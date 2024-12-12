РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10681 посетитель онлайн
Новости
408 2

Сибига отправился с визитом в Германию: Обсудит дальнейшую поддержку Украины и пути достижения мира

Сибіга відвідує Німеччину

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в четверг, 12 декабря, посещает Германию по приглашению министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок.

Об этом сообщили в МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Берлине глава МИД Украины примет участие в переговорах с министрами иностранных дел Италии, Испании, Германии, Польши, Франции, госсекретарем МИД Великобритании и высоким представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас.

"Министры обсудят дальнейшую поддержку Украины в противодействии российской агрессии, повышение цены войны для агрессора и пути достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира", - говорится в сообщении МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ начала массированное гибридное наступление на Европу. Украина готова поделиться своими знаниями и опытом для защиты, - Сибига

Автор: 

визит (3079) Германия (6949) Сибига Андрей (391)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ни с таким лицом и не с таким английским надо это делать. Желательно знать немецкий.
показать весь комментарий
12.12.2024 12:25 Ответить
 
 