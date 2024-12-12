Сутки на Донетчине: враг обстрелял, по меньшей мере, 15 населенных пунктов, есть раненые

Всего за сутки россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 202 человека, в том числе 23 ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Волновахский район

В Андреевке Великоновоселковской громады разрушены 2 дома.

Покровский район

Под постоянным огнем Курахово, Старые Терны, Успеновка, Анновка, Веселый Гай, Трудовое, Константинопольское, Сухие Ялы, Дачное, Дальнее и Солнцевка.

Прошедшие сутки для Покровска выдались достаточно напряженными и громкими, сообщили в Покровской ГВА:

в 11:30 произошел артиллерийский обстрел одного из микрорайонов города. Обошлось без пострадавших

в 11:45 произошел обстрел центральной части города. Повреждено административное здание, 2 автомобиля, 3 торговых павильона.

Пострадало 3 человека: мужчина 1968 г.р. получил МВТ, осколочные ранения лица и левого плеча; мужчина 1960 г.р. получил множественные осколочные ранения правого плеча, травматическую ампутацию нижней челюсти, и мужчина 1956 г.р., у которого осколочное ранение левого бедра.

в 11:45 произошел обстрел северо-западной части Покровска, в результате которого поврежден жилой дом, гаражное помещение и газовая труба.

в 12:20 произошел обстрел частного сектора центральной части города. Поврежден жилой дом.

в 15:00 произошел обстрел западной части города. Повреждены несколько жилых домов.

Также в результате обстрела ранен житель с. Новотроицкое, Покровской ТГ и разрушен жилой дом. Мужчина, 1952 г.р. с ожогами руки и груди был доставлен в Удачное.

Краматорский район

В селах Константиновской громады повторно повреждены многочисленные дома.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 6 домов. В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание.

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