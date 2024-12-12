Сибига отправился с визитом в Германию: Обсудит дальнейшую поддержку Украины и пути достижения мира

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в четверг, 12 декабря, посещает Германию по приглашению министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок.

Об этом сообщили в МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Берлине глава МИД Украины примет участие в переговорах с министрами иностранных дел Италии, Испании, Германии, Польши, Франции, госсекретарем МИД Великобритании и высоким представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас.

"Министры обсудят дальнейшую поддержку Украины в противодействии российской агрессии, повышение цены войны для агрессора и пути достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира", - говорится в сообщении МИД.

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