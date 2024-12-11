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Новости
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РФ начала массированное гибридное наступление на Европу. Украина готова поделиться своими знаниями и опытом для защиты, - Сибига

Сибіга: РФ розпочала гібридний наступ на Європу

Глава МИД Украины Андрей Сибига предупредил Европу о массированном гибридном наступлении России и предложил неотложные шаги для защиты.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с военной агрессией против Украины Россия начала массированное гибридное наступление на Европу. Она использует все гибридные инструменты, от пропаганды и кибератак до диверсий и саботажа, вмешательства во внутренние дела и попыток дестабилизировать целые страны", - отметил Сибига.

По его словам, Грузия, Молдова и Румыния являются лишь последними примерами таких действий, но гибридные усилия России продолжаются от Западной Европы до Балканских и Балтийских государств.

"Мы призываем все европейские правительства и общества осознать, что они уже подверглись нападению, и объединить усилия для противостояния злонамеренному влиянию России", - добавил глава МИД.

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Сибига отметил, что для обороны от этого гибридного наступления и защиты Европы необходимо принять ряд неотложных шагов, в частности:

  • полностью заблокировать российскую пропаганду;
  • усилить усилия полиции и контрразведки;
  • укрепить киберзащиту и сделать более строгой Шенгенскую визовую политику в отношении граждан РФ.

"Украина имеет огромный опыт противодействия разнообразным гибридным угрозам России, от кибератак до дезинформационных кампаний и диверсий. Мы готовы поделиться нашими лучшими знаниями и опытом с европейскими партнерами, чтобы помочь сохранить стабильное демократическое развитие", - добавил Сибига.

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Ранее сообщалось, что послы Евросоюза планируют впервые обсудить санкции против российских гибридных угроз, среди которых вмешательство в выборы, кибератаки и экономический саботаж.

Автор: 

россия (95467) Сибига Андрей (389) кибератака (178)


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Читаю "Сибіга" - розумію "дЄрмак"
Читаю "дЄрмак" - розумію "ФСБ"
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11.12.2024 14:39 Ответить
розікрасти річний бюджет країни, можемо поділитися досвідом.
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11.12.2024 14:41 Ответить
Зелені можуть поділитися як бюджет дерибанити і як Конституцію раком поставити
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11.12.2024 14:42 Ответить
Може розберемося спочатку сами, а потім вже будемо допомогати іншим. Єдина допомогою, це рекомендувати орбану стулити пельку
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11.12.2024 14:44 Ответить
ГІБРИДНИЦ?!
ЄЙЄЙ, всі наступні призначення паяца ще тупійши за попередні.
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11.12.2024 14:45 Ответить
Головне це викинути агентів фсб в чорних сарафанах, але їх ніхто не чіпляє(
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11.12.2024 14:56 Ответить
США,ЄС І НАТО мабуть вже давно поділилися із світовою спільнотою якою"зелено- прорашистською" має бути влада в державі,щоб їй весь час допомагати у захисті позаяк вона здасть державу рашистському ворогу ,за "малу копійку" і його танки, та вбивці будуть біля їхніх кордонів..
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11.12.2024 15:24 Ответить
Сибіга, європейці тебе не читають. РФ потрібен європейський ринок збуту. Не перекладуй на здорову голову
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11.12.2024 16:38 Ответить
 
 