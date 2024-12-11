Послы Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций против России: он предусматривает ограничительные меры в отношении теневого флота РФ

Послы Европейского Союза согласовали 15-й пакет санкций против России в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом в соцсети Х сообщило венгерское председательство в Совете Евросоюза, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что новые ограничительные меры касаются теневого флота РФ - то есть судов третьих стран, которые помогают Кремлю обходить западные санкции.

Кроме этого, введены санкции в отношении лиц и организаций из России и третьих стран, которые способствуют военному и технологическому совершенствованию России, помогая ей обходить экспортные ограничения.

Ожидается, что этот пакет санкций будет вынесен на обсуждение во время встречи министров иностранных дел ЕС. Она намечена на 16 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что представители стран Европейского Союза не смогли одобрить 6 декабря 15-й пакет санкций против России.

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