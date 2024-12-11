РФ научилась влиять на выборы с помощью новых технологий, - Каллас

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Россия научилась влиять на выборы с помощью новых технологий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Так, по словам Каллас, Россия научилась влиять на выборы с помощью новых технологий. В частности, она это прокомментировала в контексте Румынии.

"Я вижу примеры из Румынии, а также из других стран, что россияне действительно сломали код того, как влиять на выборы", - отметила она.

Относительно влияния новых технологий на демократию, Каллас отметила, что она "очень обеспокоена".

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"Демократия основана на доверии, и если вы больше не можете доверять выборам, то как вы можете доверять их результатам?" - подчеркнула она.

По мнению Каллас, сегодняшние методы определения того, можно ли считать выборы свободными и честными, устарели и не учитывают новые технологии, которые используются для влияния на выборы.

"Я думаю, что мы должны относиться к ним очень серьезно", - подытожила она.

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Ранее сообщалось, что послы Евросоюза планируют впервые обсудить санкции против российских гибридных угроз, среди которых вмешательство в выборы, кибератаки и экономический саботаж.