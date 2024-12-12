Конструктора КБ "Марс" Шатского ликвидировали в Москве: он модернизировал ракеты X-59, - росСМИ. ВИДЕО+ФОТО 18+
В Москве, вероятно, ликвидировали заместителя генерального конструктора, руководителя отдела программного обеспечения КБ "Марс" Михаила Шатского.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ASTRA.
Внимание! Фото не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Отмечается, что киллер застрелил Шатского в районе Кузьминского лесопарка и смог скрыться с места происшествия.
Шатский занимался модернизацией крылатых ракет X-59 уровня X-69, внедрял новые беспилотники.
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Ківу
И сугробы белые ходят чередой.
Через двери шумные тамбуры подъездные
Вышел из подъезда парень михаил.
Там, возле подъезда, паренька приметили,
Пулю дружбы подали, повели с собой,
йося да с пригожиным тихой песней встретили,
И в котел направился парень михаил.
щоб не протух
Касаби та інше гівно людства з тавром "росіянін", так буде з кожним з вас. Но нас там нема і не було, то не ми.
????
Why so? Нормальні фото, позитивні, рекомендовані для всіх.
інфа 100%, гру мо @уйлостану підтверджує
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