що тут спільного?
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12.12.2024 10:00 Ответить
Цей А-22 представляє собою 152 деталі, які продаються як в зборі, так і набором для збору самотужки.
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12.12.2024 10:06 Ответить
Берете отих двох лохів з літачка, викидуєте *****, бімбу з нижнього фото запилюєте на їх місце, даєте татірову пульт керування, як спєцу з різання чеченів ножем, показуєте на мапі необхідну точку, кажете, "Чечени - там"
???
ПрофіТ!
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12.12.2024 10:09 Ответить
шассі від літака
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12.12.2024 10:11 Ответить
100 тисяч долярів за аналог ФАУ-1 ?
Нехріново так Зе-слуги на війні заробляють!
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12.12.2024 10:08 Ответить
Це покращений шахєд, який швидше летить.
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12.12.2024 10:10 Ответить
здається ,1 мільйон доларів списують за кожну ракету
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12.12.2024 10:11 Ответить
Розробка "Паляниці" є повністю новим проєктом, над яким Україна працювала близько 18 місяців. Вартість кожної ракети становить менше ніж $1 мільйон, а для зниження витрат на виробництво Україна звернулася до приватного сектора.

https://suspilne.media/823011-ukrainska-dalekobijna-raketa-palanica-kostue-mens-niz-1-mln/
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12.12.2024 10:12 Ответить
🤣я плачу😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
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12.12.2024 10:11 Ответить
"Зазначається, що джерело видання припускає..." - далі можна не читати.
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12.12.2024 10:26 Ответить
Аби щось ляпнути, оце журналістика…
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12.12.2024 10:36 Ответить
От Киева за 3 дня до паланици по аеродромам
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12.12.2024 10:36 Ответить
...об атаке по авиационному комплексу имени Бериева, в Таганроге. А здесь есть ряд интересных моментов, которые заинтриговали многих наблюдателей. И раз наши военные скромничают, приведем цитату из вражеского ТГ-канала. Обычно он дает слегка причесанные данные и возможно другой, пока молчащий канал, даст более развернутую информацию, а мы приведем пару цитат из того, что есть:

«Враг ударил по Таганрогу неизвестными ракетами. Погибли ценные военные специалисты. Такую информацию нам сообщили источники в Минобороны. «Об этом никто пока не скажет, но мы до сих пор не понимаем, чем был нанесен удар по Таганрогу. Я таких ракет еще не видел. Разбираемся, что это было», - сказал один из собеседников. По словам другого, это могли быть либо какие-то ракеты украинского производства, либо западное оружие, которое ранее не применялось. «Сейчас разбираемся», - добавил источник…


К сожалению, в результате удара погибли ценные военные специалисты, инженеры и офицеры. Они собрались на секретное совещание, посвященное повышению эффективности наших ударов по врагу в рамках СВО. Погибли четыре человека, еще трое ранены».
https://dl-news.defence-line.org/?p=47255


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12.12.2024 10:38 Ответить
Заметим, здесь уже нет речи о том, что все воздушные цели сбиты и что обломками повреждено 27 многоквартирных домов и 14 автомобилей. Источник так и не решился уточнить локацию, по которой прилетело, но она уже известна. Зато он рассказал о том, что прилет произошел во время секретного совещания и что удар пришелся по месту, где находились ценные специалисты, часть из которых уже раскладывает логарифмические функции песни Иосифа Кобзона, про семнадцать, в третьей степени, мгновений весны.

Это значит, что нашим военным стало известно не только о факте самого совещания, которое запланировано для проведения в Таганроге, но было известно время и место его проведения, а также - состав участников. И насколько можно понять, сами удары могли быть не слишком и красочными, поскольку охота была не за топливом и взрывчаткой, а за тушками особо ценных деятелей их ВПК. А как известно, тушки если и горят, то не дают заметного эффекта, как это бывает при взрыве артскладов или горении хотя бы одной емкости с нефтью или нефтепродуктами, емкостью 5-10 тыс кубов.

Кроме того, противник проболтался о том, что в этот раз удар наносился не дронами, а ракетами. Причем, враг имеет основания полагать, что ракеты были либо украинские и наверное - из новых разработок, либо что-то новое, поставленное нашими партнерами. Дело в том, что все применяемое оружие в этой войне давно описано соответствующей сигнатурой и потому, если даже не удалось засечь цель радаром, то по другим характерным признакам, его применение все же можно идентифицировать. Судя по расплывчатым предположениям того, что прилетело в этот раз, противник столкнулся с чем-то новым, что пока не соотносится ни с чем из того, что ему было известно.

Если это то, что первым приходит на ум, то в таком случае, большая часть самых массовых средств ПВО, которыми противник прикрывает тыловые объекты, может стать бесполезной. А с учетом того, что предполагаемая дальность работы этих не названных противником девайсов является в несколько раз большей, чем расстояние до Таганрога, то можно предположить, что по местам враг уже подал команду пристегнуть ремни и памперсы.

Ведь они привыкли к тому, что массово валят по нашим городам, а в ответ прилетают медленные и добрые «дроны самолетного типа», но теперь полетит нечто быстрое, злое и как можно понять по сообщениям противника - очень точное. Скажем так, если наш боеприпас успешно принял участие в секретном, причем - ночном, чтобы не было утечек от персонала предприятия совещании, то с точностью у него - все в порядке.

Надо заметить, что резонанса по первому удару (Брянский НПЗ роснефти) практически нет. Видимо, рядовые лапти как-то недолюбливают своих газовиков и нефтяников и когда такие удары прямо не влияют на возможность покупать бензин или пользоваться бытовым газом, то они вроде бы как и довольны тому, что прилетело по хозяйству зажравшихся котов, а вот прилет по Таганрогу их явно зацепил. Как обычно бывает в таких случаях, там раздаются вопли: «Где ПВО?», но прямо сейчас репертуар возмущенных комментариев неожиданно расширился, и вслед за ПВО, там возникает вопрос: «Где Орешник?»
https://dl-news.defence-line.org/?p=47258
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12.12.2024 10:41 Ответить
Повідомляють, що в результаті вчорашнього ракетного удару по військовій частині рашистів на території аеродрому "Таганрог-Южньій" було поранено 26 військових, вбито одного.
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12.12.2024 10:54 Ответить
А якщо дрон буде на основі літака Ан-22 ?
80 тонн бойова частина.
У нас є списані, але для дрона підійде.
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12.12.2024 11:00 Ответить
Помпезно...
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12.12.2024 11:29 Ответить
По кремлю? Хм
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12.12.2024 11:33 Ответить
Краще використати пассажирський переобладнаний літак. Запустити його по справжноьому маршруту через повітряні коридори і імітувати радіообмін з службами УВД. Так до московії долетіти досить не складно.
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12.12.2024 11:42 Ответить
вони будуть бачити, що з України, хіба щоб по радіо казали ніби втікачі цінні хочуть кацапам передати важливу інформацію (пару тон вибухівки
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13.12.2024 14:51 Ответить
Взагалі то по аеродрому стріляли американськими ракетами. Дрон "паляниця" - це виставковий піар-проект, який випускати серійно ніхто не збирався нажаль.
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12.12.2024 11:39 Ответить
Він зроблений на основі спортивного літака "А-22", літає на відстань понад 500 км і може нести на собі потужний боєзаряд.

Так це ракета чи літак безпілотний???
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12.12.2024 11:43 Ответить
Як оце можна переробити на ракету???

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12.12.2024 11:48 Ответить
А те, що на фото... що воно такеє?
Невже ШІ і тут статті пише.
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12.12.2024 13:06 Ответить
Зараз почнуть усі пропагандони замість Паляниця казати Паляніца. У них щелепа нездатна вимовити - ця. Нехай ламають собі щелепи , сцуки.
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12.12.2024 14:40 Ответить
 
 