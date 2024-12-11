РФ научилась влиять на выборы с помощью новых технологий, - Каллас
Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Россия научилась влиять на выборы с помощью новых технологий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Так, по словам Каллас, Россия научилась влиять на выборы с помощью новых технологий. В частности, она это прокомментировала в контексте Румынии.
"Я вижу примеры из Румынии, а также из других стран, что россияне действительно сломали код того, как влиять на выборы", - отметила она.
Относительно влияния новых технологий на демократию, Каллас отметила, что она "очень обеспокоена".
"Демократия основана на доверии, и если вы больше не можете доверять выборам, то как вы можете доверять их результатам?" - подчеркнула она.
По мнению Каллас, сегодняшние методы определения того, можно ли считать выборы свободными и честными, устарели и не учитывают новые технологии, которые используются для влияния на выборы.
"Я думаю, что мы должны относиться к ним очень серьезно", - подытожила она.
Ранее сообщалось, что послы Евросоюза планируют впервые обсудить санкции против российских гибридных угроз, среди которых вмешательство в выборы, кибератаки и экономический саботаж.
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Головна не розвʼязана проблема - кібербезпека обробки інформації на всіх етапах виборчого процесу. Захист її конфіденційності, цілісності, доступності та спостережуваності.
За допомогою розповсюдження спеціально підібраної інформації, пропагандисти та спецслужби інформаційно впливають на свідомість людей, викликають потрібні ворогу руйнівні психосоматичні реакції. Приклад - ІПСО.
Кібербезпека ж займається іншою проблемою. А саме - захистом інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Зокрема - несанкціонованим доступом зловмисників (чорних хакерів) до різного типу інформаційних систем, в тому числі компʼютерних, які обробляють інформацію для ********* виборчого процесу.
"Влада народу" на ці новітні методи впливу не розповсюджується, маніпуляція свідомістю, як показав приклад наших виборів в 2019-му, та й виборів в США Трампа на перший термін, дає результат, потрібний зацікавленій групі людей.
Якщо не буде вжито негайних та радикальних методів, завтра подібні результати фіксуватимуть в інших країнах Європи.
Вплив уже відбувається, путін скупив і скуповує політиків пачками.
Якщо він масштабно додасть різні тік-токи, результат для демократії буде жахливий.
Якщо перевести все в площу боротьби Добра і Зла, то Зло постійно бореться з Добром, використовуючи всі доступні методи.
Добро ж просто реагує, сподіваючись на "вищі сили" та добрі справи...
Очевидно, що на боці Зла сьогодні половина населення Землі, рахуючи Китай, Індію, Іран, кацапію.
Не впевнений, що Добро справиться, якщо не змінить підхід до боротьби.
"Починаючи з другої половини 2010-х рр. соціальні мережі стають важливим фактором впливу на суспільні та політичні комунікації. Дослідники відтоді активно аналізують досвід використання соціальних мереж як інструменту ведення політичної боротьби. Яскравим прикладом стали вибори у США у 2016 р., де у другий тур вийшли Д. Трамп та Г. Клінтон. Так, сам Д. Трамп заявляв, що саме соцмережі забезпечили його перемогу над Г. Клінтон. Окрім того, за словами політика, він використовує соцмережі як для зовнішньої, та і для внутрішньої політичної комунікації, принципово зменшуючи частку традиційних ЗМІ, адже вважає себе «******** Президентом»."
Джерело:
https://pdfs.semanticscholar.org/e1fd/98730f99453d278478e5e1dcbaf3c0411c01.pdf