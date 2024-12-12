Конструктора КБ "Марс" Шатского ликвидировали в Москве: он модернизировал ракеты X-59, - росСМИ. ВИДЕО+ФОТО 18+

В Москве, вероятно, ликвидировали заместителя генерального конструктора, руководителя отдела программного обеспечения КБ "Марс" Михаила Шатского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ASTRA.

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Отмечается, что киллер застрелил Шатского в районе Кузьминского лесопарка и смог скрыться с места происшествия.

Шатский занимался модернизацией крылатых ракет X-59 уровня X-69, внедрял новые беспилотники.

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