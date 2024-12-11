РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11087 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Санкции ЕС
1 018 2

Послы Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций против России: он предусматривает ограничительные меры в отношении теневого флота РФ

Санкції ЄС проти РФ

Послы Европейского Союза согласовали 15-й пакет санкций против России в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом в соцсети Х сообщило венгерское председательство в Совете Евросоюза, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что новые ограничительные меры касаются теневого флота РФ - то есть судов третьих стран, которые помогают Кремлю обходить западные санкции.

Кроме этого, введены санкции в отношении лиц и организаций из России и третьих стран, которые способствуют военному и технологическому совершенствованию России, помогая ей обходить экспортные ограничения.

Ожидается, что этот пакет санкций будет вынесен на обсуждение во время встречи министров иностранных дел ЕС. Она намечена на 16 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что представители стран Европейского Союза не смогли одобрить 6 декабря 15-й пакет санкций против России.

Читайте также: В новом пакете санкций ЕС будут ограничения против теневого флота России, - Домбровскис

Автор: 

россия (95481) санкции (11285) Евросоюз (17115)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вангую: раші точно прийде пиззець після 115 пакету санкцій!
показать весь комментарий
11.12.2024 17:30 Ответить
Не пройшло і трьох років як вони нарешті щось почали робити з продажами орками крові війни. А що це Угорщина теж за, це щось незвичайне в що не віриться.
показать весь комментарий
11.12.2024 18:28 Ответить
 
 