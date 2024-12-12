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Конструктора КБ "Марс" Шатского ликвидировали в Москве: он модернизировал ракеты X-59, - росСМИ. ВИДЕО+ФОТО 18+

В Москве, вероятно, ликвидировали заместителя генерального конструктора, руководителя отдела программного обеспечения КБ "Марс" Михаила Шатского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ASTRA.

Внимание! Фото не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Отмечается, что киллер застрелил Шатского в районе Кузьминского лесопарка и смог скрыться с места происшествия.

Шатский занимался модернизацией крылатых ракет X-59 уровня X-69, внедрял новые беспилотники.

Смотрите: Четверо ликвидированных оккупантов валяются возле здания, где они незадолго до атаки дрона-камикадзе скрывались. ВИДЕО

У Москві ліквідували заступника генерального конструктора Шатського, який модернізував крилаті ракети Х-59
У Москві ліквідували заступника генерального конструктора Шатського, який модернізував крилаті ракети Х-59

Автор: 

ликвидация (3527) москва (3073) россия (95481)


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Топ комментарии
+64
Поскользнулся, упал, очнулся уже на концерте кобзона. И так должно быть со всеми рашистами воюющими с Украиной, особенно с рашистскими летчиками.
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12.12.2024 12:32
+36
Цікаво хто Зорян чи Шкіряк. Але обом респект.
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12.12.2024 12:30
+32
Как же он это так !
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12.12.2024 12:27
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Как же он это так !
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12.12.2024 12:27 Ответить
Поскользнулся, упал, очнулся уже на концерте кобзона. И так должно быть со всеми рашистами воюющими с Украиной, особенно с рашистскими летчиками.
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12.12.2024 12:32 Ответить
на якого живця їх ловлять в лєсопарках мацкви ?

.
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12.12.2024 13:00 Ответить
В казці про деревяшку Буратіно все описано.
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12.12.2024 13:27 Ответить
що знову Мальвіна ?
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12.12.2024 13:37 Ответить
У вас якісь застарілі та ретроградні погляди. Очевидно, що ніякою мальвіною там і не пахло. А от Артемоном - дуже вірогідно. Свинособаки, вони такі...
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12.12.2024 14:14 Ответить
Скоріше, п'ять золотих і Поле див...
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30.12.2024 10:53 Ответить
У лісочку на сніжечку вбили конструктора , так само вбили падлюку
Ківу
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12.12.2024 13:55 Ответить
Не тільки льотчиками, а і зелями і дєрьмаками. Але ж їх не виманить у парк на сніжок
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12.12.2024 14:20 Ответить
Спят курганы темные, солнцем опаленные,
И сугробы белые ходят чередой.
Через двери шумные тамбуры подъездные
Вышел из подъезда парень михаил.

Там, возле подъезда, паренька приметили,
Пулю дружбы подали, повели с собой,
йося да с пригожиным тихой песней встретили,
И в котел направился парень михаил.

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12.12.2024 12:46 Ответить
Мабуть поспішав до кб з новою адською розробкою для тих клятих ракєт, обережніше треба бути на слизькій дорозі, та меньше думати над тим щоб завдати шкоди людям.
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12.12.2024 13:47 Ответить
вже й снігом обклали
щоб не протух
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12.12.2024 12:28 Ответить
Ці фото гарно змінили мій псизі ний стан. Хоцу ще!
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12.12.2024 12:30 Ответить
Цікаво хто Зорян чи Шкіряк. Але обом респект.
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12.12.2024 12:30 Ответить
Зорян цілився, а Шкіряк стріляв.
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12.12.2024 12:32 Ответить
а оже хто прикупив "моссад" ???
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12.12.2024 14:32 Ответить
Сподіваюся чорти в пеклі вже заготували відро голок шоб було шо запихати йому під нігті до ругого пришестя.
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12.12.2024 12:31 Ответить
Він точно Михайло? не Міхаіл?
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12.12.2024 12:31 Ответить
Зараз він Падаль.
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12.12.2024 12:34 Ответить
******
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12.12.2024 14:20 Ответить
Яке безглузде самогубство!
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12.12.2024 12:32 Ответить
До шатськався, Шатський бо некуй шастати.
Касаби та інше гівно людства з тавром "росіянін", так буде з кожним з вас. Но нас там нема і не було, то не ми.
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12.12.2024 12:32 Ответить
Эй, гражданина! Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадёт - совсем мёртвый будешь!
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12.12.2024 12:33 Ответить
Зима . Без шапки .
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12.12.2024 12:33 Ответить
И на снегу.
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12.12.2024 12:34 Ответить
читав врэдныэ совэты остера - це нормально 👍
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12.12.2024 12:53 Ответить
>> Увага! Фото не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

????

Why so? Нормальні фото, позитивні, рекомендовані для всіх.
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12.12.2024 12:34 Ответить
+1. Підтримую! З яких це часів кацапські трупи для українців стали +18 ??? Це --
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12.12.2024 12:48 Ответить
Турбуюсь - аби не застудився.
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12.12.2024 12:38 Ответить
О, хароший рускій...
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12.12.2024 12:40 Ответить
Битовуха 100%. Буданов підтвердить
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12.12.2024 12:40 Ответить
це робота конкурентів - кацапських конструкторів "арєшніка"
інфа 100%, гру мо @уйлостану підтверджує
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12.12.2024 12:40 Ответить
Чим більше, тим краще.
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12.12.2024 12:43 Ответить
Яке прикре самогубство! Мабуть карточні борги чи курви шантажували???
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12.12.2024 12:44 Ответить
Дєло то громкоє било.... Із- за любовніци погорел...
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12.12.2024 12:53 Ответить
Це ж свинособака. Ймовірно, побіг в посадочку за черговим псом, з відомими цілями...
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12.12.2024 14:16 Ответить
Слава Україні!
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12.12.2024 12:49 Ответить
Непогано. Пішов до ківи в гості. Котли зі смолою у них будуть поруч.
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12.12.2024 12:49 Ответить
На заставкув телефон підійде?
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12.12.2024 12:49 Ответить
Мені здається, що дарма наші спецслужби тут же починають хвалитися такими ліквідаціями... ГУР ліквідували у Москві... Вчиться в Моссаду... Ми нічого не знаємо. Це не ми! Ніякого відношення до цього інциденту Моссад не має!
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12.12.2024 12:58 Ответить
+💯! євреї в таких випадках кажуть:

"це були ВПС Люксембурга"

.
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12.12.2024 13:04 Ответить
Які «хвалитися такими ліквідаціями»? Де ці вихваляння?
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12.12.2024 13:53 Ответить
Запахло переворотом.
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12.12.2024 13:05 Ответить
Ну дуже інформативне відео.
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12.12.2024 13:06 Ответить
А казали що треба чистити тротуари
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12.12.2024 13:10 Ответить
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12.12.2024 13:13 Ответить
звичайна кацапська битовуха....розпивали горілку а потім....
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12.12.2024 13:23 Ответить
..неумолимо потянуло в лесопарк мацквы

.
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12.12.2024 13:38 Ответить
Слизько дуже ... грабельки треба на ноги прив'язувати ...а так бач ,головою вдарився, об бурульку
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12.12.2024 13:36 Ответить
Шо за кіпіш? Чоловік просто втомився та приліг відпочити.
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12.12.2024 13:36 Ответить
Здох московіт і хер з ним
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12.12.2024 13:41 Ответить
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! В стєльку готовий гарний рузькій після концерта кабздона валяється в звичній для себе абстаканівці, усе нормально.
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12.12.2024 13:51 Ответить
Кіллєр ! Здоров'я тобі !
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12.12.2024 14:01 Ответить
Не кілер а месник за дітей і жінок України які загинули від ракет цього покидька.Дякуємо тобі невідомий Герою!
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12.12.2024 14:02 Ответить
Горє от ума...Ще Грібоєдов про це намікав...)))
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12.12.2024 14:11 Ответить
Яка добра новина ,так має бути з кожним рашиським злочинцем і колоборантам що служать кривавому режиму.
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12.12.2024 14:23 Ответить
та очевидно ж "упал с лестницы" ))
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12.12.2024 14:25 Ответить
Я впевнений - це кадиров! А якщо серйозно, то це їх місцеві розбірки, і цікаво, що такий тип вештався пішки в хащах та без охорони.
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12.12.2024 14:52 Ответить
Чому в нас нікого не ліквідували за браковані міни???
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12.12.2024 14:56 Ответить
Таджиков-биндерцев на границе уже задержали?
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12.12.2024 15:05 Ответить
Михаил лежит в снегу, снег открови розовый
ФСБ с ним поиграл в павлика морозова.
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12.12.2024 15:07 Ответить
А что случилось? Может помочь чем-то?
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12.12.2024 15:40 Ответить
Чарівно...)))
Сніжок, пташки на деревах, дохлий п*дар під смітевим бачком - зимова казка...
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12.12.2024 15:45 Ответить
Чікатіла???
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12.12.2024 16:50 Ответить
Де візитка Правого сектора ?!
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12.12.2024 17:10 Ответить
... ожеледиця , таке буває.
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12.12.2024 19:08 Ответить
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13.12.2024 09:05 Ответить
Так ему гаду. Надо и сотрудников рядовых как его-фашиста. Как Моссад по всему миру ловить.
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13.12.2024 13:03 Ответить
 
 