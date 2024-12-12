Авиазавод в Таганроге атаковала украинская ракета-дрон "Паляниця", - Forbes

Военные объекты на территории Таганрога были атакованы не только американскими ракетами ATACMS, но и ракетами-дронами "Паляниця".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

Отмечается, что источник издания предполагает, что в атаке на военные объекты в Таганроге были задействованы не только американские ракеты, но и новейшие дроны "Паляниця". В частности, об этом свидетельствуют ряд видео, сделанных местными жителями недалеко от авиационного института.

Эксперты говорят, что применение дрона "Паляниця" против Таганрога - логичное решение Киева. Он сделан на основе спортивного самолета "А-22", летает на расстояние более 500 км и может нести на себе мощный боезаряд. "Паляниця" идеально подходит для атак на ангары, в которых находятся вражеские самолеты-радары "А-50".

Специалисты добавляют, что дрон "Паляниця" стоит около 100 тысяч долларов. По сравнению с крылатыми ракетами, это небольшая стоимость.

Дрон прибывает с завода прямо в ящике, а уже перед боевым заданием его оснащают боезарядом и крыльями. Эксперты не исключают, что дрон управляется с помощью системы GPS. Он идеально подходит для нанесения удара по небольшому ангару.

Издание пишет, что пока нет спутниковых снимков, то сложно судить о разрушениях, которые нанесли вчера ракеты и беспилотники ВСУ. Но очевидно, что украинцы по-прежнему остро заинтересованы в нанесении удара по аэродрому Таганрога и вполне способны сделать это с помощью новейших дронов.

"Если это был налет "Паляниці", то он может быть предвестником дополнительных налетов. Украинская промышленность производит "Паляниці" в небольших количествах с этого лета. Однако, по словам министра обороны Украины Рустема Умерова, недавно новый стартап запустил полномасштабное производство "Паляниці", - говорится в материале.

Напомним, минобороны РФ заявило, что 11 декабря Украина якобы атаковала ракетами ATACMS военный аэродром в Таганроге Ростовской области России.

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