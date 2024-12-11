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РФ научилась влиять на выборы с помощью новых технологий, - Каллас

Каллас: РФ навчилася впливати на вибори

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Россия научилась влиять на выборы с помощью новых технологий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Так, по словам Каллас, Россия научилась влиять на выборы с помощью новых технологий. В частности, она это прокомментировала в контексте Румынии.

"Я вижу примеры из Румынии, а также из других стран, что россияне действительно сломали код того, как влиять на выборы", - отметила она.

Относительно влияния новых технологий на демократию, Каллас отметила, что она "очень обеспокоена".

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"Демократия основана на доверии, и если вы больше не можете доверять выборам, то как вы можете доверять их результатам?" - подчеркнула она.

По мнению Каллас, сегодняшние методы определения того, можно ли считать выборы свободными и честными, устарели и не учитывают новые технологии, которые используются для влияния на выборы.

"Я думаю, что мы должны относиться к ним очень серьезно", - подытожила она.

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Ранее сообщалось, что послы Евросоюза планируют впервые обсудить санкции против российских гибридных угроз, среди которых вмешательство в выборы, кибератаки и экономический саботаж.

Автор: 

выборы (24726) россия (95467) Евросоюз (17113) Каллас Кая (195)


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Топ комментарии
+7
Саме на кацапські технології і сподівається наш Лідор.
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11.12.2024 12:44
+5
Це означає, ні більше ні меньше, загрозу демократії, якщо не початок її знищення.
"Влада народу" на ці новітні методи впливу не розповсюджується, маніпуляція свідомістю, як показав приклад наших виборів в 2019-му, та й виборів в США Трампа на перший термін, дає результат, потрібний зацікавленій групі людей.
Якщо не буде вжито негайних та радикальних методів, завтра подібні результати фіксуватимуть в інших країнах Європи.
Вплив уже відбувається, путін скупив і скуповує політиків пачками.
Якщо він масштабно додасть різні тік-токи, результат для демократії буде жахливий.
Якщо перевести все в площу боротьби Добра і Зла, то Зло постійно бореться з Добром, використовуючи всі доступні методи.
Добро ж просто реагує, сподіваючись на "вищі сили" та добрі справи...
Очевидно, що на боці Зла сьогодні половина населення Землі, рахуючи Китай, Індію, Іран, кацапію.
Не впевнений, що Добро справиться, якщо не змінить підхід до боротьби.
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11.12.2024 13:07
+4
Цілком обгрунтована і важлива заява, яка заслуговує уваги тих, кто прагне чесних, демократичних виборів і тих , хто забезпечує їх проведення в країні.
Головна не розвʼязана проблема - кібербезпека обробки інформації на всіх етапах виборчого процесу. Захист її конфіденційності, цілісності, доступності та спостережуваності.
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11.12.2024 12:50
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Правила форума Совет форумчан
Просто дозволити голосувати тільки платникам податків та заборонити голосувати 60+.
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11.12.2024 12:40 Ответить
А краще тільки прихильникам дуркуватого Лідора. І пацієнтам п'ятої палати ?
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11.12.2024 12:46 Ответить
Краще тільки тим хто наповнює бюджет країни де живе і де планує жити, а не постійним , від покоління до покоління соціальщікам чи гречколюбам під КВК.
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11.12.2024 13:05 Ответить
Пані Каллас, "нові" технології, такі як підкуп, шантаж, погрози-- це не нові технології. Особливо для параші.
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11.12.2024 13:14 Ответить
За Потужного Лідора і фашика румунського голосували 18-річні.
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11.12.2024 14:29 Ответить
А за ригівські окуляри, гречку та пасочки чому не згадуєте?
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11.12.2024 15:18 Ответить
На кожен вік своя гречка. Їхала до свекрухи, перед виборами в часи Помаранчевої Революції, в автобусі київські "чєли" везли в сільську школу комп'ютери від Яника. В іншій школі м'ячі з емблемою ригів діти копали "копай сюди Януковича".
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11.12.2024 16:21 Ответить
Саме на кацапські технології і сподівається наш Лідор.
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11.12.2024 12:44 Ответить
д'Єрмак організує співпрацю.
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11.12.2024 12:51 Ответить
Посилення кібербезпеки, викриття та боротьба з московської пропагандою, миттєве блокування їх інформаційних ресурсів як у соцмережах так і по іншим інтернет ресурсам.
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11.12.2024 12:49 Ответить
Цілком обгрунтована і важлива заява, яка заслуговує уваги тих, кто прагне чесних, демократичних виборів і тих , хто забезпечує їх проведення в країні.
Головна не розвʼязана проблема - кібербезпека обробки інформації на всіх етапах виборчого процесу. Захист її конфіденційності, цілісності, доступності та спостережуваності.
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11.12.2024 12:50 Ответить
Це абсолютно не головна проблема. Головна проблема - русня змогла знайти ключ до мізків недалеких людей по всьому світу. І технічний захист від цього один - вимкнути всі соцмережі.
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14.12.2024 11:13 Ответить
Мова не про злам виборчої системи, а про вплив на суспільну думку через соцмережі. Можна вкласти в ботоферму декілька мільйонів і отримати свого агента на посаді президента Румунії. Доречі всі соромляться говорити, але саме так росія допомогла трампу виграти вибори 2024.
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11.12.2024 12:59 Ответить
Ця окрема проблема має назву інформаційна безпека людини і суспільства.
За допомогою розповсюдження спеціально підібраної інформації, пропагандисти та спецслужби інформаційно впливають на свідомість людей, викликають потрібні ворогу руйнівні психосоматичні реакції. Приклад - ІПСО.
Кібербезпека ж займається іншою проблемою. А саме - захистом інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Зокрема - несанкціонованим доступом зловмисників (чорних хакерів) до різного типу інформаційних систем, в тому числі компʼютерних, які обробляють інформацію для ********* виборчого процесу.
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11.12.2024 17:35 Ответить
В першу чергу це стосується Дональда Трампа, який отримав посаду завдяки русні і наразі розплачується з благодєтєлями Україною...
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11.12.2024 13:06 Ответить
Це означає, ні більше ні меньше, загрозу демократії, якщо не початок її знищення.
"Влада народу" на ці новітні методи впливу не розповсюджується, маніпуляція свідомістю, як показав приклад наших виборів в 2019-му, та й виборів в США Трампа на перший термін, дає результат, потрібний зацікавленій групі людей.
Якщо не буде вжито негайних та радикальних методів, завтра подібні результати фіксуватимуть в інших країнах Європи.
Вплив уже відбувається, путін скупив і скуповує політиків пачками.
Якщо він масштабно додасть різні тік-токи, результат для демократії буде жахливий.
Якщо перевести все в площу боротьби Добра і Зла, то Зло постійно бореться з Добром, використовуючи всі доступні методи.
Добро ж просто реагує, сподіваючись на "вищі сили" та добрі справи...
Очевидно, що на боці Зла сьогодні половина населення Землі, рахуючи Китай, Індію, Іран, кацапію.
Не впевнений, що Добро справиться, якщо не змінить підхід до боротьби.
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11.12.2024 13:07 Ответить
Но отменять выборы оправдывая это ТикТоком все равно бред. Чтобы вы сказали, если бы так поступил какой-нибудь диктатор. Даже они не настолько глупые.
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11.12.2024 13:48 Ответить
У нього були низькі рейтинги. Потім оп-па ...
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11.12.2024 14:05 Ответить
Так само,як Зеленський за допомогою телебачення.
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11.12.2024 14:31 Ответить
Більш за телебачення спрацювали соціальні інтернет сітки(телега,фейсбук,інста і набираючи популярність тік-ток),а також відоехостінги.Зверніть увагу на населення,майже кожен з смартом.І я дуже сумліваюсь ,що вони дивяться там 5й,Еспресо,Прямий.Навіть зомбомарафон.
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11.12.2024 16:52 Ответить
Загальновідомо, що існують і застосовуються методи інформаційного впливу через соцмережі.
"Починаючи з другої половини 2010-х рр. соціальні мережі стають важливим фактором впливу на суспільні та політичні комунікації. Дослідники відтоді активно аналізують досвід використання соціальних мереж як інструменту ведення політичної боротьби. Яскравим прикладом стали вибори у США у 2016 р., де у другий тур вийшли Д. Трамп та Г. Клінтон. Так, сам Д. Трамп заявляв, що саме соцмережі забезпечили його перемогу над Г. Клінтон. Окрім того, за словами політика, він використовує соцмережі як для зовнішньої, та і для внутрішньої політичної комунікації, принципово зменшуючи частку традиційних ЗМІ, адже вважає себе «******** Президентом»."
Джерело:
https://pdfs.semanticscholar.org/e1fd/98730f99453d278478e5e1dcbaf3c0411c01.pdf
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11.12.2024 19:44 Ответить
У них цифри різні. У Зе* явно більше, у будь-якому випадку.
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12.12.2024 17:39 Ответить
Та взагалі стріляти в живих людей - це варварство. Але чомусь у всіх країнах за одну і ту ж дію - постріл у живу людину - не обов'язково саджають до в'язниці, а буває ще дають державну нагороду (як правило, за влучні постріли по багатьом живим людям).
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14.12.2024 11:17 Ответить
 
 