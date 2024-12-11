РФ начала массированное гибридное наступление на Европу. Украина готова поделиться своими знаниями и опытом для защиты, - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига предупредил Европу о массированном гибридном наступлении России и предложил неотложные шаги для защиты.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с военной агрессией против Украины Россия начала массированное гибридное наступление на Европу. Она использует все гибридные инструменты, от пропаганды и кибератак до диверсий и саботажа, вмешательства во внутренние дела и попыток дестабилизировать целые страны", - отметил Сибига.

По его словам, Грузия, Молдова и Румыния являются лишь последними примерами таких действий, но гибридные усилия России продолжаются от Западной Европы до Балканских и Балтийских государств.

"Мы призываем все европейские правительства и общества осознать, что они уже подверглись нападению, и объединить усилия для противостояния злонамеренному влиянию России", - добавил глава МИД.

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Сибига отметил, что для обороны от этого гибридного наступления и защиты Европы необходимо принять ряд неотложных шагов, в частности:

полностью заблокировать российскую пропаганду;

усилить усилия полиции и контрразведки;

укрепить киберзащиту и сделать более строгой Шенгенскую визовую политику в отношении граждан РФ.

"Украина имеет огромный опыт противодействия разнообразным гибридным угрозам России, от кибератак до дезинформационных кампаний и диверсий. Мы готовы поделиться нашими лучшими знаниями и опытом с европейскими партнерами, чтобы помочь сохранить стабильное демократическое развитие", - добавил Сибига.

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Ранее сообщалось, что послы Евросоюза планируют впервые обсудить санкции против российских гибридных угроз, среди которых вмешательство в выборы, кибератаки и экономический саботаж.