Без украинских двигателей РФ не смогла достроить фрегаты, поэтому продала их Индии, - Плетенчук

Россия была вынуждена продать Индии серию новейших фрегатов из-за невозможности изготовления двигателей без украинского завода "Зоря"-"Машпроект". Страна-агрессор пыталась восстановить производство двигателей на собственной территории, но безуспешно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Дело в том, что РФ еще до 2014 года заложила серию фрегатов. Это новейшие фрегаты, они уже имеют универсальные пусковые шахты, то есть они уже понимали, что "Калибры" - это вчерашний день, они пытаются перейти на новые образцы ракетного вооружения. Но в 2014 году были введены санкции против РФ, в первую очередь с нашей стороны. И да, двигатели для этих фрегатов делал завод "Заря"-"Машпроект" в Николаеве. И без них, как оказалось, российские корабли построить невозможно. Мало того, они пытались восстановить это производство на своей территории и даже через пять лет - в 2019 году - они представили якобы налаженное производство, но это оказалось так же фейком даже несмотря на то, что они перетащили часть специалистов из Украины. Это производство является уникальным, и у себя они его наладить так и не смогли за этот период. И поэтому они были вынуждены отказаться от целой серии фрегатов и продать их Индии без двигателей. И уже потом Индия закупала эти двигатели отдельно", - сказал Плетенчук.

Он отметил, что российская судостроительная отрасль выглядит довольно слабой.

"Это эхо 90-х, когда у них была серьезная пауза. Большинство проектов, которые являются серийными, так же из 90-х. Традиционно устаревший парк оснащения производственного, традиционно отставание в выполнении государственных заказов. Они многое закладывали, в том числе и в Черном море. Они планировали серию десантных кораблей в Крыму построить, но сейчас это невозможно", - добавил Плетенчук.

Напомним, послы Европейского Союза согласовали 15-й пакет санкций против России в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину. Он предусматривает ограничительные меры в отношении теневого флота РФ.

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