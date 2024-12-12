Без украинских двигателей РФ не смогла достроить фрегаты, поэтому продала их Индии, - Плетенчук
Россия была вынуждена продать Индии серию новейших фрегатов из-за невозможности изготовления двигателей без украинского завода "Зоря"-"Машпроект". Страна-агрессор пыталась восстановить производство двигателей на собственной территории, но безуспешно.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
"Дело в том, что РФ еще до 2014 года заложила серию фрегатов. Это новейшие фрегаты, они уже имеют универсальные пусковые шахты, то есть они уже понимали, что "Калибры" - это вчерашний день, они пытаются перейти на новые образцы ракетного вооружения. Но в 2014 году были введены санкции против РФ, в первую очередь с нашей стороны. И да, двигатели для этих фрегатов делал завод "Заря"-"Машпроект" в Николаеве. И без них, как оказалось, российские корабли построить невозможно. Мало того, они пытались восстановить это производство на своей территории и даже через пять лет - в 2019 году - они представили якобы налаженное производство, но это оказалось так же фейком даже несмотря на то, что они перетащили часть специалистов из Украины. Это производство является уникальным, и у себя они его наладить так и не смогли за этот период. И поэтому они были вынуждены отказаться от целой серии фрегатов и продать их Индии без двигателей. И уже потом Индия закупала эти двигатели отдельно", - сказал Плетенчук.
Он отметил, что российская судостроительная отрасль выглядит довольно слабой.
"Это эхо 90-х, когда у них была серьезная пауза. Большинство проектов, которые являются серийными, так же из 90-х. Традиционно устаревший парк оснащения производственного, традиционно отставание в выполнении государственных заказов. Они многое закладывали, в том числе и в Черном море. Они планировали серию десантных кораблей в Крыму построить, но сейчас это невозможно", - добавил Плетенчук.
Напомним, послы Европейского Союза согласовали 15-й пакет санкций против России в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину. Он предусматривает ограничительные меры в отношении теневого флота РФ.
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аби там були вулкани, потім потопи, а потім метеоритом *******
аби русняві ******** повиздихали
і Мотор-Січ яку вже мабуть добили чи добивають
нібито для цього потрібна була наявність всіх типів кораблів , чи щось таке (може й брешу ) )
а як дали звання - так і викинули
Патель верит в https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_state_in_the_United_States теорию заговора глубинного государства. https://en.wikipedia.org/wiki/Kash_Patel#cite_note-Pilkington_1212024-6 [5] См. В 2023 году он опубликовал книгу «Правительственные гангстеры: глубинное государство, правда и битва за нашу демократию», которую Трамп похвалил как «дорожную карту по прекращению правления глубинного государства». https://en.wikipedia.org/wiki/Kash_Patel#cite_note-:6-3 [2]
Патель также продвигал несколько теорий заговора, связанных с вакцинами от COVID-19, президентскими выборами в США в 2020 году и федеральными государственными служащими. https://en.wikipedia.org/wiki/Kash_Patel#cite_note-:6-3 [2] Патель активно продвигает https://en.wikipedia.org/wiki/QAnon теорию заговора QAnon. В https://en.wikipedia.org/wiki/Truth_Social Truth Social Патель продвигал аккаунт под ником @Q, который распространял сообщения, связанные с конспирологическим движением. По данным https://en.wikipedia.org/wiki/Media_Matters_for_America Media Matters, Патель поделился изображением с пылающим Q и принял участие в нескольких шоу Qanon, чтобы призвать участников присоединиться к Truth Social. https://en.wikipedia.org/wiki/Kash_Patel#cite_note-:5-4 [3] В 2022 году Патель заявил, что Truth Social пытается внедрить Qanon «в нашу общую схему обмена сообщениями для привлечения аудитории», и что номинальный глава движения Qanon «должен получить признание за все, чего он достиг». https://en.wikipedia.org/wiki/Kash_Patel#cite_note-Suderman_07092024-7 [6]https://en.wikipedia.org/wiki/Kash_Patel#cite_note-68 [63]
Патель подписал десять экземпляров своей детской книги о «короле Дональде» девизом Канона «WWG1WGA» («Куда мы идем одним, мы идем все»). Он также продвигал https://en.wikipedia.org/wiki/Hashtag хэштег #WWG1WGA на Truth Social. https://en.wikipedia.org/wiki/Kash_Patel#cite_note-:5-4 [3]https://en.wikipedia.org/wiki/Kash_Patel#cite_note-69 [64] Также на Truth Social Патель пропагандировал использование таблеток, которые, по его словам, обращают вспять эффекты https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_vaccine вакцин от COVID-19. https://en.wikipedia.org/wiki/Kash_Patel#cite_note-:4-5 [4]https://en.wikipedia.org/wiki/Kash_Patel#cite_note-70 [65]